Erstellen Sie ein 2-minütiges "Onboarding-Video" für neue Software-Ingenieure, das den Einrichtungsprozess unserer internen Entwicklungsumgebung detailliert beschreibt. Dieses Video sollte einen professionellen AI-Avatar zeigen, der den Zuschauer durch jeden technischen Schritt führt, mit einem klaren und autoritativen Ton, und mit eingeblendeten Texten für wichtige Befehle, um sicherzustellen, dass alle neuen Mitarbeiter die anfängliche Einrichtung sicher navigieren können.

