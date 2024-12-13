Vereinfachen Sie Prozesse mit einem internen Prozess-Videoersteller
Verbessern Sie die interne Kommunikation mit dynamischen Erklärvideos, die einfach mit AI-Avataren erstellt werden können.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges "Erklärvideo" für unser IT-Support-Team, das das neue Protokoll für den Umgang mit kritischen Systemwarnungen veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte präzise und diagrammatisch sein, mit Bildschirmaufnahmen und animierten Anmerkungen, begleitet von einer ruhigen, instruktiven Stimme und verstärkt durch "Untertitel", um sicherzustellen, dass kein technisches Detail übersehen wird.
Produzieren Sie ein 1-minütiges "internes Kommunikationsvideo", das einen aktualisierten Projektmanagement-Workflow für alle Abteilungsleiter ankündigt. Streben Sie einen dynamischen und ansprechenden visuellen Stil an, der relevante "Medienbibliothek/Stock-Support"-Assets einbezieht, um die Änderungen visuell zu erklären, gepaart mit einer optimistischen, ermutigenden Stimme, die die Effizienzverbesserungen hervorhebt und eine positive Akzeptanz des neuen Prozesses fördert.
Gestalten Sie ein prägnantes 45-sekündiges "Schulungsvideo" für Vertriebsmitarbeiter, das demonstriert, wie man einen neuen Lead im CRM-System mit der HeyGen "Text-to-Video aus Skript"-Funktion erfasst. Das Video benötigt eine direkte, schrittweise visuelle Präsentation mit einer freundlichen, aber effizienten Stimme, die sich auf die praktische Anwendung konzentriert, damit vielbeschäftigte Vertreter das neue "Workflow-Videos"-Verfahren schnell erfassen können, ohne lange Erklärungen.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Beschleunigen Sie interne Schulungsprogramme.
Produzieren Sie schnell mehr Schulungsinhalte und interne Kurse, um ein konsistentes Lernen in Ihrer Organisation sicherzustellen.
Verbessern Sie das Mitarbeiter-Onboarding und die Schulung.
Nutzen Sie AI, um ansprechende Videos zu erstellen, die das Mitarbeiterengagement und die Wissensspeicherung für kritische Prozesse erheblich verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht der AI-Videoersteller von HeyGen die Erstellung von internen Prozessvideos?
HeyGen fungiert als intuitiver AI-Videoersteller, der es Benutzern ermöglicht, schnell interne Prozessvideos, Schulungsvideos und Erklärvideos aus Texten oder Skripten zu erstellen. Die benutzerfreundliche Oberfläche und anpassbare Vorlagen vereinfachen die Videodokumentation erheblich, sodass komplexe Arbeitsabläufe ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten leicht verständlich werden.
Welche Anpassungs- und technischen Steuerungsmöglichkeiten gibt es für HeyGen AI-Avatare?
HeyGen bietet robuste technische Steuerungsmöglichkeiten für seine AI-Avatare, die es Benutzern ermöglichen, hochgradig personalisierte Inhalte zu erstellen. Sie können aus verschiedenen AI-Avataren wählen, deren Aussehen, Gesten und Stimme an Ihre Marke anpassen und sie in animierte Videos integrieren. Diese generative AI-Plattform bietet präzise Kontrolle für wirkungsvolle visuelle Kommunikation.
Bietet HeyGen fortschrittliche AI-Text-zu-Video-Funktionen mit Voiceover und Untertiteln?
Absolut. HeyGen ist führend in der AI-Text-zu-Video-Generierung und verwandelt Ihr Skript in ansprechende Videoinhalte mit AI-Voiceover in mehreren Sprachen und Stilen. Die Plattform fügt automatisch Untertitel hinzu, was die Zugänglichkeit verbessert und sicherstellt, dass Ihre Botschaft klar ist, selbst bei der Erklärung komplexer technischer Konzepte.
Kann ich HeyGen-Videos einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren und teilen?
Ja, HeyGen unterstützt flexible Export- und Freigabeoptionen, sodass Sie Ihre Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen herunterladen können, die für verschiedene Plattformen geeignet sind, wie z.B. im MP4-Format. Sie können Ihre Inhalte effizient für jeden Bildschirm anpassen und sicherstellen, dass Ihre Videodokumentation und interne Kommunikation überall professionell aussehen.