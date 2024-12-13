Interner Richtlinien-Videoersteller für klare & ansprechende Richtlinien
Verwandeln Sie mühelos komplexe Richtlinien in klare, ansprechende Videos mit fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein ansprechendes 3-minütiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das die Unternehmenskultur und die ersten Schritte zeigt. Verwenden Sie einen freundlichen und zugänglichen visuellen Stil mit dynamischen Szenen und einem einladenden Ton, indem Sie HeyGens AI-Avatare nutzen, um wichtige Botschaften zu übermitteln und das Erlebnis für Neulinge zu personalisieren, um eine konsistente und professionelle Markenpräsenz sicherzustellen.
Produzieren Sie ein dynamisches 90-sekündiges Erklärvideo für das Vertriebsteam, das die neue CRM-Integration mit einem lebendigen und leicht verständlichen visuellen Stil demonstriert, unterlegt mit beschwingter Hintergrundmusik, um das Engagement aufrechtzuerhalten. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um schnell professionelle Sequenzen zusammenzustellen, die komplexe Prozesse einfach und verständlich machen, damit sie sofort angewendet werden können.
Entwickeln Sie ein poliertes 1-minütiges internes Kommunikationsvideo für alle Mitarbeiter, das das vierteljährliche Leistungsupdate mit einer anspruchsvollen visuellen Ästhetik präsentiert, die Elemente des Unternehmensbrandings und einen selbstbewussten, professionellen Ton integriert. Stellen Sie sicher, dass die Botschaft klar durch HeyGens präzise Sprachgenerierung vermittelt wird, um Klarheit und Autorität zu bieten, sodass die Mitarbeiter die wichtigsten Informationen leicht aufnehmen können.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Verbessern Sie die Richtlinienschulung & -beibehaltung.
Steigern Sie das Verständnis und die Beibehaltung interner Richtlinien durch ansprechende, AI-gestützte Schulungsvideos.
Optimieren Sie internes Lernen & Entwicklung.
Entwickeln Sie effizient umfassende interne Schulungsmodule und Richtlinienerklärungen, die alle Mitarbeiter mühelos erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos für interne Kommunikation?
HeyGen nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-Funktionen, die es Benutzern ermöglichen, Skripte mühelos in ansprechende Videoinhalte mit realistischen AI-Avataren und professioneller Sprachgenerierung zu verwandeln, ideal für interne Kommunikations- und Schulungsvideos.
Kann HeyGen helfen, unsere Markenidentität in internen Videos zu bewahren?
Absolut. HeyGen bietet umfassende Anpassungsoptionen für das Branding, sodass Sie die Branding-Elemente Ihres Unternehmens wie Logos und spezifische Farben nahtlos in Ihre internen Richtlinienvideos und Unternehmensankündigungen integrieren können, um eine konsistente visuelle Darstellung zu gewährleisten.
Welche Funktionen machen HeyGen zu einer intuitiven Erklärvideo-Software?
HeyGen bietet einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor und eine vielfältige Sammlung von Videovorlagen, was es zu einer benutzerfreundlichen Erklärvideo-Software macht. Sie können schnell hochwertige Videoinhalte erstellen, einschließlich Onboarding-Videos für Mitarbeiter, ohne vorherige Erfahrung im Video-Editing zu benötigen.
Wie kann HeyGen die Produktion professioneller Schulungsvideos beschleunigen?
HeyGen vereinfacht die Erstellung professioneller Schulungsvideos erheblich, indem es eine umfangreiche Bibliothek benutzerdefinierter Videovorlagen, AI-Avatare und effiziente Text-zu-Video-Konvertierung bietet. Dies ermöglicht es HR-Profis, ansprechende Videoinhalte effizient für Richtlinienschulungen und Mitarbeiter-Onboarding zu produzieren.