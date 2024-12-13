Interner Richtlinien-Video-Generator zur Vereinfachung von Schulungen

Erstellen Sie mühelos ansprechende Richtlinien-Erklärungsvideos für Mitarbeiterschulungen und Compliance, indem Sie Text-zu-Video vom Skript nutzen.

Entwickeln Sie ein 1-minütiges Video, das die neue Richtlinie für Remote-Arbeit unseres Unternehmens für alle neuen Mitarbeiter erklärt, indem ein professioneller AI-Avatar die Informationen klar und einladend präsentiert, begleitet von einer freundlichen, beruhigenden Stimme.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Compliance-Training-Video, das die aktualisierten Datenschutzrichtlinien des Unternehmens für alle Mitarbeiter detailliert beschreibt, indem Text-zu-Video vom Skript verwendet wird, um Genauigkeit und einen formalen visuellen Stil mit ansprechenden Infografiken und einer autoritativen Stimme zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges internes Kommunikationsvideo für Teamleiter und Manager, das die Einführung eines neuen Projektmanagement-Tools ankündigt, indem verschiedene Vorlagen und Szenen genutzt werden, um einen dynamischen und modernen visuellen Stil mit beschwingter Hintergrundmusik zu schaffen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 30-sekündiges Richtlinien-Erklärungsvideo für die Personalabteilung, das die jüngsten Änderungen der Urlaubsrichtlinie umreißt, wobei alle wichtigen Punkte mit klaren Untertiteln/Hinweisen für eine schnelle Referenz in einem direkten, professionellen visuellen Stil mit prägnanter Erzählung hervorgehoben werden, unter Beibehaltung sicherer interner Videoproduktionsstandards.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit



Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein interner Richtlinien-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos komplexe Unternehmensrichtlinien in ansprechende Videoerklärungen für Ihr Team mit einer AI-Video-Plattform.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihren Richtlinientext oder Ihr Skript direkt in die Plattform einzufügen. Dies dient als Grundlage für Ihren "internen Richtlinien-Video-Generator", der Ihre schriftlichen Inhalte automatisch in ein dynamisches visuelles Format umwandelt.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Stil
Wählen Sie einen "AI-Avatar" als Präsentator für Ihre Richtlinienerklärung. Passen Sie deren Aussehen und Stimme an, um eine professionelle und konsistente Markenrepräsentation sicherzustellen.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceover und Untertitel hinzu
Verbessern Sie die Klarheit, indem Sie "Voiceover-Generierung" verwenden, um eine natürlich klingende Erzählung für Ihr Video zu erstellen. Sie können auch leicht Untertitel hinzufügen, um die Zugänglichkeit für alle Mitarbeiter zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Richtlinienvideo
Sobald es fertiggestellt ist, exportieren Sie Ihr poliertes Video in Ihrem gewünschten Format. Ihre neuen "Richtlinien-Erklärungsvideos" sind nun bereit für die sichere Verteilung über Ihre internen Kommunikationskanäle, um sicherzustellen, dass Ihr Team gut informiert ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Richtlinienerklärungen

Zerlegen Sie komplexe Unternehmensrichtlinien in leicht verständliche Videoerklärungen, um Klarheit und Compliance für Mitarbeiter zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von internen Richtlinienvideos mit AI?

HeyGen vereinfacht den Prozess, indem es Nutzern ermöglicht, "Richtlinien-Erklärungsvideos" aus "Text-zu-Video vom Skript" zu generieren. Unser fortschrittlicher "AI-Video-Generator" verwendet realistische "AI-Avatare" und "Voiceover-Generierung", um Ihre Inhalte schnell und effizient zum Leben zu erwecken, sodass komplexe "Unternehmensrichtlinien" leicht verständlich werden.

Kann ich das Aussehen und die Gestaltung der mit HeyGen erstellten Richtlinienvideos anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche "Branding-Kontrollen", die es Ihnen ermöglichen, "markenspezifische Vorlagen" zu verwenden und Ihre "Marken-Kits" mit benutzerdefinierten Logos, Farben und Schriftarten zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Ihre "internen Kommunikationen", einschließlich "Richtlinien-Erklärungsvideos", perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen.

Unterstützt HeyGen mehrsprachige Optionen und Barrierefreiheitsfunktionen für Richtlinieninhalte?

Ja, HeyGen verbessert die Barrierefreiheit Ihrer "internen Kommunikationen" mit "automatischen Untertiteln" und robusten "mehrsprachigen Übersetzungsfähigkeiten". Dies stellt sicher, dass Ihre "Richtlinien-Erklärungsvideos" von einer vielfältigen Belegschaft verstanden werden, was umfassende "Mitarbeiterschulungen" und Compliance fördert.

Was macht HeyGen geeignet für die Erstellung sicherer interner Richtlinien- und Schulungsvideos?

HeyGen ist für "sichere interne Videoproduktion" konzipiert und bietet eine robuste "AI-Video-Plattform", die perfekt für "Onboarding-Materialien" und "Compliance-Training" ist. Es fungiert als effizienter "interner Richtlinien-Video-Generator" und stellt sicher, dass sensible Unternehmensinformationen klar und sicher innerhalb Ihrer Organisation kommuniziert werden.

