Erstellen Sie ansprechende Erklärvideos zu Richtlinien für die interne Kommunikation. Unsere Text-zu-Video-Funktionen verwandeln Ihre Skripte schnell in überzeugende Videos.

Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges internes Erklärvideo zu Unternehmensrichtlinien für neue Mitarbeiter, das die Kernwerte des Unternehmens darlegt. Der visuelle Stil sollte einladend und professionell sein, mit freundlichen KI-Avataren, die die wichtigsten Botschaften vermitteln, ergänzt durch einen lebhaften und klaren Audiotrack. Dieses ansprechende Videomaterial ist ideal für das erste Richtlinientraining.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo zu Richtlinien für alle Mitarbeiter, das die aktualisierten Richtlinien zur hybriden Arbeit erläutert. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um eine konsistente Botschaft zu gewährleisten. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und informativ sein, um eine reibungslose interne Kommunikation mit klaren, ermutigenden Tönen zu fördern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges KI-Video für alle Mitarbeiter zu einem wichtigen Datensicherheitsprotokoll. Der visuelle Stil sollte klar und direkt sein, mit einem ernsten, aber klaren Audioton, der Sprachsynthese für präzise Anweisungen nutzt und Untertitel für Barrierefreiheit bietet, um ein effektives kurzes Erklärvideo zu schaffen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges ansprechendes Videomaterial für Mitarbeiter und das Finanzteam, das den Schritt-für-Schritt-Prozess zur Einreichung von Spesenabrechnungen veranschaulicht. Verwenden Sie verschiedene Vorlagen und Szenen, um das Publikum visuell durch jede Phase zu führen. Der visuelle Stil sollte organisiert und unterstützend sein, mit einem ruhigen, instruktiven Audiotrack, um das Richtlinientraining zu vereinfachen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Erklärvideo-Ersteller für interne Richtlinien funktioniert

Vereinfachen Sie das Richtlinientraining und verbessern Sie die interne Kommunikation, indem Sie professionelle, ansprechende Erklärvideos mit KI-gestützter Einfachheit erstellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Richtlinienskript
Verwandeln Sie Ihre internen Richtliniendetails in ein ansprechendes Videoskript mit fortschrittlichen "Text-zu-Video-Funktionen" für mühelose Inhaltserstellung.
2
Step 2
Fügen Sie einen KI-Präsentator hinzu
Wählen Sie aus verschiedenen "KI-Avataren", um Ihre Richtlinieninformationen zu präsentieren, und machen Sie komplexe Richtlinien für Mitarbeiter zugänglich und verständlich.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Integrieren Sie die visuelle Identität Ihres Unternehmens durch umfassende "Branding-Kontrollen", um sicherzustellen, dass Ihr Erklärvideo nahtlos mit der internen Kommunikation übereinstimmt.
4
Step 4
Erstellen und Teilen
Produzieren Sie Ihr fertiges hochwertiges Video mit automatischer "Sprachsynthese" und exportieren Sie es mühelos für weitreichende interne Kommunikation und Schulung.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Richtlinienerklärungen

Entmystifizieren Sie komplexe Unternehmensrichtlinien und verbessern Sie das Verständnis der Mitarbeiter im gesamten Unternehmen mit ansprechenden KI-Avatar-Erklärvideos.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Erklärvideos zu internen Richtlinien?

HeyGen vereinfacht den Prozess, ein "Erklärvideo-Ersteller für interne Richtlinien" zu werden, indem es die "KI-Video-Ersteller"-Technologie nutzt. Es ermöglicht "HR-Profis", komplexe Richtlinien schnell in "ansprechende Videoinhalte" für effektives "Richtlinientraining" und "interne Kommunikation" im gesamten Unternehmen zu verwandeln.

Kann HeyGen KI-Avatar-Erklärvideos nur aus Text erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Nutzern, überzeugende "KI-Avatar-Erklärvideos" direkt aus Textskripten zu erstellen. Seine fortschrittlichen "Text-zu-Video-Funktionen" und die realistische "Sprachsynthese" erwecken Ihre "Erklärvideos" zum Leben, ohne dass professionelle Schauspieler oder Aufnahmegeräte benötigt werden.

Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen für Erklärvideos zu Richtlinien?

HeyGen bietet robuste "Branding-Kontrollen", um sicherzustellen, dass Ihr "Erklärvideo zu Richtlinien" mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmt. Sie können "Vorlagen" anpassen, Ihr Logo hinzufügen und markenspezifische Farben mit dem intuitiven "Drag-and-Drop-Editor" auswählen, sodass jedes Video unverwechselbar Ihres ist.

Ist HeyGen eine effiziente Erklärvideo-Software für HR-Profis?

Absolut, HeyGen ist als effiziente "Erklärvideo-Software" speziell für "HR-Profis" konzipiert. Es hilft, professionelle "ansprechende Videoinhalte" mit automatischen "Untertiteln" in Minuten zu erstellen, was die Produktionszeit und den Aufwand erheblich reduziert.

