Steigern Sie die Compliance mit Ihrem internen Richtlinien-Erklärvideo-Generator

Verbessern Sie das Verständnis von Richtlinien und das Engagement bei der Mitarbeiterschulung für HR-Profis mit dynamischen Videos, die Voiceover-Generierung bieten.

Erstellen Sie ein 1-minütiges internes Erklärvideo zur Unternehmensrichtlinie für HR-Profis, das neue Mitarbeiter in die Urlaubsrichtlinie einführt. Ein professioneller AI-Avatar liefert klare und prägnante Informationen mit einer selbstbewussten Voiceover-Generierung, wobei HeyGens AI-Avatare für eine konsistente Präsentation genutzt werden.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 90-sekündiges Video für interne Kommunikationsteams, das die komplexe 'Work From Anywhere'-Richtlinie für alle Mitarbeiter vereinfacht. Verwenden Sie einen ansprechenden, infografikartigen visuellen Ansatz und einen freundlichen Ton, der über Text-zu-Video aus dem Skript generiert wird, und sorgen Sie mit automatischen Untertiteln für Klarheit.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein umfassendes 2-minütiges Video für Compliance-Beauftragte und alle Mitarbeiter, das wichtige Cybersecurity- und Datenschutzrichtlinien detailliert darstellt. Präsentiert mit vertrauenswürdigen visuellen Elementen, dynamischen Übergängen und professioneller Hintergrundmusik aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, unter Verwendung von einsatzbereiten Vorlagen für eine schnelle Bereitstellung während der Mitarbeitereinführung.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein optisch ansprechendes 45-sekündiges Video zur Aktualisierung der Unternehmensrichtlinien für Marketing- und HR-Teams, das die jüngsten Änderungen der Spesenabrechnungsrichtlinie zeigt. Halten Sie dabei die konsistenten Markenrichtlinien mit eleganten, modernen Grafiken und einem energetischen Voiceover ein und sorgen Sie für eine perfekte Präsentation auf allen Plattformen, indem Sie HeyGens Branding-Kontrollen und Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte nutzen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der interne Richtlinien-Erklärvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie komplexe Unternehmensrichtlinien mühelos in klare, ansprechende Erklärvideos, um sicherzustellen, dass Ihr Team die wichtigsten Richtlinien versteht und einhält.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Richtlinienskript
Beginnen Sie mit dem Einfügen Ihres Richtlinientextes. Der Generator verwendet fortschrittliche Algorithmen, um Ihre schriftlichen Inhalte in ein prägnantes Videoskript zu konvertieren, das bereit für die Produktion mit Text-zu-Video aus dem Skript ist.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Sie können deren Erscheinungsbild an die Richtlinien Ihres Unternehmens anpassen.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceover und Untertitel hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit professioneller Voiceover-Generierung aus Ihrem Skript, um eine klare und konsistente Erzählung für Ihre Richtlinienerklärungen sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Erklärvideo
Bereiten Sie Ihr Richtlinien-Erklärvideo für verschiedene interne Plattformen vor, indem Sie Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte nutzen. Dies stellt sicher, dass Ihr Video überall perfekt aussieht, wo es geteilt wird.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Richtliniendetails

Verwandeln Sie komplexe Unternehmensrichtlinien in leicht verständliche AI-Erklärvideos, um die Klarheit für Mitarbeiter zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von internen Richtlinien-Erklärvideos?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher "AI-Video-Generator" und "interner Richtlinien-Erklärvideo-Generator". Es ermöglicht Benutzern, Textskripte schnell in professionelle "Richtlinien-Erklärvideos" mit realistischen "AI-Avataren" und "Voiceover-Generierung" zu verwandeln und vereinfacht so den gesamten Produktionsprozess.

Kann HeyGen helfen, Richtlinien-Erklärvideos mit Unternehmensbranding anzupassen?

Ja, HeyGen bietet robuste "Branding-Kontrollen", die es Benutzern ermöglichen, ihre "Richtlinien-Erklärvideos" mit Unternehmenslogos, Farben und Schriftarten anzupassen. Dies stellt sicher, dass alle "Erklärvideos" eine konsistente Markenidentität beibehalten, wodurch "klare und einfache Erklärungen" besser bei den Mitarbeitern ankommen.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen, um klare und zugängliche Richtlinienerklärungen zu gewährleisten?

HeyGen bietet wichtige technische Funktionen wie automatische "Untertitel" und hochwertige "Voiceover-Generierung", um "Richtlinienerklärungen" universell zugänglich zu machen. In Kombination mit ausdrucksstarken "AI-Avataren" und "Text-zu-Video aus dem Skript"-Fähigkeiten stellt es sicher, dass "komplexe Richtlinien" von allen Mitarbeitern leicht verstanden werden.

Wie kann HeyGen HR-Profis und interne Kommunikation bei der Einführung von Richtlinien unterstützen?

Für "HR-Profis" und "interne Kommunikationsteams" vereinfacht HeyGen die "Mitarbeitereinführung" und die Kommunikation von "Unternehmensrichtlinien". Als effizienter "Erklärvideo-Macher" ermöglicht HeyGen die schnelle Erstellung von ansprechendem Inhalt, der "Richtlinienverständnis" sicherstellt und die allgemeine Compliance verbessert.

