Interner Orientierungsvideo-Macher: Vereinfachen Sie das Mitarbeiter-Onboarding
Optimieren Sie die interne Kommunikation und erstellen Sie ansprechende Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter mit leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo, das unser neues internes Kommunikationstool für alle Mitarbeiter erklärt. Streben Sie einen klaren, informativen visuellen Stil mit einem hilfreichen Ton an. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten, um Genauigkeit zu gewährleisten, und verwenden Sie Videovorlagen für ein konsistentes, markengerechtes Erscheinungsbild in diesem wichtigen Schulungsvideo.
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Video, das die jüngsten Erfolge und Meilensteine des Unternehmens feiert, und das für die interne Orientierung gedacht ist, um die Teammoral zu stärken. Der visuelle Stil sollte inspirierend und dynamisch sein, mit aufmunternder Hintergrundmusik. Sorgen Sie für klare Untertitel und integrieren Sie vielfältige visuelle Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um unseren gemeinsamen Erfolg hervorzuheben.
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges Ankündigungsvideo für eine bevorstehende Unternehmensveranstaltung, das sich an alle aktuellen Mitarbeiter richtet. Das Video sollte einen modernen, professionellen visuellen und audiovisuellen Stil haben und AI-gestützte Funktionen nutzen, um ein poliertes Ergebnis zu erzielen. Verwenden Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um eine optimale Ansicht auf allen internen Plattformen für diesen wichtigen internen Orientierungsvideo-Macher zu gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Mitarbeiterschulung verbessern.
Steigern Sie das Engagement und die Bindung neuer Mitarbeiter und laufender Schulungen mit AI-gestütztem Videoinhalt.
Internes Lernen skalieren.
Entwickeln Sie umfassendere interne Schulungskurse und erreichen Sie effektiv alle Mitarbeiter im gesamten Unternehmen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen unsere Mitarbeiter-Onboarding-Videos verbessern?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Onboarding- und interne Orientierungsvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Konvertierung zu erstellen. Dies erlaubt personalisierte Willkommensvideos für neue Mitarbeiter und sorgt für eine konsistente interne Kommunikation.
Welche Rolle spielen AI-Avatare beim virtuellen Onboarding?
HeyGens AI-Avatare erwecken Ihre virtuellen Onboarding-Videos zum Leben, indem sie ein konsistentes und professionelles Gesicht für Ihre Schulungsinhalte bieten. Sie können die Voiceover-Generierung nutzen, um komplexe Themen klar zu artikulieren und das Erlebnis für neue Mitarbeiter ansprechender zu gestalten.
Ist HeyGen ein effizienter interner Orientierungsvideo-Macher für Unternehmen?
Absolut. HeyGen ist als intuitive Schnittstelle für Unternehmen konzipiert und bietet Videovorlagen und Text-zu-Video-Konvertierung, um schnell hochwertige Schulungsvideos zu produzieren. Unsere AI-gestützten Funktionen rationalisieren den gesamten Inhaltserstellungsprozess.
Kann ich die mit HeyGen erstellten Schulungsvideos branden?
Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo und die Farben Ihres Unternehmens in alle internen Kommunikationsvideos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Mitarbeiter-Onboarding-Videos eine professionelle und konsistente Markenidentität bewahren.