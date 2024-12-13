Interner Onboarding-Videoersteller: Schnelles & Mitreißendes Onboarding

Erstellen Sie mitreißende, personalisierte Onboarding-Videos, die die Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung steigern, indem Sie fortschrittliche "AI-Avatare" nutzen.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Video für neue Mitarbeiter, das sie in die Unternehmenskultur einführt und die ersten Schritte für ein personalisiertes Onboarding beschreibt. Der visuelle Stil sollte einladend und professionell sein, mit diversen AI-Avataren, ergänzt durch eine freundliche, klare Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um Begrüßungen zu personalisieren und die Voiceover-Generierung für eine konsistente Erzählung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges, elegantes Unternehmensvideo, das sich an HR-Teams richtet, um zu demonstrieren, wie Onboarding-Prozesse effizient skaliert werden können. Der Ton sollte professionelle Hintergrundmusik und klare Untertitel für Barrierefreiheit enthalten. Integrieren Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Erstellung und nutzen Sie Untertitel/Bildunterschriften für globale Reichweite.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein 2-minütiges Video vor, das für Abteilungsleiter entworfen wurde, um spezifische Schulungsmodule zu erstellen, die sich auf ein komplexes Software-Tutorial mit animierten Videos konzentrieren. Die Ästhetik sollte detailliert und lehrreich sein, mit ansprechenden animierten Visuals, begleitet von einer ruhigen, erklärenden Stimme. Stellen Sie sicher, dass Sie HeyGens Text-zu-Video von Skripten verwenden, um schriftliche Anleitungen in dynamische Präsentationen umzuwandeln, unterstützt durch Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für visuelle Hilfsmittel.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Video, das sich an potenzielle Bewerber richtet und eine positive Unternehmenskultur zeigt, um Employer-Branding-Videos zu verbessern. Der visuelle Stil sollte aufbauend und modern sein, mit dynamischen Visuals und einem optimistischen Musiktrack. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um für verschiedene soziale Plattformen zu optimieren, und verwenden Sie die Voiceover-Generierung, um wichtige Botschaften prägnant zu übermitteln.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Interne Onboarding-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie schnell und effizient mitreißende und personalisierte Onboarding-Videos für Ihre neuen Mitarbeiter, um eine nahtlose Einführung in Ihre Unternehmenskultur zu gewährleisten.

1
Step 1
Wählen Sie einen Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer reichhaltigen Bibliothek vorgefertigter Video-Vorlagen, um schnell mit der Gestaltung Ihrer Onboarding-Botschaft zu beginnen.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Erwecken Sie Ihr Video zum Leben, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, Voiceovers hinzufügen und Ihre spezifischen Schulungsmodule integrieren.
3
Step 3
Fügen Sie Ihre Markenelemente hinzu
Wenden Sie das Logo, die Farben und andere Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens an, um sicherzustellen, dass Ihre Onboarding-Videos mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen.
4
Step 4
Exportieren und weit verbreiten
Exportieren Sie Ihr fertiges Onboarding-Video mühelos in verschiedenen Seitenverhältnissen, um es nahtlos auf allen internen Plattformen zu teilen und Ihre Onboarding-Bemühungen zu skalieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Unternehmenskultur & Motivation fördern

Erstellen Sie mitreißende Videos, um Unternehmenswerte, Führungsbotschaften vorzustellen und neue Mitarbeiter zu inspirieren, die Unternehmenskultur zu übernehmen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung interner Onboarding-Videos?

HeyGen revolutioniert die Erstellung interner Onboarding-Videos durch die Nutzung fortschrittlicher AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen. Dieser leistungsstarke AI-Video-Generator rationalisiert den Produktionsprozess, sodass Sie Skripte schnell in mitreißende Mitarbeiter-Onboarding-Videos umwandeln können, ohne umfangreiche technische Kenntnisse zu benötigen.

Kann HeyGen helfen, Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter zu personalisieren?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen und eine reichhaltige Medienbibliothek, um Ihre Onboarding-Videos zu personalisieren und so ein hochgradig individuelles Erlebnis für neue Mitarbeiter zu gewährleisten. Sie können das Logo Ihres Unternehmens, Farben und verschiedene Video-Vorlagen einbinden, um sich an Ihre Markenidentität anzupassen.

Welche AI-gestützten Funktionen bietet HeyGen zur Skalierung der Produktion von Onboarding-Videos?

HeyGen bietet robuste AI-gestützte Funktionen, einschließlich AI-Avatare und Text-zu-Video von Skripten, die entscheidend für die effiziente Skalierung von Onboarding-Videos sind. Diese technischen Fähigkeiten ermöglichen eine nahtlose Lokalisierung und schnelle Bereitstellung von Schulungsmodulen über verschiedene Teams oder Sprachen hinweg.

Ist HeyGen ein benutzerfreundliches Bearbeitungstool zur Erstellung animierter Onboarding-Videos?

Ja, HeyGen ist als benutzerfreundliches Bearbeitungstool konzipiert, das es jedem ermöglicht, professionelle animierte Videos für das Onboarding mit Leichtigkeit zu erstellen. Die intuitive Benutzeroberfläche, zusammen mit umfangreichen Video-Vorlagen, vereinfacht den Prozess der Erstellung von mitreißendem Inhalt für neue Mitarbeiter, ohne dass vorherige Videobearbeitungskenntnisse erforderlich sind.

