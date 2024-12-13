Interner Newsletter-Videoersteller: Mitarbeiterengagement steigern

Erstellen Sie mühelos ansprechende interne Videos mit AI-Avataren, transformieren Sie Ihre Kommunikation und sparen Sie Zeit.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges internes Kommunikationsvideo für alle Mitarbeiter, in dem ein Unternehmensleiter wichtige strategische Updates präsentiert. Der visuelle Stil sollte professionell und poliert sein, mit einem klaren, ansprechenden Ton, während der Ton formal und beruhigend bleibt. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Botschaft zu präsentieren und ein konsistentes und hochwertiges Video im Einklang mit der Markenidentität zu gewährleisten, ohne umfangreiche Dreharbeiten zu benötigen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Video speziell für neue Mitarbeiter, das wesentliche HR- und Schulungsupdates enthält. Der visuelle und akustische Stil sollte freundlich, klar und leicht verständlich sein, wobei ein konsistentes Markenbild beibehalten wird. Verwenden Sie HeyGens anpassbare Vorlagen und Szenen, um effizient ein informatives und einladendes Mitarbeiterengagement-Stück zu produzieren und sicherzustellen, dass alle wichtigen Informationen effektiv vermittelt werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Kultur- und Anerkennungsvideo zur unternehmensweiten Verteilung, das die jüngsten Teamleistungen feiert. Der visuelle Stil sollte aufbauend und feierlich sein, mit dynamischen Übergängen und einer warmen, ermutigenden Audioerzählung. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion, um ein fesselndes und emotionales Storytelling-Erlebnis zu schaffen, das die Moral stärkt und ein positives Arbeitsumfeld fördert.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges internes Newsletter-Video für globale Teams, das ein Update zu einem kritischen bereichsübergreifenden Projekt bietet. Die visuelle Präsentation muss modern und prägnant sein, mit klarer Datenvisualisierung, wo anwendbar, während der Ton informativ und autoritativ bleibt. Implementieren Sie HeyGens Untertitel, um Zugänglichkeit und klares Verständnis für alle Zuschauer zu gewährleisten und eine skalierbare Kommunikation über verschiedene Sprachhintergründe hinweg zu erleichtern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein interner Newsletter-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende interne Newsletter-Videos, um das Mitarbeiterengagement zu steigern und Ihre interne Kommunikation zu optimieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Starten Sie Ihren Erstellungsprozess, indem Sie aus unserer vielfältigen Bibliothek von Videovorlagen wählen, die für verschiedene interne Kommunikationen entwickelt wurden.
2
Step 2
Passen Sie Ihr Video an
Passen Sie Ihre Botschaft an, indem Sie Ihre Markenelemente integrieren und aus einer Reihe von AI-Avataren wählen, um Ihre Botschaft effektiv zu repräsentieren.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers und Untertitel hinzu
Steigern Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis, indem Sie klare Voiceover-Generierung für Ihr Skript erstellen und automatisch Untertitel hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Kreation
Überprüfen Sie Ihr finales Video und exportieren Sie es dann im gewünschten Format, indem Sie Funktionen wie Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte für optimales Seherlebnis nutzen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Unternehmensupdates optimieren

Erstellen und verteilen Sie mühelos wichtige Unternehmensnachrichten und HR-Updates über Video-Newsletter, um eine breite Reichweite und ein klares Verständnis zu gewährleisten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Video-Newslettern für interne Kommunikation?

HeyGen fungiert als AI-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, Text in ansprechende Video-Newsletter zu verwandeln. Dies rationalisiert die interne Kommunikation, sodass Updates einfach geteilt werden können und das Mitarbeiterengagement gesteigert wird, ohne komplexe Bearbeitung oder Ausrüstung.

Kann HeyGen helfen, markenkonforme Videos für den internen Gebrauch zu erstellen?

Absolut. HeyGen bietet anpassbare Videovorlagen und AI-Avatare, mit denen Sie konsistente, markenkonforme Videos produzieren können. Sie können problemlos die Logos und Farben Ihres Unternehmens integrieren, um die Markenidentität in all Ihren internen Kommunikationen zu wahren.

Welche Vorteile bietet die Nutzung eines AI-Video-Generators für die Mitarbeiterkommunikation?

Die Nutzung eines AI-Video-Generators wie HeyGen verbessert die Mitarbeiterkommunikation erheblich, indem skalierbare Kommunikationslösungen angeboten werden. Es bietet AI-gesteuerte Automatisierung, die die für die Videoproduktion typischerweise erforderliche Zeit und Ressourcen reduziert, und ist ein einfach zu bedienendes Werkzeug für HR- und Schulungsupdates.

Wie kann HeyGen sicherstellen, dass unsere internen Newsletter-Videos für alle Mitarbeiter zugänglich sind?

HeyGen unterstützt die Erstellung interner Newsletter-Videos mit Funktionen wie automatischen Untertiteln und mehrsprachigen Voiceovers. Diese Fähigkeiten stellen sicher, dass Ihre Videoinhalte für eine vielfältige Belegschaft zugänglich und verständlich sind, was das gesamte Mitarbeiterengagement verbessert.

