Interner Newsletter-Video-Generator: Steigern Sie das Mitarbeiterengagement

Erstellen Sie schnell professionelle, ansprechende Video-Newsletter. Nutzen Sie Text-zu-Video aus Skripten für nahtlose Inhaltserstellung und verbesserte interne Kommunikation.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video für einen internen Newsletter vor, das die jüngsten Erfolge des Teams feiert und darauf abzielt, das Mitarbeiterengagement im gesamten Unternehmen zu steigern. Dieses Video sollte einen lebhaften, professionellen visuellen Stil mit hellen, positiven Grafiken und einem freundlichen, ermutigenden Audioton aufweisen, wobei HeyGens AI-Avatare verwendet werden, um wichtige Updates konsistent zu präsentieren.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein prägnantes 60-sekündiges Video für alle Manager und Teamleiter, das sich auf die genaue Informationsweitergabe bezüglich einer neuen Unternehmensrichtlinie konzentriert. Der visuelle Stil sollte sauber und autoritativ sein, um Datenpunkte klar zu präsentieren, während das Audio eine ruhige und präzise Erzählung bietet, die HeyGens Voiceover-Generierung nutzt, um Klarheit und Professionalität zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein lebhaftes 30-sekündiges Video für die unternehmensweite Verteilung, das eine schnelle Anerkennung einer leistungsstarken Abteilung bietet, um das positive Teilen interner Nachrichten zu fördern. Der visuelle und Audio-Stil sollte energiegeladen und feierlich sein, dynamische Textanimationen und inspirierende Hintergrundmusik einbeziehen, die leicht mit HeyGens gebrauchsfertigen Vorlagen und Szenen erstellt werden können.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein ansprechendes 50-sekündiges Video, das sich an neue Mitarbeiter oder bestimmte Abteilungen richtet und für den Wissensaustausch über eine bevorstehende bereichsübergreifende Initiative konzipiert ist. Dieses Video sollte einen einladenden und informativen visuellen Stil mit sanften Übergängen und Bildschirmtext haben, unterstützt durch klare Erzählung und HeyGens automatische Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit und Verständnis.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der interne Newsletter-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, professionelle Video-Newsletter für Ihre interne Kommunikation, steigern Sie das Mitarbeiterengagement und die genaue Informationsweitergabe.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Video
Wählen Sie eine benutzerfreundliche Vorlage aus unserer vielfältigen Bibliothek von Vorlagen und Szenen oder fügen Sie Ihren Newsletter-Text ein, um sofort erste Videoszenen zu generieren und Ihren Arbeitsablauf mit Videos in professioneller Qualität zu optimieren.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie einen unserer realistischen AI-Avatare auswählen, um Ihre Botschaft zu übermitteln und sicherzustellen, dass ansprechende Video-Newsletter bei Ihrem Team Anklang finden.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Marke an
Integrieren Sie das Logo und die Farben Ihres Unternehmens mit Branding-Kontrollen, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild in allen internen Newslettern zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Exportieren Sie Ihr fertiggestelltes Video einfach, komplett mit automatischen Untertiteln für Barrierefreiheit, bereit zum Teilen und zur Optimierung Ihrer skalierbaren Kommunikation.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Feiern Sie Erfolge und Meilensteine

Heben Sie Teamerfolge, Mitarbeiteranerkennung und Unternehmensmeilensteine mit dynamischen Videosegmenten hervor, um die interne Moral und Wertschätzung zu stärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von internen Newsletter-Videos?

HeyGen fungiert als AI-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, ansprechende Video-Newsletter und Videos in professioneller Qualität für die interne Kommunikation einfach zu erstellen. Die intuitive Plattform und die benutzerfreundlichen Vorlagen machen umfangreiche Bearbeitungskompetenzen überflüssig und optimieren Ihre Kommunikationsstrategie.

Bietet HeyGen Funktionen zur Wahrung der Markenidentität in internen Videos?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, anpassbare Videoszenen und markengerechte Vorlagen, um sicherzustellen, dass jedes interne Video mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmt. Dies hilft, markengerechte Videos zu erstellen, die bei Ihren Mitarbeitern Anklang finden.

Welche AI-Fähigkeiten nutzt HeyGen, um ansprechende Videoinhalte zu erstellen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Technologie, einschließlich AI-Avatare, Text-zu-Video-Konvertierung und Voiceover-Generierung, um dynamische und professionelle Videos zu erstellen. Dies ermöglicht skalierbare Kommunikation und erhöht das Mitarbeiterengagement durch personalisierte Inhalte.

Kann HeyGen bei der effizienten Erstellung von hochwertigen Schulungsvideos und HR-Updates helfen?

Ja, HeyGen ist ein idealer interner Newsletter-Video-Generator für Schulungsvideos, HR- und Führungsankündigungen. Es bietet gebrauchsfertige Video-Vorlagen und Unterstützung für Untertitel, sodass Sie schnell professionelle Videos für interne Schulungen und genaue Informationsweitergabe erstellen können.

