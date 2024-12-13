Entwickeln Sie ein 1-minütiges Erklärvideo, das sich an IT-Manager und Kommunikationsleiter richtet und zeigt, wie unser interner Nachrichten-Generator, ein KI-gestütztes Tool, Unternehmensankündigungen vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, mit UI-Highlights, begleitet von einer professionellen, beruhigenden Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um das Skript effizient in Inhalte umzuwandeln und die technische Leistungsfähigkeit des Tools zu demonstrieren.

Video Generieren