Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für HR-Abteilungen und nicht-technisches Personal, das die benutzerfreundliche Oberfläche und den Drag-and-Drop-Editor unseres neuen Ankündigungs-Generators zeigt. Der visuelle und akustische Stil sollte animiert, hell und ermutigend sein und die Benutzer Schritt für Schritt anleiten. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um die Erstellung zu vereinfachen und mit Untertiteln/Kapiteln für Klarheit zu sorgen.
Produzieren Sie ein 2-minütiges Deep-Dive-Video für Marketingteams und Content-Ersteller, das das fortschrittliche KI-Modell unseres KI-Newsletter-Generators veranschaulicht und seine Fähigkeit betont, plagiatsfreie Inhalte zu erstellen. Dieses Video erfordert einen informativen, datengetriebenen visuellen Stil mit einer klaren, autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung für eine konsistente Erzählung und integrieren Sie Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um komplexe KI-Konzepte visuell zu erklären.
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Video-Briefing für das obere Management und CTOs, das die wesentlichen technischen Vorteile und die nahtlose Integration unseres internen Nachrichten-Generators für verschiedene Unternehmensnachrichten-Updates umreißt. Das Video sollte einen eleganten, unternehmerischen visuellen Stil haben, der Effizienzgewinne mit prägnanter, wirkungsvoller Erzählung hervorhebt. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte, um sicherzustellen, dass es für verschiedene interne Plattformen geeignet ist, und präsentieren Sie es mit KI-Avataren für eine professionelle Darstellung.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Interne Nachrichten-Generator funktioniert

Vereinfachen Sie Ihre interne Kommunikation mit unserem KI-gestützten Tool, das mühelos ansprechende und anpassbare Unternehmensnachrichten-Updates generiert.

Step 1
Erstellen Sie Ihren Nachrichtenartikel
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Textes oder Skripts. Das Tool nutzt ein fortschrittliches KI-Modell, um Ihre Konzepte sofort in kohärente, gebrauchsfertige Inhalte zu verwandeln.
Step 2
Wählen Sie einen Stil und eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen. Passen Sie Ihr Layout und Ihre visuellen Elemente an, um für eine polierte interne Kommunikation mit Ihrer Marke übereinzustimmen.
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Erzählung hinzu
Verbessern Sie Ihre Inhalte mit KI-Avataren und lebensechter Voiceover-Generierung. Nutzen Sie die Medienbibliothek für relevante Stock-Unterstützung.
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Update
Sobald Ihr interner Nachrichtenartikel fertig ist, nutzen Sie die Größenanpassung & Exporte für verschiedene Plattformen. Exportieren Sie Ihr poliertes Update und sparen Sie Zeit in Ihrem Kommunikationsworkflow.

Produzieren Sie dynamische Unternehmensnachrichten-Updates

Erstellen Sie schnell fesselnde Videoclips für Unternehmensnachrichten, Projekt-Updates oder wichtige Ankündigungen, die über interne Kommunikationskanäle geteilt werden können.

Wie vereinfacht HeyGens fortschrittliches KI-Tool die Erstellung interner Nachrichten?

HeyGen nutzt ein fortschrittliches KI-Modell, um Text in professionelle interne Nachrichten-Videos zu verwandeln, komplett mit KI-Avataren und Voiceovers. Dieses KI-gestützte Tool fungiert als effizienter interner Nachrichten-Generator und beschleunigt den Erstellungsprozess Ihrer Inhalte erheblich.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem intuitiven Ankündigungs-Generator?

HeyGen bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche mit einem Drag-and-Drop-Editor und umfangreichen Vorlagen, was es zu einem intuitiven Ankündigungs-Generator macht. Sie können Videos vollständig mit Branding-Kontrollen anpassen, um Ihren spezifischen Unternehmenskommunikationsbedürfnissen gerecht zu werden.

Kann HeyGen Markenbeständigkeit und Qualität für Unternehmenskommunikation gewährleisten?

Absolut, HeyGen ermöglicht robuste Branding-Kontrollen, die sicherstellen, dass Ihre Unternehmenskommunikation ein konsistentes Erscheinungsbild beibehält. Mit professioneller Voiceover-Generierung und zuverlässigen Content-Erstellungsfunktionen können Sie hochwertige interne Kommunikation erstellen, die die Stimme Ihrer Marke widerspiegelt.

Welche Vorteile bietet die Nutzung von HeyGen für Unternehmensnachrichten-Updates und KI-Newsletter?

HeyGen dient als leistungsstarker KI-Newsletter-Generator und Nachrichtenartikel-Generator, der die Markteinführungszeit für Unternehmensnachrichten-Updates erheblich verkürzt. Seine Fähigkeiten vereinfachen die Inhaltserstellung und ermöglichen eine schnelle und effektive Verbreitung wichtiger Informationen in Ihrer Organisation.

