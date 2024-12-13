Steigern Sie das Engagement mit einem internen Messaging-Video-Generator
Optimieren Sie die interne Kommunikation und binden Sie Mitarbeiter schneller ein, indem Sie AI-Avatare verwenden.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 1,5-minütiges ansprechendes Onboarding-Modul für alle neuen Mitarbeiter, das sie willkommen heißt und die Kernwerte des Unternehmens vorstellt. Das Video sollte eine freundliche, unterstützende visuelle Ästhetik und eine warme, einladende Stimme haben, indem es HeyGens AI-Avatare nutzt, um wichtige Informationen zu präsentieren, und die Voiceover-Generierung für eine persönliche Note verwendet, um das interne Training effektiv und zugänglich zu machen.
Produzieren Sie ein prägnantes 1-minütiges unternehmensweites Ankündigungsvideo für alle Mitarbeiter, das einen kürzlich erreichten Meilenstein feiert. Der visuelle und akustische Stil sollte optimistisch, professionell und inspirierend sein, um eine reibungslose interne Kommunikation zu gewährleisten. Verwenden Sie HeyGens vorgefertigte Vorlagen & Szenen und ergänzen Sie mit relevanter Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um eine wirkungsvolle und unvergessliche Botschaft zu übermitteln.
Entwickeln Sie ein 1,5-minütiges internes Produkt-Feature-Showcase-Video, das sich an Vertriebs- und Marketingteams richtet und die neuen "Video Editor"-Funktionen hervorhebt. Verwenden Sie einen dynamischen, eleganten visuellen Stil mit einer energiegeladenen Stimme, die die Funktionalität klar demonstriert. Stellen Sie sicher, dass das Video den Wert des Internal Communication Video Maker effektiv kommuniziert, indem Sie HeyGens Aspect-Ratio-Resizing & Exporte für plattformspezifische Vorschauen nutzen und relevante visuelle Inhalte aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integrieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Mitarbeiterschulung verbessern.
Verbessern Sie interne Schulungsprogramme und die Mitarbeiterbindung mit dynamischen AI-Videos, die die Aufmerksamkeit fesseln und die Lernergebnisse verbessern.
Unternehmenskultur fördern.
Erstellen Sie inspirierende interne Ankündigungen und motivierende Botschaften, die eine starke Unternehmenskultur fördern und die Mitarbeitermoral steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die interne Kommunikation mit AI-Video?
HeyGen fungiert als AI Internal Communication Generator, der Ihre Skripte fachmännisch in überzeugende Videoinhalte verwandelt. Dies ermöglicht es Organisationen, ansprechende interne Schulungen und Ankündigungen effizient zu produzieren, die realistische AI-Avatare und hochwertige Voiceover-Generierung enthalten.
Kann HeyGen helfen, die Markenidentität in internen Kommunikationsvideos zu wahren?
Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo und die spezifischen Farben Ihres Unternehmens nahtlos in jedes Video zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Ihre internen Nachrichten, die mit HeyGens fortschrittlichen AI-Text-zu-Video-Fähigkeiten erstellt wurden, perfekt mit Ihrer etablierten Markenidentität übereinstimmen.
Welche Funktionen bietet HeyGen, um interne Videos zugänglicher zu machen?
HeyGen verbessert die Zugänglichkeit von Videos durch automatische Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre internen Kommunikationsvideos von allen Mitarbeitern leicht verstanden werden. Diese Funktion, kombiniert mit vielfältigen AI-Avataren, hilft, die interne Kommunikation für ein inklusiveres Publikum in Ihrer Organisation zu optimieren.
Wie effizient ist die Erstellung eines internen Kommunikationsvideos mit HeyGens Online-Editor?
HeyGens intuitiver Online-Editor ermöglicht es Benutzern, schnell hochwertige interne Kommunikationsvideos direkt aus einem Skript zu erstellen. Sie können eine breite Palette von Videovorlagen und eine umfassende Medienbibliothek nutzen, um professionellen AI-Text-zu-Video-Inhalt zu produzieren, ohne umfangreiche Bearbeitungserfahrung zu benötigen.