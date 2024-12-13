Interner Mentoring-Videoersteller für ansprechendes Teamtraining

Gestalten Sie schnell fesselnde interne Kommunikations- und Schulungsvideos. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Zeit und Aufwand zu sparen.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges "Willkommen im Team"-Video vor, das für neue Mitarbeiter von HR-Teams erstellt wurde. Dieses ansprechende Video sollte einen vielfältigen KI-Avatar zeigen, der wesentliche Informationen zur Einarbeitung vermittelt, unterstützt von einer warmen und professionellen Sprachsynthese. Der visuelle Stil sollte sauber und einladend sein, mit einem freundlichen Ton, um neuen Kollegen sofort ein Gefühl von Komfort und Information zu geben.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Schulungsvideo für Junior-Mitarbeiter, das sich auf eine bestimmte Fähigkeit oder einen Prozess innerhalb des Unternehmens konzentriert. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen und Szenen, um den Inhalt zu strukturieren, und verwenden Sie die Text-zu-Video-Funktion, um klare, schrittweise Anleitungen zu präsentieren. Der visuelle Ansatz sollte lehrreich und motivierend sein, mit einem ruhigen, fokussierten Audiostil, der Lernen und Wachstum in einem personalisierten Coaching-Kontext fördert.
Beispiel-Prompt 2
Ein 30-sekündiges internes Kommunikationsvideo wird für alle Mitarbeiter benötigt, um effizient eine neue Unternehmensinitiative oder wichtige Richtlinienänderung anzukündigen. Diese schnelle KI-Videoerstellung sollte dynamische Visuals, klare Sprachsynthese und deutliche Untertitel/Captions enthalten, um Zugänglichkeit und Wirkung zu gewährleisten. Der Stil sollte professionell und direkt sein, um wichtige Informationen effizient und ansprechend über Abteilungen hinweg zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges internes Mentoring-Video-Highlight, in dem erfahrene Teammitglieder ihre drei besten Produktivitätstipps für neue Kollegen teilen. Dieses ansprechende Video sollte die Text-zu-Video-Funktion nutzen, um wichtige Erkenntnisse zu artikulieren, und die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevante Hintergrundvisuals einbeziehen. Der gesamte visuelle Stil sollte inspirierend und zugänglich sein, begleitet von einem optimistischen, ermutigenden Audiotrack, um eine Kultur des Wissensaustauschs und der Zusammenarbeit zu fördern.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der interne Mentoring-Videoersteller funktioniert

Ermöglichen Sie Ihrem Team personalisierte interne Mentoring-Videos. Erstellen Sie schnell und effizient ansprechende, hochwertige Schulungsinhalte mit KI-Avataren und intuitiven Tools.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Mentoring-Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres Mentoring-Inhalts oder wählen Sie eine Videovorlage aus. HeyGens Text-zu-Video-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihre schriftlichen Anleitungen mühelos in ein professionelles Video zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihren Mentor zu repräsentieren. Sie können auch eine natürlich klingende Sprachsynthese generieren, um Ihre Botschaft klar und professionell zu übermitteln.
3
Step 3
Integrieren Sie Branding und Medien
Personalisieren Sie Ihren Mentoring-Inhalt, indem Sie HeyGens Branding-Kontrollen (Logo, Farben) nutzen, um eine konsistente Unternehmensidentität in all Ihren internen Kommunikationsvideos zu wahren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Mentoring-Video
Finalisieren Sie Ihr Video mit automatisch generierten Untertiteln/Captions für verbesserte Zugänglichkeit. Exportieren Sie Ihr hochwertiges Video einfach für nahtloses Teilen innerhalb Ihrer Organisation.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie personalisierte Coaching-Videos

.

Entwickeln Sie maßgeschneiderte, inspirierende Videobotschaften für personalisiertes Coaching, um individuelles Wachstum und Kompetenzentwicklung innerhalb der Teams zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere interne Schulung und Kommunikation verbessern?

HeyGen ermöglicht es HR-Teams, schnell ansprechende Schulungsvideos, Einarbeitungsvideos und interne Kommunikationsvideos zu erstellen. Durch die Nutzung von KI-Avataren und Text-zu-Video-Konvertierung können Sie professionellen Inhalt effizient für Ihre Organisation produzieren.

Was macht HeyGen zu einem effektiven KI-Videoersteller für Unternehmen?

HeyGen ist ein effektiver KI-Videoersteller, da es Skripte in professionelle Videos mit realistischen KI-Avataren und fortschrittlicher Sprachsynthese umwandelt. Dies vereinfacht die Videoproduktion und macht hochwertigen Inhalt auch ohne komplexe Bearbeitungsfähigkeiten zugänglich.

Bietet HeyGen verschiedene Videovorlagen zur Vereinfachung der Erstellung an?

Ja, HeyGen bietet eine breite Palette an anpassbaren Videovorlagen, die es Benutzern ermöglichen, schnell mit dem Erstellungsprozess zu beginnen. Die intuitive Benutzeroberfläche sorgt für eine kosteneffiziente und effektive Produktion von hochwertigen, ansprechenden Videos.

Kann HeyGen zur Erstellung personalisierter Coaching- oder interner Mentoring-Videos verwendet werden?

Absolut, HeyGen dient als hervorragender interner Mentoring-Videoersteller, der die Erstellung personalisierter Coaching-Videos mit KI-Avataren und benutzerdefinierter Sprachsynthese ermöglicht. Dies hilft, konsistente und ansprechende Videos für die Mitarbeiterentwicklung und -unterstützung zu liefern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo