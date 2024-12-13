Ja, HeyGen unterstützt robuste "Videodokumentation", indem es Ihnen ermöglicht, "Bildschirmaufnahmen" einfach in Ihre Projekte zu integrieren. Darüber hinaus können Sie den integrierten "Videoeditor" für Verfeinerungen nutzen und automatisch einen "KI-Untertitel-Generator" verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte zugänglich und ansprechend sind, bereit für den Export im "MP4"-Format.