Erstellen Sie ein ansprechendes 60-Sekunden-Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das den einfachsten Weg zur Einreichung von Tickets über den internen Helpdesk-Videoersteller erklärt. Der visuelle Stil sollte hell und einladend sein, mit freundlichen KI-Avataren und einer klaren, enthusiastischen KI-Sprachausgabe, die nahtlos aus Text-zu-Video vom Skript generiert wird.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie einen prägnanten 45-Sekunden-Video-Dokumentationsleitfaden für bestehende Mitarbeiter, der ein häufiges Software-Fehlerbehebungsproblem anspricht. Das Video sollte einen professionellen, sauberen visuellen Stil haben, mit einem hilfreichen KI-Avatar, der die Schritte demonstriert, begleitet von einer ruhigen und beruhigenden Sprachausgabe, um Klarheit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Video für die interne Kommunikation, das eine neue Funktion für das interne Helpdesk-System ankündigt und sich an alle Mitarbeiter richtet. Verwenden Sie lebendige Vorlagen und Szenen mit schnellen Übergängen und einer energetischen Sprachausgabe, um sicherzustellen, dass wichtige Informationen durch automatisch generierte Untertitel leicht verständlich sind.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein aufschlussreiches 50-Sekunden-Video für die Führungsebene und interne Abteilungen, das die Effizienz des Helpdesk-Teams bei der Lösung von Problemen als interner Helpdesk-Videoersteller zeigt. Der visuelle und akustische Stil sollte dokumentarisch und fesselnd sein, indem relevante visuelle Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integriert werden, um die Geschichte effektiv zu erzählen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der interne Helpdesk-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos klare, ansprechende und konsistente interne Helpdesk-Videos, um Ihr Team zu stärken und Supportprozesse zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder Ihren Inhalt
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihrer Helpdesk-Anweisungen. Unsere Plattform nutzt "Text-zu-Video-vom-Skript", um Ihren Text automatisch in ansprechende Videoinhalte zu verwandeln und als effektiver interner Helpdesk-Videoersteller zu dienen.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente für Klarheit
Verbessern Sie Ihre Erklärungen, indem Sie aus verschiedenen "KI-Avataren" wählen oder Bildschirmaufnahmen verwenden, um Lösungen für Ihre Schulungsvideos visuell zu demonstrieren.
3
Step 3
Verfeinern und branden Sie Ihr Video
Stellen Sie die Zugänglichkeit und Markenkonsistenz in Ihrer Videodokumentation sicher, indem Sie genaue "Untertitel" hinzufügen und die Branding-Elemente Ihres Unternehmens wie Logos und Farben integrieren.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie es mit Ihrem Team
Sobald Ihr internes Kommunikationsvideo fertig ist, können Sie es einfach im gewünschten Format "exportieren" und in Ihrer Organisation teilen, um sofortigen Zugriff und verbesserten Support zu gewährleisten.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe interne Verfahren klären

Vereinfachen Sie komplexe technische Verfahren und interne Richtlinien in klare, verständliche Videoleitfäden für alle Mitarbeiter.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine kreativen Videoprojekte verbessern?

HeyGen, als führende "generative AI-Plattform", ermöglicht es Nutzern, Ideen in beeindruckende Videos zu verwandeln. Es vereinfacht die "prompt-native Videoerstellung" und bietet "Text-zu-Video"-Fähigkeiten mit realistischen "KI-Avataren" und Stimmen, die eine "End-to-End-Videoerstellung" für vielfältige kreative Projekte ermöglichen.

Kann HeyGen für effiziente interne Kommunikation und Schulungsvideos genutzt werden?

Absolut. HeyGen dient als hervorragender "interner Helpdesk-Videoersteller" und ist ideal für die Erstellung ansprechender "Schulungsvideos" und "interner Kommunikationsvideos". Mit lebensechten "KI-Avataren" und benutzerdefinierten "KI-Sprachausgaben" können Sie schnell hochwertige, professionelle Inhalte für Ihre Organisation erstellen.

Welche Arten von KI-Avataren und Sprachoptionen bietet HeyGen für die Videoerstellung?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an realistischen "KI-Avataren" und benutzerdefinierten "KI-Sprachoptionen", die perfekt zu Ihrer Marke und Botschaft passen. Unsere "generative AI-Plattform" stellt sicher, dass diese Avatare Ihre "Text-zu-Video"-Skripte natürlich und professionell liefern, was Ihr gesamtes "Videoersteller"-Erlebnis verbessert.

Bietet HeyGen Funktionen für Bildschirmaufnahmen und zugängliche Videodokumentation?

Ja, HeyGen unterstützt robuste "Videodokumentation", indem es Ihnen ermöglicht, "Bildschirmaufnahmen" einfach in Ihre Projekte zu integrieren. Darüber hinaus können Sie den integrierten "Videoeditor" für Verfeinerungen nutzen und automatisch einen "KI-Untertitel-Generator" verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte zugänglich und ansprechend sind, bereit für den Export im "MP4"-Format.

