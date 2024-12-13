Interner Anleitungsvideo-Generator für einfache Schulungsvideos

Optimieren Sie das Onboarding und die technische Schulung mit dynamischer Videodokumentation. Unser interner Anleitungsvideo-Generator bietet leistungsstarke AI-Avatare.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges internes Anleitungsvideo für neue Mitarbeiter, das sich an ein professionelles Publikum richtet und einen sauberen, unternehmensgerechten visuellen Stil sowie eine freundliche, professionelle AI-Sprachübertragung verwendet, um zu demonstrieren, wie man die internen Systeme des Unternehmens mit HeyGens AI-Sprachübertragungen navigiert.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine ansprechende 45-sekündige Schritt-für-Schritt-Anleitung, die eine neue Softwarefunktion für bestehende Mitarbeiter erklärt, mit einem modernen, lebendigen visuellen Ästhetik und mitreißender Hintergrundmusik, unter Nutzung von HeyGens Text-zu-Video-Funktion für eine effiziente Inhaltserstellung.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine umfassende 75-sekündige Videodokumentation für ein kritisches Standardarbeitsverfahren (SOP), die sich an alle Abteilungsmitarbeiter richtet, mit einem klaren, informativen visuellen Stil und einer deutlichen, direkten Sprachübertragung, unter Verwendung von HeyGens Vorlagen und Szenen für eine schnelle und konsistente Erstellung.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges Schulungsvideo, das ein kleines Produktupdate für das Vertriebsteam ankündigt, mit dynamischen Grafiken und einer energiegeladenen Sprachübertragung, die stark auf HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zurückgreift, um visuell die wichtigsten Änderungen und Vorteile für die Mitarbeiterschulung hervorzuheben.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein interner Anleitungsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell professionelle Schulungsvideos, SOPs und Mitarbeiter-Onboarding-Guides mit AI-gestützten Tools, um die interne Kommunikation und Dokumentation zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder beginnen Sie mit einer Vorlage
Beginnen Sie mit dem Schreiben des Skripts für Ihre Anleitung oder wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller Vorlagen. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktionalität, um Ihre Inhalte mühelos in eine visuelle Erzählung zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und die Sprachübertragung
Bereichern Sie Ihre Anleitung mit einem ansprechenden Präsentator. Wählen Sie aus verschiedenen AI-Avataren und generieren Sie natürlich klingende Sprachübertragungen, um Ihre Botschaft klar und konsistent zu übermitteln.
3
Step 3
Anwenden von Branding- und visuellen Elementen
Personalisieren Sie Ihr Video mit den Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens, einschließlich Logos und Farbschemata. Integrieren Sie Medien aus der Bibliothek oder laden Sie Ihre eigenen hoch, um Ihre Videodokumentation zu bereichern.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr fertiges Schulungsvideo
Sobald Ihre interne Anleitung fertig ist, exportieren Sie sie in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind. Fügen Sie automatisch generierte Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit zu erhöhen und Ihre Schulungsvideos für die Verteilung bereit zu machen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer technischer Informationen

.

Verwandeln Sie komplexe technische Schulungen und interne Verfahren in klare, verständliche Videoguides für eine einfachere Anwendung und Umsetzung.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von internen Anleitungsvideos und Schulungsinhalten?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Videogenerator, der die Produktion von hochwertigen internen Anleitungsvideos und Schulungsinhalten vereinfacht. Er verwandelt Text in ansprechende Videodokumentationen mit realistischen AI-Avataren und professionellen AI-Sprachübertragungen, was die Produktionszeit erheblich verkürzt.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die schnelle Erstellung von Schritt-für-Schritt-Videoguides?

HeyGen bietet leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionalität, die es Benutzern ermöglicht, Skripte mühelos in detaillierte Schritt-für-Schritt-Videoguides umzuwandeln. Seine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und Szenen beschleunigt den Erstellungsprozess und sorgt für konsistente und professionelle Videoguides für alle Ihre Bedürfnisse.

Kann HeyGen helfen, AI-generierte Videos für Markenkonsistenz in der Mitarbeiterschulung anzupassen?

Ja, HeyGen unterstützt robuste Branding-Kontrollen, die es Unternehmen ermöglichen, die Markenkonsistenz in allen Mitarbeiterschulungs- und SOP-Videos zu wahren. Sie können AI-Avatare anpassen und die Logos und Farben Ihrer Marke verwenden, um Videos perfekt an Ihre Unternehmensidentität anzupassen.

Welche Arten von Videodokumentationen können mit HeyGens Plattform erstellt werden?

HeyGen ist äußerst vielseitig und erleichtert die Erstellung verschiedener Videodokumentationen, einschließlich umfassender technischer Schulungen, ansprechender Onboarding-Materialien und klarer Videoguides. Seine Fähigkeiten unterstützen vielfältige interne Kommunikationsbedürfnisse, von einfachen Tutorials bis hin zu komplexen Betriebsverfahren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo