Erstellen Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo, das zeigt, wie der neue interne FAQ-Video-Generator verwendet wird. Dieses Video richtet sich an technische Support-Teams und führt sie durch den Prozess, häufige Benutzeranfragen schnell zu beantworten. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen oder Illustrationen, ergänzt durch eine informative und freundliche Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um die Schritte genau zu vermitteln und die Klarheit mit AI-Avataren zu verbessern, die den Moderator darstellen.

