Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein ansprechendes 60-sekündiges "Erklärvideo" für alle Mitarbeiter des Unternehmens, das die neue Homeoffice-Richtlinie erläutert. Das Video sollte eine moderne, helle visuelle Ästhetik mit einem fröhlichen Hintergrundtrack und einer überzeugenden Stimme haben. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Informationen dynamisch zu präsentieren und so aus langweiligen "internen Ankündigungen" fesselnde Inhalte zu machen, die Mitarbeiter tatsächlich ansehen werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges internes Video für Teamleiter und Abteilungsleiter, das das Update der neuen Projektmanagement-Software erklärt. Dieses "Erklärvideo-Tool" sollte visuell klar und informativ sein, animierte Grafiken verwenden, um wichtige Funktionen hervorzuheben, unterstützt von klaren, prägnanten Sprachkommentaren. Stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie HeyGens Untertitel/Captions einfügen, die für effektive "Projektkommunikation" in diversen Teams unerlässlich sind.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein schnelles 15-sekündiges "internes Erklärvideo" als wöchentlicher Produktivitätstipp für alle Mitarbeiter. Das Video sollte dynamisch und wirkungsvoll sein, mit einem freundlichen, ermutigenden Ton, und relevante Stock-Videos verwenden, um den Tipp zu veranschaulichen. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um schnell ansprechendes Hintergrundmaterial und Bilder zu finden, was die regelmäßige Produktion von "Schulungsmodulen" ohne umfangreiche Videoproduktion erleichtert.
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein interner Erklärvideo-Ersteller funktioniert

Produzieren Sie schnell klare und ansprechende interne Erklärvideos mit AI, optimieren Sie die Kommunikation und verbessern Sie das Verständnis in Ihrer Organisation.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie eine professionell gestaltete Erklärvideo-Vorlage oder fügen Sie Ihr Skript ein, um mit der Erstellung Ihres Videos aus unserer vielfältigen Bibliothek von Vorlagen und Szenen zu beginnen.
2
Step 2
Fügen Sie AI-Avatare und Stimmen hinzu
Erwecken Sie Ihre Botschaft zum Leben, indem Sie aus verschiedenen AI-Avataren wählen und deren Erscheinungsbild anpassen, sowie realistische Sprachkommentare generieren, die zu Ihrer Marke passen.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Untertiteln
Sorgen Sie für Markenkonsistenz mit benutzerdefinierten Branding-Kontrollen (Logo, Farben) und fügen Sie automatisch AI-Untertitel/Captions für verbesserte Zugänglichkeit und Klarheit hinzu.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Ihres Videos
Sobald es fertig ist, exportieren Sie Ihr hochwertiges internes Erklärvideo, passen Sie die Seitenverhältnisse nach Bedarf an und teilen Sie es mit Ihrem Team auf verschiedenen Plattformen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimieren Sie interne Kommunikation

Produzieren Sie schnell ansprechende interne Ankündigungen, Projektupdates und Unternehmenskulturvideos, um Ihr Team informiert und verbunden zu halten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Erklärvideos vereinfachen?

HeyGens AI-Videoplattform ermöglicht es jedem, professionelle Erklärvideos mühelos zu erstellen, auch ohne Vorkenntnisse. Unsere intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche und realistische AI-Avatare vereinfachen den gesamten Videoproduktionsprozess.

Welche kreativen Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Erklärvideos?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Anpassungsmöglichkeiten, die es Ihnen ermöglichen, jedes Element Ihrer Erklärvideos zu personalisieren. Nutzen Sie eine große Auswahl an professionell gestalteten Erklärvideo-Vorlagen, integrieren Sie benutzerdefinierte Schriftarten und verwenden Sie realistische AI-Avatare, um einzigartige animierte Videos zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Kann HeyGen zur Produktion von internen Kommunikations- und Schulungsvideos verwendet werden?

Absolut, HeyGen ist ein idealer interner Erklärvideo-Ersteller für die Erstellung ansprechender interner Kommunikations- und Schulungsvideos. Fügen Sie einfach AI-Sprachkommentare und automatisch generierte AI-Untertitel hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und für alle Teammitglieder zugänglich ist.

Wie verbessert HeyGens AI-Plattform die Effizienz der Videoproduktion?

HeyGens fortschrittliche AI-Videoplattform verbessert die Effizienz der Videoproduktion erheblich, indem sie Text schnell in Video umwandelt. Unsere AI-Funktionen, einschließlich der Text-zu-Video-Erstellung, reduzieren die normalerweise für die traditionelle Videoproduktion erforderliche Zeit und Ressourcen erheblich, was den Prozess schneller und skalierbarer macht.

