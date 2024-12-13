Für interne Teams und neue Mitarbeiter: Visualisieren Sie ein 1-minütiges internes Demovideo, das ein kürzliches Software-Update hervorhebt. Dieses Video benötigt einen professionellen, aber zugänglichen visuellen Stil, ergänzt durch eine freundliche und klare AI-Sprachüberlagerung. Nutzen Sie unbedingt HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um eine konsistente Botschaft zu gewährleisten, was es zu einer idealen Lösung für die Erstellung interner Demovideos macht.

