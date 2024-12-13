Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges internes Kursvideo, das eine neue Softwarefunktion demonstriert. Dieses Video sollte sich an neue technische Supportmitarbeiter richten und einen klaren, schrittweisen visuellen Stil mit einer informativen, professionellen Stimme verwenden. Stellen Sie sicher, dass alle gesprochenen Inhalte von genauen Untertiteln begleitet werden, um das Verständnis und die Zugänglichkeit zu fördern, und machen Sie es zu einem effektiven AI-Video-Generator-Ausgang für schnelles Training.

Video Generieren