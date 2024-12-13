Interner Kommunikations-Videoersteller für engagierte Teams

Erstellen Sie ansprechende Videokommunikation für Mitarbeiterengagement mit lebensechten AI-Avataren, die die Teammoral stärken und die Nachrichtenübermittlung vereinfachen.

Erstellen Sie ein einladendes 90-sekündiges Onboarding- und Schulungsvideo für neue Mitarbeiter, das einen freundlichen, professionellen visuellen Stil mit klarer, ermutigender Audioqualität verwendet. Das Video sollte die wichtigsten Unternehmenswerte und erste Schritte vorstellen und dabei die AI-Avatare von HeyGen nutzen, um Informationen ansprechend und konsistent über mehrere Module hinweg zu präsentieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-sekündiges Video für 'Führungsupdates', das sich an alle Unternehmensmitarbeiter richtet und eine professionelle, saubere visuelle Ästhetik mit einer selbstbewussten, artikulierten Stimme bietet. Dieses Video kann einfach aus einem Skript mit der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen generiert werden, um sicherzustellen, dass die wichtigsten Botschaften genau und effizient vermittelt werden.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein dynamisches 45-sekündiges Video, das sich auf die Verbesserung des 'Teamengagements' durch eine 'Wissensaustausch'-Initiative konzentriert, die für Projektteams in verschiedenen Abteilungen gedacht ist. Der visuelle Stil sollte modern und infografikgetrieben sein, begleitet von einer lebhaften, klaren Stimme. Wichtig ist, dass alle technischen Begriffe und wichtigen Erkenntnisse für alle zugänglich sind, indem Sie die automatischen Untertitel von HeyGen verwenden.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein inspirierendes 30-sekündiges 'Mitarbeiterengagement'-Video, das subtil die 'Unternehmenskultur' hervorhebt, ideal für die interne Präsentation an alle Mitarbeiter. Der visuelle Ton sollte warm und einladend sein, mit einem Hintergrund aus sanfter, aufbauender Musik und authentischen Mitarbeiterzeugnissen. Nutzen Sie die vielseitigen Vorlagen und Szenen von HeyGen, um schnell eine polierte und visuell ansprechende Kurzgeschichte zusammenzustellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der interne Kommunikations-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und wirkungsvolle interne Kommunikationsvideos, steigern Sie das Mitarbeiterengagement und vereinfachen Sie den Wissensaustausch in Ihrer Organisation.

1
Step 1
Nehmen Sie Ihre Nachricht auf
Beginnen Sie damit, Ihren Bildschirm, Ihre Kamera oder beides einfach aufzunehmen, um Ihre wichtigen internen Kommunikationsvideoinhalte für Teams mit Bildschirmaufzeichnung festzuhalten.
2
Step 2
Passen Sie das Branding an
Passen Sie Ihr Video an die Identität Ihres Unternehmens an, indem Sie robuste Branding-Kontrollen nutzen, um Logos, Farben und spezifische Schriftarten hinzuzufügen und so ein konsistentes Erscheinungsbild durch Markenanpassung zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Verbessern Sie die Klarheit und Reichweite, indem Sie professionelle Untertitel oder Bildunterschriften zu Ihrem Video hinzufügen, um die Zugänglichkeit und das Engagement für alle Mitarbeiter mit automatischen Untertiteln zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und sicher teilen
Finalisieren Sie Ihr hochwertiges internes Kommunikationsvideo und exportieren Sie es sicher für nahtloses Teilen über Ihre bevorzugten internen Plattformen und Tools für sicheres Teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fesselnde Führungsupdates liefern

Inspirieren und verbinden Sie sich mit Ihrem Team durch personalisierte Führungsnachrichten und Unternehmensankündigungen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von internen Kommunikationsvideos?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung ansprechender interner Kommunikationsvideos durch die Nutzung von AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen. Dies ermöglicht es Kommunikationsteams, das Mitarbeiterengagement mühelos zu steigern.

Kann HeyGen für effektive Onboarding- und Schulungsvideos verwendet werden?

Absolut. Die Plattform von HeyGen bietet leistungsstarke AI-gestützte Funktionen wie Sprachgenerierung und Untertitel, was sie ideal für die Erstellung professioneller und konsistenter Schulungsmodule und Wissensaustausch-Inhalte macht, die bei den Mitarbeitern Anklang finden.

Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen für interne Videos?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es den Nutzern ermöglichen, Unternehmenslogos und -farben in ihre Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle internen Kommunikationsvideos eine konsistente und professionelle Unternehmenskultur aufrechterhalten und Ihre Markenidentität stärken.

Wie kann HeyGen Führungsupdates und Teamengagement unterstützen?

HeyGen ermöglicht es Führungskräften, überzeugende Videokommunikation effizient zu liefern und so ein stärkeres Teamengagement zu fördern. Mit Funktionen wie Text-zu-Video können Führungsupdates schnell erstellt und über Teams verteilt werden, um klare und konsistente Botschaften zu gewährleisten.

