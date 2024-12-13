Interner Kommunikationsvideo-Generator für verbesserte Engagement

Erstellen Sie wirkungsvolle Unternehmensankündigungen und Schulungsvideos mit realistischen AI-Avataren.

Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Unternehmensankündigungsvideo für alle Mitarbeiter, das einen professionellen und optimistischen visuellen Stil mit Unternehmensbranding aufweist und HeyGens AI-Avatare nutzt, um wichtige Updates ansprechend zu vermitteln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein einladendes 60-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das einen freundlichen und unterstützenden Ton mit warmen visuellen Elementen und Hintergrundmusik zeigt und HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen nutzt, um einen positiven ersten Eindruck zu hinterlassen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Trainingsvideo-Tipp für das Verkaufsteam, das einen ansprechenden und klaren Audiostil mit einfachen, umsetzbaren visuellen Elementen annimmt und die Kommunikation durch präzise Sprachsynthese mit HeyGen verbessert.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein inspirierendes 50-sekündiges visuelles Storytelling-Stück für Führungskräfte und Teamleiter, das durch eine filmische Ästhetik und eindrucksvolle visuelle Elemente gekennzeichnet ist und mit HeyGens automatischen Untertiteln/Beschriftungen für ein breites Verständnis und Zugänglichkeit sorgt.
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der interne Kommunikationsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende interne Kommunikationsvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie, um Ihre Botschaft effizient zu übermitteln.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr internes Kommunikationsskript einfügen. Unsere Text-zu-Video-Technologie wandelt Ihre Worte sofort in dynamische visuelle Elemente um und bildet die Grundlage Ihres Videos.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu präsentieren und eine professionelle und konsistente Bildschirmpräsenz für Ihr Video zu gewährleisten.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens anwenden, einschließlich Logos und Farben, um sicherzustellen, dass alle Ihre Videos mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald es fertig ist, exportieren Sie Ihr poliertes Video im bevorzugten Seitenverhältnis, sodass es für jede Plattform bereit ist und sich perfekt für die Weitergabe wichtiger Unternehmensankündigungen eignet.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Liefern Sie inspirierende Unternehmensankündigungen

.

Vermitteln Sie wichtige Unternehmensbotschaften und fördern Sie eine positive Kultur mit visuell ansprechenden und inspirierenden AI-generierten Videoankündigungen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von internen Kommunikationsvideos?

HeyGen befähigt Teams, ein effizienter interner Kommunikationsvideoersteller zu werden, indem es AI-Avatare und anpassbare Vorlagen nutzt. Dies ermöglicht nahtloses visuelles Storytelling, das das Engagement bei Unternehmensankündigungen und Schulungsvideos verbessert.

Kann HeyGen bei der Anpassung des Brandings für interne Videos helfen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre internen Kommunikationsvideos perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Sie können Ihr Logo und Ihre Markenfarben einfach integrieren, um Konsistenz zu gewährleisten.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effektiven internen Kommunikationsvideo-Generator?

HeyGens leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionen, kombiniert mit professionellem Voice-Over und einer umfangreichen Musikbibliothek, machen es zu einem unvergleichlichen internen Kommunikationsvideo-Generator. Es rationalisiert den gesamten Videoerstellungsprozess, vom Skript bis zum fertigen Video.

Unterstützt HeyGen die Erstellung von mehrsprachigen Videoinhalten für Mitarbeiter?

Absolut, HeyGen kann Videoinhalte mit mehrsprachigen Voice-Overs und Untertiteln/Beschriftungen generieren, wodurch Ihre internen Kommunikationsvideos für eine vielfältige globale Belegschaft zugänglich werden. Dies stellt sicher, dass jeder die Informationen effektiv erhält.

