Generator für interne Kommunikationsschulungsvideos für ansprechende Inhalte

Steigern Sie das Mitarbeiterengagement und vereinfachen Sie das Onboarding mit professionellen Schulungsvideos, die mithilfe von Text-zu-Video erstellt werden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges ansprechendes Schulungsvideo für alle aktuellen Mitarbeiter, insbesondere für diejenigen in der Betriebsabteilung, um neue Richtlinien oder Verfahren klar zu erklären. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um Genauigkeit und Konsistenz zu gewährleisten, und präsentieren Sie die Informationen in einem klaren, autoritativen, aber zugänglichen visuellen Stil, ergänzt durch moderne animierte Grafiken und eine ruhige, erklärende Stimme für effektive Unternehmensankündigungen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges internes Video, das darauf abzielt, das Mitarbeiterengagement in der gesamten Organisation zu steigern, indem es kürzlich erzielte Teamleistungen feiert oder neue Unternehmensinitiativen hervorhebt. Diese Produktion sollte HeyGen's Vorlagen & Szenen nutzen, um eine konsistente Markenidentität zu wahren, und einen aufmunternden und visuell ansprechenden Stil mit lebendigen Farben und energetischer Hintergrundmusik annehmen, wobei gebrandete Vorlagen für maximale Wirkung verwendet werden.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein praktisches zweiminütiges Schulungsvideo für Teamleiter und Mitarbeiter, die technische Anleitung zur Nutzung eines neuen internen Softwaretools benötigen. Dieses Video wird hauptsächlich auf präzise Sprachsynthese setzen, um jeden Schritt zu artikulieren, gepaart mit einem ruhigen, schrittweisen visuellen Stil, der klare Bildschirmdemonstrationen und informative Overlays enthält, um sicherzustellen, dass die Schulungsvideos leicht zu folgen und zu behalten sind.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Generator für interne Kommunikationsschulungsvideos funktioniert

Verwandeln Sie Ihre interne Kommunikation mit AI-gesteuerter Automatisierung. Erstellen Sie ansprechende Schulungsvideos, Unternehmensankündigungen und mehr schnell und effizient.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Schreiben oder fügen Sie Ihre interne Kommunikationsnachricht ein. Die Text-zu-Video-Funktion der Plattform verwandelt Ihr Skript sofort in dynamische Videoinhalte.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren und professionellen AI-Sprachsynthesen, um Ihre Botschaft authentisch zu repräsentieren und die Verbindung zum Publikum zu verbessern.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding und Ihren Stil an
Integrieren Sie das Logo, die Farben und andere visuelle Elemente Ihres Unternehmens mithilfe gebrandeter Vorlagen, um sicherzustellen, dass Ihre internen Kommunikationsvideos konsistent und professionell sind.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen Sie Ihr Video
Erstellen Sie einen hochwertigen AI Captions Generator für die Zugänglichkeit und exportieren Sie Ihr fertiges Schulungsvideo, bereit für die nahtlose Verteilung in Ihrer Organisation.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Liefern Sie ansprechende interne Kommunikation

Erstellen Sie überzeugende interne Kommunikation, einschließlich Führungsbotschaften und Unternehmensupdates, um Mitarbeiter zu inspirieren und eine positive, einheitliche Unternehmenskultur zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von internen Kommunikationsschulungsvideos?

HeyGen dient als fortschrittlicher AI Video Generator, der es Ihnen ermöglicht, professionelle interne Kommunikationsschulungsvideos aus einfachem Text zu erstellen. Durch die Nutzung von AI-Avataren und intuitiven Vorlagen können Sie Skripte schnell in ansprechende visuelle Inhalte verwandeln und so Ihren Videoproduktionsprozess optimieren.

Welche Arten von ansprechenden internen Kommunikationsvideos können mit HeyGen produziert werden?

HeyGen unterstützt die Erstellung vielfältiger und ansprechender Schulungsvideos, von wichtigen Unternehmensankündigungen und HR-Updates bis hin zu umfassenden Onboarding-Videos. Unsere Plattform hilft, das Mitarbeiterengagement in Ihrer Organisation durch dynamische, AI-gestützte Inhalte zu verbessern.

Bietet HeyGen AI-gesteuerte Automatisierung zur Produktion interner Videos?

Ja, HeyGen nutzt AI-gesteuerte Automatisierung, einschließlich Text-zu-Video-Konvertierung und hochwertiger AI-Sprachsynthese, um die traditionell erforderliche Zeit und Mühe erheblich zu reduzieren. Dies ermöglicht es Teams, interne Kommunikationsvideos schnell und in großem Umfang zu erstellen, was zu erheblichen Kosten- und Zeiteinsparungen führt.

Kann HeyGen helfen, Markenbeständigkeit und Zugänglichkeit in internen Kommunikationsvideos zu wahren?

Absolut. HeyGen bietet gebrandete Vorlagen und Anpassungsoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre internen Kommunikationsvideos perfekt mit der visuellen Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Darüber hinaus fügt unser AI Captions Generator automatisch Untertitel hinzu, wodurch Ihre Inhalte für alle Mitarbeiter zugänglicher und inklusiver werden.

