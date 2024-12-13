AI-Generator für interne Kommunikation

Erstellen Sie schneller klare, konsistente Nachrichten und steigern Sie das Mitarbeiterengagement mit Text-zu-Video aus Skript.

Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Erklärvideo für HR-Manager und IT-Administratoren, das demonstriert, wie ein AI-Generator für interne Kommunikation die Erstellung von Nachrichten drastisch vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, mit Schritt-für-Schritt-Bildschirmaufnahmen, unterstützt von einem professionellen Voiceover, das direkt aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript und Voiceover-Generierungsmöglichkeiten erstellt wurde, wobei die zeitsparenden Vorteile betont werden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 1-Minuten-Video für Abteilungsleiter und Projektmanager, das zeigt, wie leistungsstarke Software für interne Kommunikation nahtlose Echtzeit-Zusammenarbeit über diverse Teams hinweg ermöglicht. Verwenden Sie lebendige Vorlagen & Szenen und klare Untertitel, um die schnelle Verbreitung von Nachrichten und Feedback-Schleifen hervorzuheben, mit einem optimistischen Audiotrack, der Effizienz und Vernetzung vermittelt.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie eine detaillierte 2-minütige analytische Übersicht für die Geschäftsleitung und Kommunikationsstrategen, die sich auf die leistungsstarken Analysefunktionen innerhalb von Mitarbeiterkommunikationsplattformen konzentriert. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um Datenvisualisierungen zu präsentieren und über AI-gesteuerte Inhaltsvorschläge zu sprechen, indem Sie auf eine reichhaltige Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zurückgreifen, um Leistungskennzahlen und Engagement-Trends mit einem autoritativen, aber informativen Ton zu veranschaulichen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein ansprechendes 45-Sekunden-Anleitungsvideo für Marketingteams und Compliance-Beauftragte, das zeigt, wie ein Generator für interne Kommunikation einen konsistenten Ton und klare Botschaften in allen internen Mitteilungen sicherstellt. Der visuelle Stil sollte poliert sein, mit Branding-Elementen auf dem Bildschirm, und ein AI-Avatar sollte anpassbare Vorlagen und Content-Management-Funktionen demonstrieren, um Markenuniformität und Nachrichtenklarheit zu vermitteln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Generator für interne Kommunikation funktioniert

Vereinfachen Sie Ihre Nachrichten und steigern Sie das Mitarbeiterengagement mit unserem intelligenten Generator für interne Kommunikation, der für Klarheit und Wirkung entwickelt wurde.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren Kommunikationsentwurf
Beginnen Sie, indem Sie wichtige Details und Ziele in unseren AI-Generator für interne Kommunikation eingeben. Das System erstellt dann intelligent einen ersten Entwurf, der eine solide Grundlage für Ihre Nachricht bietet.
2
Step 2
Anpassen für Markenabstimmung
Verfeinern Sie den generierten Inhalt, um Ihre einzigartige Unternehmensstimme widerzuspiegeln und einen konsistenten Ton beizubehalten. Passen Sie die Formulierungen leicht an, integrieren Sie spezifische Unternehmenswerte und personalisieren Sie die Nachricht, um bei Ihrem Publikum Anklang zu finden.
3
Step 3
Optimieren für Mitarbeiterengagement
Optimieren Sie Ihre Kommunikation für maximales Mitarbeiterengagement. Fügen Sie multimediale Elemente, relevante Links oder interaktive Handlungsaufforderungen hinzu, um eine dynamische und wirkungsvolle Nachricht zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregt.
4
Step 4
Effektiv verteilen und verwalten
Verteilen Sie Ihre ausgefeilte interne Kommunikation nahtlos über verschiedene Kanäle wie E-Mails und Newsletter. Nutzen Sie integrierte Content-Management-Funktionen, um Ihre Nachrichten effizient zu organisieren, zu planen und zu verfolgen.

Anwendungsfälle

Inspirierende Unternehmensankündigungen gestalten

Erstellen Sie überzeugende Führungsbotschaften und motivierende Videos, die eine positive Kultur fördern und die Verbindung der Mitarbeiter stärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die internen Kommunikationsprozesse mit AI?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher AI-Generator für interne Kommunikation, der Textskripte in ansprechende Videos mit AI-Avataren und synthetischen Stimmen verwandelt. Diese Fähigkeit vereinfacht die Erstellung klarer Nachrichten erheblich, spart wertvolle Zeit für interne Teams und steigert die Gesamtproduktivität.

Können Organisationen Videos, die mit HeyGen erstellt wurden, für eine konsistente Markenkommunikation anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es den Nutzern ermöglichen, Videos mit ihren spezifischen Logos und Markenfarben anzupassen. Dies stellt sicher, dass jedes Video perfekt mit dem konsistenten Ton und der visuellen Identität des Unternehmens auf allen Mitarbeiterkommunikationsplattformen übereinstimmt.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von Inhalten für die interne Kommunikation?

HeyGen verbessert Inhalte für die interne Kommunikation mit mehreren robusten technischen Funktionen, darunter automatische Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit. Es bietet auch eine vielseitige Medienbibliothek und Stock-Unterstützung für einfaches Content-Management sowie AI-gesteuerte Inhaltsvorschläge zur Bereicherung der Videoproduktion.

Welchen Einfluss hat HeyGen auf die Verbesserung des Mitarbeiterengagements durch interne Videos?

Durch die Nutzung von HeyGen als innovatives Werkzeug für interne Kommunikation können Unternehmen schnell professionelle und hoch ansprechende Video-Updates produzieren. Dies fördert ein besseres Mitarbeiterengagement, indem klare Botschaften in einem dynamischen, wirkungsvollen Format geliefert werden, das effektiver als statischer Text ist.

