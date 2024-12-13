Steigern Sie das Engagement mit einem internen Kommunikations-Videoersteller

Vereinfachen Sie die Erstellung ansprechender Unternehmensankündigungen und Schulungsvideos. Greifen Sie auf professionelle Videovorlagen zu, um das Mitarbeiterengagement sofort zu steigern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Unternehmensankündigungsvideo für alle Mitarbeiter, das wichtige Updates zu jüngsten Erfolgen oder bevorstehenden Initiativen liefert. Der Ton sollte professionell und prägnant sein, streng den Unternehmensrichtlinien folgend, mit einer autoritativen, aber ermutigenden Stimme. Dieser AI interne Kommunikations-Videoersteller ermöglicht es Benutzern, Inhalte mühelos mit HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion zu erstellen und schriftliche Updates mühelos in polierte Videobotschaften zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Mikro-Training-Video für die Vertriebsabteilung, das einen schnellen Tipp zur Nutzung einer neuen CRM-Funktion bietet. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und sehr informativ sein, mit Bildschirmfreigabe-Clips, die die Schritte demonstrieren, begleitet von klarer Erzählung und motivierender Hintergrundmusik. Dieser Ansatz hebt effektive interne Kommunikationsvideos hervor, indem er HeyGens "Voiceover-Generierung" verwendet, um eine konsistente, hochwertige Audioausgabe in allen Schulungsmodulen sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 50-sekündiges Highlight-Video zur Mitarbeiterbindung für Marketing- und HR-Teams, das monatliche Erfolge und Teamleistungen feiert. Das Video sollte eine polierte und gebrandete visuelle Identität haben, die durchgehend eine konsistente Unternehmensästhetik beibehält, ergänzt durch inspirierende Hintergrundmusik. Mit HeyGens "Vorlagen & Szenen"-Funktion macht dieser Videoersteller es einfach, wirkungsvolle Inhalte zu erstellen, die die Markenanpassung verstärken und die Moral steigern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein interner Kommunikations-Videoersteller funktioniert

Optimieren Sie Ihre Unternehmensankündigungen, Schulungen und Onboarding mit ansprechenden Videos. Erstellen Sie mühelos professionelle interne Kommunikationsmittel, die Ihr Team fesseln und das Mitarbeiterengagement steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Video-Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl einer professionellen "Videovorlage" aus unserer vielfältigen Bibliothek. Dies bietet einen schnellen Start für Ihre Botschaft.
2
Step 2
Passen Sie mit AI-Moderatoren an
Verbessern Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren" wählen und natürlich klingende Voiceovers generieren. Dies erweckt Ihre internen Kommunikationsmittel zum Leben.
3
Step 3
Markieren und optimieren Sie Ihre Botschaft
"Wenden" Sie die "Branding-Kontrollen" Ihres Unternehmens wie Logos und Farben an, um Konsistenz zu gewährleisten. Dies stellt sicher, dass Ihr Video perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmt.
4
Step 4
Exportieren und engagieren Sie Ihr Team
Sobald perfektioniert, "exportieren" Sie Ihr internes Kommunikationsvideo im gewünschten Format. Dieser letzte Schritt stellt sicher, dass Ihre Inhalte das "Mitarbeiterengagement" effektiv fördern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Wirkungsvolle Unternehmensankündigungen liefern

.

Gestalten Sie ansprechende und inspirierende Unternehmensankündigungen oder motivierende Botschaften, die bei Ihrem internen Publikum Anklang finden und Einheit und Engagement fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von internen Kommunikationsvideos?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher AI interner Kommunikations-Videoersteller, der AI-gestützte Funktionen nutzt, um die Produktion professioneller interner Kommunikationsvideos zu optimieren. Benutzer können Text mühelos in Videos mit realistischen AI-Avataren und vielfältigen Voiceovers verwandeln, was HeyGen zu einer leistungsstarken AI-Videoplattform zur Steigerung des Mitarbeiterengagements macht.

Kann HeyGen helfen, die Markenkonsistenz bei Unternehmensankündigungen sicherzustellen?

Ja, HeyGen sorgt für eine starke Markenkonsistenz bei all Ihren internen Kommunikationsmaßnahmen, einschließlich Unternehmensankündigungen. Mit robusten Markenanpassungsoptionen und anpassbaren Videovorlagen können Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben einfach mit HeyGens Branding-Kontrollen anwenden, um kohärente und professionelle Videos zu erstellen.

Welche Arten von internen Kommunikationsvideos kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von internen Kommunikationsvideos erstellen, darunter ansprechende Onboarding-Videos, informative Schulungsvideos und dynamische Unternehmensankündigungen. Dieser vielseitige Videoersteller unterstützt auch Erklärvideos und hilft, das Mitarbeiterengagement über verschiedene Kommunikationsbedürfnisse hinweg zu steigern.

Bietet HeyGen Funktionen wie Untertitel, Medienbibliotheken und verschiedene Seitenverhältnisse?

Absolut, HeyGen umfasst wesentliche Funktionen wie automatische Untertitel/Captioning, um die Zugänglichkeit Ihrer internen Kommunikationsvideos zu verbessern. Sie können auch flexible Seitenverhältnis-Anpassungen nutzen und auf eine umfassende Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zugreifen, um polierte Inhalte für jede Plattform zu produzieren.

