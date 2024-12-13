Steigern Sie das Engagement mit einem internen Kommunikations-Videoersteller
Vereinfachen Sie die Erstellung ansprechender Unternehmensankündigungen und Schulungsvideos. Greifen Sie auf professionelle Videovorlagen zu, um das Mitarbeiterengagement sofort zu steigern.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Unternehmensankündigungsvideo für alle Mitarbeiter, das wichtige Updates zu jüngsten Erfolgen oder bevorstehenden Initiativen liefert. Der Ton sollte professionell und prägnant sein, streng den Unternehmensrichtlinien folgend, mit einer autoritativen, aber ermutigenden Stimme. Dieser AI interne Kommunikations-Videoersteller ermöglicht es Benutzern, Inhalte mühelos mit HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion zu erstellen und schriftliche Updates mühelos in polierte Videobotschaften zu verwandeln.
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Mikro-Training-Video für die Vertriebsabteilung, das einen schnellen Tipp zur Nutzung einer neuen CRM-Funktion bietet. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und sehr informativ sein, mit Bildschirmfreigabe-Clips, die die Schritte demonstrieren, begleitet von klarer Erzählung und motivierender Hintergrundmusik. Dieser Ansatz hebt effektive interne Kommunikationsvideos hervor, indem er HeyGens "Voiceover-Generierung" verwendet, um eine konsistente, hochwertige Audioausgabe in allen Schulungsmodulen sicherzustellen.
Produzieren Sie ein 50-sekündiges Highlight-Video zur Mitarbeiterbindung für Marketing- und HR-Teams, das monatliche Erfolge und Teamleistungen feiert. Das Video sollte eine polierte und gebrandete visuelle Identität haben, die durchgehend eine konsistente Unternehmensästhetik beibehält, ergänzt durch inspirierende Hintergrundmusik. Mit HeyGens "Vorlagen & Szenen"-Funktion macht dieser Videoersteller es einfach, wirkungsvolle Inhalte zu erstellen, die die Markenanpassung verstärken und die Moral steigern.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Mitarbeiterschulung verbessern.
Nutzen Sie AI, um dynamische Schulungsvideos zu erstellen, die das Engagement steigern und die Wissensspeicherung bei den Mitarbeitern verbessern.
Onboarding & Kompetenzentwicklung optimieren.
Erstellen Sie mühelos umfassende Onboarding-Module und Kompetenzentwicklungskurse, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter gut informiert und kompetent sind.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von internen Kommunikationsvideos?
HeyGen fungiert als fortschrittlicher AI interner Kommunikations-Videoersteller, der AI-gestützte Funktionen nutzt, um die Produktion professioneller interner Kommunikationsvideos zu optimieren. Benutzer können Text mühelos in Videos mit realistischen AI-Avataren und vielfältigen Voiceovers verwandeln, was HeyGen zu einer leistungsstarken AI-Videoplattform zur Steigerung des Mitarbeiterengagements macht.
Kann HeyGen helfen, die Markenkonsistenz bei Unternehmensankündigungen sicherzustellen?
Ja, HeyGen sorgt für eine starke Markenkonsistenz bei all Ihren internen Kommunikationsmaßnahmen, einschließlich Unternehmensankündigungen. Mit robusten Markenanpassungsoptionen und anpassbaren Videovorlagen können Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben einfach mit HeyGens Branding-Kontrollen anwenden, um kohärente und professionelle Videos zu erstellen.
Welche Arten von internen Kommunikationsvideos kann ich mit HeyGen erstellen?
Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von internen Kommunikationsvideos erstellen, darunter ansprechende Onboarding-Videos, informative Schulungsvideos und dynamische Unternehmensankündigungen. Dieser vielseitige Videoersteller unterstützt auch Erklärvideos und hilft, das Mitarbeiterengagement über verschiedene Kommunikationsbedürfnisse hinweg zu steigern.
Bietet HeyGen Funktionen wie Untertitel, Medienbibliotheken und verschiedene Seitenverhältnisse?
Absolut, HeyGen umfasst wesentliche Funktionen wie automatische Untertitel/Captioning, um die Zugänglichkeit Ihrer internen Kommunikationsvideos zu verbessern. Sie können auch flexible Seitenverhältnis-Anpassungen nutzen und auf eine umfassende Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zugreifen, um polierte Inhalte für jede Plattform zu produzieren.