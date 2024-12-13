Interner Kommunikationsvideo-Generator: Mitarbeiterengagement steigern

Erstellen Sie fesselnde interne Kommunikationsvideos, die das Mitarbeiterengagement fördern, indem Sie AI-Avatare nutzen, um die Produktion zu vereinfachen und wertvolle Zeit zu sparen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-Sekunden-Video, das die jüngsten Erfolge des Teams feiert, um das Mitarbeiterengagement in der gesamten Organisation zu steigern. Der visuelle und akustische Stil sollte inspirierend und positiv sein, mit aufmunternder Musik und dynamischen Schnitten, unterstützt durch HeyGen's Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um vielfältige Erfolgsgeschichten zu präsentieren und diese internen Kommunikationsvideos wirklich wirkungsvoll zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 90-Sekunden-Ankündigungsvideo, das eine wichtige bevorstehende Richtlinienänderung für alle Mitarbeiter detailliert beschreibt und eine umfassende interne Videokommunikation sicherstellt. Behalten Sie einen professionellen, klaren und autoritativen, aber dennoch zugänglichen visuellen Stil bei, ergänzt durch ruhige Hintergrundmusik, und nutzen Sie HeyGen's Untertitel-/Caption-Funktion für maximale Zugänglichkeit und Verständnis der neuen Informationen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine prägnante 30-Sekunden-Demonstration eines internen Kommunikationsvideo-Generators, die einen schnellen Produktivitätstipp für das Marketingteam teilt. Dieses Video benötigt einen energetischen visuellen Stil mit grafischen Elementen und schneller Musik, idealerweise schnell generiert durch die Nutzung von HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Fähigkeit, um schriftliche Anweisungen in einen ansprechenden visuellen Leitfaden für die Mitarbeiterkommunikation zu verwandeln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der interne Kommunikationsvideo-Generator funktioniert

Produzieren Sie mühelos professionelle und ansprechende interne Kommunikationsvideos mit HeyGen's intuitiver Plattform, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft effektiv in Ihrer Organisation ankommt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Video aus einem Skript
Beginnen Sie, indem Sie einfach Ihr Textskript einfügen. Unsere Plattform wandelt es automatisch in ein Entwurfsvideo um, indem sie fortschrittliche Text-zu-Video aus Skript-Fähigkeiten nutzt, um wirkungsvolle Videoinhalte zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Erwecken Sie Ihre Botschaft zum Leben, indem Sie einen vielfältigen AI-Avatar auswählen, um Ihr internes Kommunikationsvideo zu präsentieren und es für Ihre Mitarbeiter ansprechender zu gestalten.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Branding-Elemente an
Sorgen Sie für Markenbeständigkeit, indem Sie Ihre Unternehmensidentität mit benutzerdefinierten Branding-Kontrollen, einschließlich Logos und Farben, einfach auf alle Ihre internen Kommunikationsvideos anwenden.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Sobald Ihr Video perfekt ist, exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen. Unsere Plattform unterstützt nahtloses Ändern und Exportieren von Seitenverhältnissen, bereit für müheloses Teilen in Ihrer Organisation.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Unternehmenskultur & Ankündigungen verbessern

Erstellen Sie überzeugende Ankündigungsvideos und inspirierende Botschaften, die die Unternehmenswerte stärken und die Mitarbeiter informiert und motiviert halten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie verbessert HeyGen die interne Kommunikation?

HeyGen revolutioniert die interne Kommunikation, indem es Organisationen ermöglicht, schnell ansprechende interne Kommunikationsvideos zu erstellen. Mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Generierung können Sie mühelos Skripte in professionelle Videos verwandeln, die das Mitarbeiterengagement und das Verständnis fördern.

Welche Arten von internen Kommunikationsvideos kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von internen Kommunikationsvideos erstellen, darunter Ankündigungsvideos, Schulungs- und Onboarding-Materialien sowie Inhalte, die die Unternehmenskultur und -werte präsentieren. HeyGen bietet anpassbare Vorlagen und Szenen, die den unterschiedlichen Kommunikationsbedürfnissen der Mitarbeiter gerecht werden.

Kann HeyGen den Prozess der Erstellung interner Videos vereinfachen?

Absolut. HeyGen dient als intuitiver Generator für interne Kommunikationsvideos und vereinfacht die Videoerstellung erheblich. Die AI-gestützte Plattform rationalisiert den Videoeditor-Prozess, sodass Sie Voiceovers generieren, Untertitel hinzufügen und professionelle Qualität sicherstellen können, was zu erheblichen Zeit- und möglichen Kosteneinsparungen führt.

Wie kann HeyGen helfen, die Markenbeständigkeit in der Mitarbeiterkommunikation zu wahren?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, eine starke Markenbeständigkeit in der gesamten Mitarbeiterkommunikation durch robuste Anpassungsoptionen zu wahren. Sie können Ihre Unternehmensidentität mit Branding-Kontrollen, einschließlich Logos und Farben, in verschiedenen Videovorlagen integrieren, um sicherzustellen, dass jedes interne Video die einzigartige Kultur und die Werte Ihres Unternehmens widerspiegelt.

