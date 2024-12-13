Generator für Erklärvideos zur internen Kommunikation
Produzieren Sie schnell hochwertige, ansprechende Erklärvideos für die interne Kommunikation, indem Sie jedes Skript mit der Text-zu-Video-Technologie in ein Video verwandeln.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein ansprechendes 60-sekündiges Video, das eine neue unternehmensweite Richtlinienänderung für alle Mitarbeiter erklärt. Der Richtlinien-Erklärer sollte einen informativen, aber zugänglichen visuellen und audiovisuellen Stil annehmen, mit klaren Grafiken und einer prägnanten Voiceover, die mit HeyGen generiert wird, und durch automatische Untertitel für eine breitere interne Kommunikation zugänglich gemacht werden.
Produzieren Sie ein aufmunterndes 30-sekündiges internes Video, das einen kürzlichen Teamerfolg feiert und sowohl das spezifische Team als auch das breitere Unternehmenspublikum anspricht, um das Mitarbeiterengagement zu steigern. Dieses Storytelling-Video benötigt dynamische visuelle Elemente, feierliche Hintergrundmusik und sollte HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen sowie die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um Erfolge lebendig hervorzuheben.
Gestalten Sie ein 50-sekündiges Anleitungsvideo, um ein komplexes neues internes Tool für Mitarbeiter zu vereinfachen, mit Fokus auf benutzerfreundliche Bedienung. Das Video erfordert einen modernen, schrittweisen visuellen Stil mit einer klaren, prägnanten Voiceover, optimiert für verschiedene Plattformen mit HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, um sicherzustellen, dass jeder das neue System leicht verstehen kann.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie Mitarbeiterschulungen & Onboarding.
Erhöhen Sie das Engagement und die Beibehaltung in Mitarbeiterschulungsprogrammen und Onboarding-Prozessen mit dynamischen, KI-gestützten Erklärvideos.
Vereinfachen Sie komplexe Richtlinien und Verfahren.
Erstellen Sie klare, prägnante Erklärvideos, um komplexe Unternehmensrichtlinien, Verfahren und interne Aktualisierungen für alle Mitarbeiter zu vereinfachen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Erklärvideos für die interne Kommunikation?
HeyGens KI-Erklärer-Generator vereinfacht die Erstellung wirkungsvoller Erklärvideos für die interne Kommunikation. Nutzen Sie Text-zu-Video und eine benutzerfreundliche Bedienung, um schnell hochwertige Erklärvideos zu produzieren und so die einfache Inhaltserstellung für Ihr Team zu gewährleisten.
Welche Vorteile bietet HeyGen für Mitarbeiterschulungen und Engagement?
HeyGen bietet einen effektiven Videoersteller für die interne Kommunikation für Mitarbeiterschulungen, Richtlinien-Erklärer und Unternehmensankündigungen. Erstellen Sie ansprechende Inhalte mit KI-Avataren und Voiceover-Generierung, um das Mitarbeiterengagement und Lernmodule zu verbessern.
Welche KI-Funktionen ermöglichen hochwertige Erklärvideos mit HeyGen?
HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Avatare, Text-zu-Video und Voiceover-Generierung, um professionelle Ergebnisse für Ihre Erklärvideos zu erzielen. Dies ermöglicht personalisierte Erklärungen und markengerechte Videos, ohne dass Vorkenntnisse in der Videoproduktion erforderlich sind.
Kann HeyGen Erklärvideos für Markenkonsistenz anpassen?
Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Erklärvideos zur internen Kommunikation mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Integrieren Sie einfach Ihr Logo und Ihre Farben, um ein konsistentes Markenbild in all Ihren ansprechenden Inhalten zu gewährleisten.