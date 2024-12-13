Internes Kommunikationsvideo-Tool: Ihr Team einbinden & informieren

Optimieren Sie Ihre interne Kommunikation und fördern Sie die Mitarbeiterbindung. Erstellen Sie sofort professionelle Videos mit Text-zu-Video aus Skripten.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein informatives 45-sekündiges Video, das sich an neue Mitarbeiter und Teamleiter richtet, mit Fokus auf Onboarding- und Schulungsvideos, die die Gedächtnisleistung verbessern. Der visuelle Stil sollte freundlich und markenkonform sein, während der Ton klar und leitend bleibt, unter Verwendung von HeyGens vielseitigen Vorlagen & Szenen und wichtigen Untertiteln für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein fesselndes 60-sekündiges internes Kommunikationsvideo für Abteilungsleiter und HR, das darauf abzielt, die Mitarbeiterbindung durch kreative und inspirierende Inhalte mit einem ausgefeilten visuellen und audiovisuellen Stil zu steigern. Dieses wirkungsvolle Video sollte HeyGens leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion aus Skripten und eine reichhaltige Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um überzeugende interne Kommunikationsvideos zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Erklärvideo für das mittlere Management und funktionsübergreifende Teams, das komplexe Unternehmenskommunikation mit einem modernen, klaren und wirkungsvollen visuellen und audiovisuellen Stil vereinfacht. Betonen Sie die Zeitersparnis, indem Sie HeyGens AI-Avatare für dynamische Präsentationen nutzen und eine breite Kompatibilität mit Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporten sicherstellen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie das interne Kommunikationsvideo-Tool funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende interne Kommunikationsvideos, die bei Ihrem Team Anklang finden und den Informationsaustausch optimieren, um die Mitarbeiterbindung zu steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren Inhalt
Beginnen Sie damit, Ihr Skript mit unserer AI-gestützten Text-zu-Video-Funktion in ein dynamisches Video zu verwandeln, um die Content-Erstellungstools zugänglich zu machen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Personalisieren Sie Ihre internen Kommunikationsvideos, indem Sie aus einer Reihe professioneller Vorlagen auswählen oder ansprechende AI-Avatare generieren, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft für die Mitarbeiterbindung heraussticht.
3
Step 3
Fügen Sie professionellen Feinschliff hinzu
Verfeinern Sie die Botschaft Ihres Videos mit AI-generierten Voiceovers, um eine klare Übermittlung zu gewährleisten und Ihre gesamte interne Kommunikation zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video für jede Plattform, indem Sie Seitenverhältnis-Anpassungen und Exportoptionen nutzen, um eine effiziente Videokommunikation zu ermöglichen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Onboarding und Wissensaustausch optimieren

Beschleunigen Sie das Onboarding neuer Mitarbeiter und teilen Sie wichtiges Unternehmenswissen effizient mit leicht zu erstellenden, ansprechenden Videokursen und Tutorials.

Häufig Gestellte Fragen

Wie verbessert HeyGen die interne Kommunikation?

HeyGen revolutioniert die interne Kommunikation, indem es die schnelle Erstellung von professionellen, AI-gestützten internen Kommunikationsvideos ermöglicht. Dieses leistungsstarke Tool für interne Kommunikationsvideos hilft Organisationen, klare und ansprechende Botschaften effizient an ihre Mitarbeiter zu übermitteln.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung ansprechender interner Videos?

HeyGen bietet ein umfassendes Set an Content-Erstellungstools, darunter AI-Avatare und Text-zu-Video-Generierung, um fesselnde interne Kommunikationsvideos zu produzieren. Nutzer können benutzerdefinierte Videovorlagen, Voiceover-Generierung und eine umfangreiche Medienbibliothek nutzen, um Botschaften zu erstellen, die die Mitarbeiterbindung steigern.

Kann HeyGen unsere Bemühungen zur internen Kommunikation optimieren?

Absolut. HeyGen ist darauf ausgelegt, die Kommunikation zu optimieren, indem es eine schnelle und effiziente Videomacher-Lösung bietet. Es unterstützt asynchrone Kommunikation, sodass Teams wichtige Updates, Onboarding- und Schulungsvideos erstellen und teilen können, die jederzeit und überall zugänglich sind, was die betriebliche Effizienz insgesamt verbessert.

Ist HeyGen geeignet, um interne Kommunikationsvideos mit unserer Marke anzupassen?

Ja, HeyGen bietet robuste Anpassungsmöglichkeiten für Marken, um sicherzustellen, dass Ihre internen Kommunikationsvideos die Identität Ihres Unternehmens widerspiegeln. Sie können Ihr Logo, Ihre Markenfarben und spezifische visuelle Elemente leicht integrieren, um sicherzustellen, dass alle Videoinhalte perfekt mit Ihrem Unternehmensimage übereinstimmen und einen konsistent professionellen Look bieten.

