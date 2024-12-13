Interner Kommunikations-Videoersteller: AI für bessere Mitarbeiterbindung
Erstellen Sie ansprechende interne Kommunikations- und Schulungsvideos mit einfacher Text-zu-Video-Konvertierung.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Unternehmensankündigungsvideo für die unternehmensweite Verteilung, das eine Führungsbotschaft über bevorstehende Initiativen enthält. Der visuelle Stil sollte modern und ansprechend sein, mit einem warmen und zugänglichen Audioton, der HeyGens AI-Avatare nutzt, um eine konsistente und professionelle Bildschirmpräsenz für wirkungsvolle interne Kommunikationsvideos zu liefern.
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Einarbeitungsvideo speziell für neue Mitarbeiter, das sie durch die ersten Schritte der Nutzung unseres internen Portals führt. Der visuelle Stil sollte einladend und leicht verständlich sein, mit einem freundlichen und ermutigenden Audioton, der mit HeyGens Vorlagen und Szenen erstellt wurde, um eine benutzerfreundliche Oberfläche von Anfang an zu präsentieren.
Erstellen Sie ein 2-minütiges Video für unsere technischen Teams, das die jüngsten Änderungen an der API-Integration unserer primären Videoplattform erklärt. Der visuelle Stil sollte detailliert und instruktiv sein, mit einer klaren, prägnanten Audioübertragung, die HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript effektiv nutzt, um komplexe Informationen genau zu vermitteln.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Optimiertes Unternehmensschulung & Einarbeitung.
Entwickeln und liefern Sie effizient mehr Schulungskurse und Einarbeitungsmaterialien an eine breitere Mitarbeiterbasis mit AI-Video, um konsistentes Lernen zu gewährleisten.
Verbesserte Mitarbeiterlernerfahrungen.
Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote in Mitarbeiterschulungen und Unternehmenslerninitiativen durch interaktive und dynamische AI-gestützte Videos.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für interne Kommunikation?
HeyGen dient als intuitiver AI-Videoersteller für interne Kommunikation und vereinfacht den Prozess der Erstellung hochwertiger interner Kommunikationsvideos. Sie können Text in ansprechende Videoinhalte umwandeln, indem Sie fortschrittliche Text-zu-Video-Konvertierung und realistische AI-Avatare nutzen, alles über eine benutzerfreundliche Oberfläche.
Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Markenkonsistenz in Videos?
HeyGen bietet robuste Anpassungsfunktionen, um die Identität Ihrer Marke in allen internen Kommunikationsvideos zu wahren. Sie können verschiedene Vorlagen und Szenen nutzen, Branding-Elemente wie Logos und Farben einfügen und eine umfangreiche Medienbibliothek verwenden, um einzigartige und konsistente Inhalte zu erstellen.
Kann HeyGen verschiedene Videoformate und Exporte für unterschiedliche Plattformen unterstützen?
Als vielseitige Videoproduktionsplattform unterstützt HeyGen verschiedene Videoformate und Größenanpassungen, um unterschiedlichen Vertriebskanälen gerecht zu werden. Dies stellt sicher, dass Ihre internen Videos, komplett mit automatisch generierten Untertiteln, für jedes Seherlebnis optimiert sind, von der Mitarbeitereinführung bis zu Unternehmensankündigungen.
Wie verbessern HeyGens AI-Funktionen interne Schulungen und Ankündigungen?
HeyGens leistungsstarke AI-Funktionen, einschließlich realistischer AI-Avatare und fortschrittlicher AI-Voiceover-Generierung, verbessern Unternehmensschulungsvideos und Unternehmensankündigungen erheblich. Diese Fähigkeiten ermöglichen es Ihnen, schnell professionelle und ansprechende Inhalte zu produzieren, die die Nachrichtenübermittlung und Mitarbeiterbindung verbessern.