Interner Kommunikations-Videoersteller: AI für bessere Mitarbeiterbindung

Erstellen Sie ansprechende interne Kommunikations- und Schulungsvideos mit einfacher Text-zu-Video-Konvertierung.

Erstellen Sie ein 1-minütiges internes Kommunikationsvideo, das das neueste Software-Update für unsere Unternehmensschulungsvideos detailliert beschreibt, und sich an alle Mitarbeiter richtet. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einem informativen Audioton, der HeyGens Voiceover-Generierung nutzt, um eine klare Artikulation der wichtigsten Funktionen und Vorteile zu gewährleisten und die neuen AI-Funktionen hervorzuheben.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Unternehmensankündigungsvideo für die unternehmensweite Verteilung, das eine Führungsbotschaft über bevorstehende Initiativen enthält. Der visuelle Stil sollte modern und ansprechend sein, mit einem warmen und zugänglichen Audioton, der HeyGens AI-Avatare nutzt, um eine konsistente und professionelle Bildschirmpräsenz für wirkungsvolle interne Kommunikationsvideos zu liefern.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Einarbeitungsvideo speziell für neue Mitarbeiter, das sie durch die ersten Schritte der Nutzung unseres internen Portals führt. Der visuelle Stil sollte einladend und leicht verständlich sein, mit einem freundlichen und ermutigenden Audioton, der mit HeyGens Vorlagen und Szenen erstellt wurde, um eine benutzerfreundliche Oberfläche von Anfang an zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 2-minütiges Video für unsere technischen Teams, das die jüngsten Änderungen an der API-Integration unserer primären Videoplattform erklärt. Der visuelle Stil sollte detailliert und instruktiv sein, mit einer klaren, prägnanten Audioübertragung, die HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript effektiv nutzt, um komplexe Informationen genau zu vermitteln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein interner Kommunikations-Videoersteller funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre interne Kommunikation in ansprechende Videos mit AI, um klare und konsistente Botschaften in Ihrer Organisation zu fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Verwandeln Sie Ihre schriftlichen Inhalte einfach in ein dynamisches Video. Fügen Sie Ihren Text ein, und unsere AI wandelt ihn in eine fesselnde visuelle Erzählung mit Text-zu-Video aus dem Skript um.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer AI-Avatare, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Personalisieren Sie deren Aussehen und Stimme, um perfekt mit dem Ton Ihrer Marke übereinzustimmen.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und Effekte hinzu
Integrieren Sie die Identität Ihres Unternehmens, indem Sie Branding-Elemente wie benutzerdefinierte Logos und Markenfarben verwenden. Verbessern Sie Ihr Video weiter mit Hintergrundmusik und Szenenübergängen für ein professionelles Finish.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre hochwertigen internen Kommunikationsvideos. Passen Sie die Größe für verschiedene Plattformen an und exportieren Sie Ihre Kreation, bereit zur Weitergabe an Ihr Team für maximale Beteiligung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Wirkungsvolle Unternehmensankündigungen & Kulturvideos

.

Erstellen Sie ansprechende Unternehmensankündigungen und motivierende Inhalte, die mit den Mitarbeitern in Verbindung treten und eine positive und informierte Unternehmenskultur fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für interne Kommunikation?

HeyGen dient als intuitiver AI-Videoersteller für interne Kommunikation und vereinfacht den Prozess der Erstellung hochwertiger interner Kommunikationsvideos. Sie können Text in ansprechende Videoinhalte umwandeln, indem Sie fortschrittliche Text-zu-Video-Konvertierung und realistische AI-Avatare nutzen, alles über eine benutzerfreundliche Oberfläche.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Markenkonsistenz in Videos?

HeyGen bietet robuste Anpassungsfunktionen, um die Identität Ihrer Marke in allen internen Kommunikationsvideos zu wahren. Sie können verschiedene Vorlagen und Szenen nutzen, Branding-Elemente wie Logos und Farben einfügen und eine umfangreiche Medienbibliothek verwenden, um einzigartige und konsistente Inhalte zu erstellen.

Kann HeyGen verschiedene Videoformate und Exporte für unterschiedliche Plattformen unterstützen?

Als vielseitige Videoproduktionsplattform unterstützt HeyGen verschiedene Videoformate und Größenanpassungen, um unterschiedlichen Vertriebskanälen gerecht zu werden. Dies stellt sicher, dass Ihre internen Videos, komplett mit automatisch generierten Untertiteln, für jedes Seherlebnis optimiert sind, von der Mitarbeitereinführung bis zu Unternehmensankündigungen.

Wie verbessern HeyGens AI-Funktionen interne Schulungen und Ankündigungen?

HeyGens leistungsstarke AI-Funktionen, einschließlich realistischer AI-Avatare und fortschrittlicher AI-Voiceover-Generierung, verbessern Unternehmensschulungsvideos und Unternehmensankündigungen erheblich. Diese Fähigkeiten ermöglichen es Ihnen, schnell professionelle und ansprechende Inhalte zu produzieren, die die Nachrichtenübermittlung und Mitarbeiterbindung verbessern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo