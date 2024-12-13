Ihr interner Bewusstseins-Video-Maker für engagierte Teams

Verwandeln Sie Ihre interne Kommunikation: Erstellen Sie kraftvolle interne Bewusstseinsvideos aus Skripten, um Mitarbeiter zu engagieren, indem Sie intelligente Text-zu-Video-Funktionen nutzen.

Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges internes Bewusstseinsvideo für alle Mitarbeiter, um einen kürzlich erreichten Unternehmensmeilenstein zu feiern. Der visuelle Stil sollte hell und feierlich sein, mit einem fröhlichen Hintergrundtrack, der positive Energie vermittelt. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um wichtige Botschaften zu übermitteln und eine konsistente und ansprechende Präsentation von Unternehmensankündigungen sicherzustellen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein einladendes 60-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das sie mit den Kernwerten des Unternehmens vertraut macht. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und professionell sein, mit einer freundlichen Voiceover-Generierung, die sie durch wesentliche Informationen führt. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen und Szenen, um schnell ein poliertes und informatives Stück zusammenzustellen, das einen positiven Ton für ihre Mitarbeitererfahrung setzt.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Arbeitgebermarkenvideo, das die lebendige Unternehmenskultur sowohl internen Teams als auch potenziellen Kandidaten präsentiert. Verwenden Sie einen schnellen, visuell reichen Stil mit dynamischen Übergängen und einem inspirierenden Soundtrack. Produzieren Sie dies schnell mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um wichtige Botschaften über Teamarbeit und Innovation in überzeugende visuelle Darstellungen zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 45-sekündiges internes Schulungsvideo mit 'Profi-Tipps' für ein neues Software-Feature, das sich an eine bestimmte Abteilung richtet. Der visuelle Ansatz sollte klar und instruktiv sein, mit einem ruhigen, erklärenden Voiceover, um eine einfache Verständlichkeit zu gewährleisten. Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis, indem Sie mit HeyGen automatisch genaue Untertitel/Untertitel für alle Zuschauer generieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein interner Bewusstseins-Video-Maker funktioniert

Produzieren Sie schnell wirkungsvolle interne Bewusstseinsvideos, um Ihr Team zu engagieren, Updates zu teilen und ein verbundenes Arbeitsumfeld mit benutzerfreundlichen Tools zu fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Video-Grundlage
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Textskript eingeben oder eine vorgefertigte Videovorlage auswählen. Nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ihre Worte sofort zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen und Audioelemente
Personalisieren Sie Ihre Botschaft, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihren Inhalt präsentiert. Steigern Sie das Engagement weiter, indem Sie HeyGens "AI-Avatare"-Funktion nutzen, um Ihre Botschaft visuell darzustellen.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und Medien hinzu
Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität, indem Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke anwenden. Fügen Sie leicht Stockmedien aus der umfassenden Bibliothek hinzu oder laden Sie Ihre eigenen Ressourcen hoch, unterstützt von HeyGens umfangreicher "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung".
4
Step 4
Exportieren und verteilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie automatische Untertitel für die Zugänglichkeit hinzufügen. Exportieren Sie dann Ihr fertiges internes Bewusstseinsvideo, indem Sie HeyGens robuste "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" nutzen, um es an jeden internen Kommunikationskanal anzupassen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Ansprechende interne Ankündigungen liefern

.

Erstellen Sie dynamische und inspirierende interne Kommunikationsvideos, um Mitarbeiter zu informieren und eine positive Unternehmenskultur zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von internen Kommunikationsvideos?

HeyGen fungiert als intuitiver AI-Video-Maker, der es Ihnen ermöglicht, ansprechende interne Kommunikationsvideos mühelos zu produzieren. Nutzen Sie AI-Avatare und leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionen, um Skripte in professionellen Inhalt zu verwandeln, auch ohne vorherige Videobearbeitungskenntnisse.

Kann HeyGen zur Erstellung vielfältiger interner Schulungsvideos und Onboarding-Inhalte verwendet werden?

Absolut, HeyGen bietet robuste Möglichkeiten zur Erstellung verschiedener interner Schulungsvideos und umfassender Onboarding-Videos. Nutzen Sie eine breite Palette an anpassbaren Videovorlagen und greifen Sie auf eine reichhaltige Bibliothek von Videoressourcen zu, um schnell ansprechende Erklärvideos für jeden Unternehmensbedarf zu produzieren.

Welche Branding-Funktionen bietet HeyGen für Unternehmensvideos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, eine konsistente Markenidentität in all Ihren Unternehmensvideos mit umfangreichen Branding-Kontrollen aufrechtzuerhalten. Integrieren Sie mühelos Ihr Firmenlogo, spezifische Farben und benutzerdefinierte Stile, um Ihr Arbeitgeberbranding in jedem internen Bewusstseinsvideo zu verstärken.

Ist HeyGen eine zugängliche Video-Maker-Software für die Teamzusammenarbeit?

Ja, HeyGen ist als benutzerfreundliche Video-Maker-Software konzipiert, die eine effiziente Teamzusammenarbeit fördert. Die intuitive Benutzeroberfläche und die Drag-and-Drop-Einfachheit ermöglichen es jedem, professionelle Videos zu erstellen, ohne umfangreiche Videobearbeitungserfahrung zu benötigen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo