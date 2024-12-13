Ihr interner Bewusstseins-Video-Maker für engagierte Teams
Verwandeln Sie Ihre interne Kommunikation: Erstellen Sie kraftvolle interne Bewusstseinsvideos aus Skripten, um Mitarbeiter zu engagieren, indem Sie intelligente Text-zu-Video-Funktionen nutzen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein einladendes 60-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das sie mit den Kernwerten des Unternehmens vertraut macht. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und professionell sein, mit einer freundlichen Voiceover-Generierung, die sie durch wesentliche Informationen führt. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen und Szenen, um schnell ein poliertes und informatives Stück zusammenzustellen, das einen positiven Ton für ihre Mitarbeitererfahrung setzt.
Entwickeln Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Arbeitgebermarkenvideo, das die lebendige Unternehmenskultur sowohl internen Teams als auch potenziellen Kandidaten präsentiert. Verwenden Sie einen schnellen, visuell reichen Stil mit dynamischen Übergängen und einem inspirierenden Soundtrack. Produzieren Sie dies schnell mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um wichtige Botschaften über Teamarbeit und Innovation in überzeugende visuelle Darstellungen zu verwandeln.
Produzieren Sie ein 45-sekündiges internes Schulungsvideo mit 'Profi-Tipps' für ein neues Software-Feature, das sich an eine bestimmte Abteilung richtet. Der visuelle Ansatz sollte klar und instruktiv sein, mit einem ruhigen, erklärenden Voiceover, um eine einfache Verständlichkeit zu gewährleisten. Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis, indem Sie mit HeyGen automatisch genaue Untertitel/Untertitel für alle Zuschauer generieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Interne Schulung und Onboarding verbessern.
Nutzen Sie AI-gestützte Videos, um das Engagement und die Wissensspeicherung bei Mitarbeiterschulungen erheblich zu steigern.
Unternehmensweite Lernmodule entwickeln.
Produzieren Sie schnell umfassende interne Kurse, um die Fähigkeiten und das Wissen Ihrer Mitarbeiter in der gesamten Organisation zu erweitern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von internen Kommunikationsvideos?
HeyGen fungiert als intuitiver AI-Video-Maker, der es Ihnen ermöglicht, ansprechende interne Kommunikationsvideos mühelos zu produzieren. Nutzen Sie AI-Avatare und leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionen, um Skripte in professionellen Inhalt zu verwandeln, auch ohne vorherige Videobearbeitungskenntnisse.
Kann HeyGen zur Erstellung vielfältiger interner Schulungsvideos und Onboarding-Inhalte verwendet werden?
Absolut, HeyGen bietet robuste Möglichkeiten zur Erstellung verschiedener interner Schulungsvideos und umfassender Onboarding-Videos. Nutzen Sie eine breite Palette an anpassbaren Videovorlagen und greifen Sie auf eine reichhaltige Bibliothek von Videoressourcen zu, um schnell ansprechende Erklärvideos für jeden Unternehmensbedarf zu produzieren.
Welche Branding-Funktionen bietet HeyGen für Unternehmensvideos?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, eine konsistente Markenidentität in all Ihren Unternehmensvideos mit umfangreichen Branding-Kontrollen aufrechtzuerhalten. Integrieren Sie mühelos Ihr Firmenlogo, spezifische Farben und benutzerdefinierte Stile, um Ihr Arbeitgeberbranding in jedem internen Bewusstseinsvideo zu verstärken.
Ist HeyGen eine zugängliche Video-Maker-Software für die Teamzusammenarbeit?
Ja, HeyGen ist als benutzerfreundliche Video-Maker-Software konzipiert, die eine effiziente Teamzusammenarbeit fördert. Die intuitive Benutzeroberfläche und die Drag-and-Drop-Einfachheit ermöglichen es jedem, professionelle Videos zu erstellen, ohne umfangreiche Videobearbeitungserfahrung zu benötigen.