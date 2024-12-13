Interner Bewusstseinsgenerator: Mitarbeiterengagement steigern

Erstellen Sie sofort ansprechende interne Kommunikation. Unser interner Bewusstseinsgenerator nutzt AI-Avatare, um Ihrem Team klare und konsistente Botschaften zu übermitteln.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video für neue Mitarbeiter, das mit einem AI-Avatar wesentliche Materialien zur Einarbeitung vermittelt. Der Ton sollte einladend und professionell sein, mit einer ruhigen und informativen Stimme. Dieses Video dient als interner Bewusstseinsgenerator für die Unternehmenskultur.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 30-sekündiges internes Kommunikationsupdate für alle Mitarbeiter zu neuen Richtlinienänderungen, mit klarem Messaging und einem konsistenten Ton. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Genauigkeit und Professionalität in der Auslieferung sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich eine prägnante 60-sekündige professionelle Ankündigung vor, die einen Unternehmensmeilenstein feiert und alle internen Stakeholder anspricht, um das Mitarbeiterengagement zu steigern. Dieses Video sollte einen dynamischen, mitreißenden visuellen Stil mit beschwingter Hintergrundmusik aufweisen und die vielfältigen Vorlagen & Szenen von HeyGen voll ausschöpfen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein kraftvolles 45-sekündiges Segment speziell für HR- und interne Kommunikationsteams, das die zeitsparenden Vorteile eines AI-Internen Kommunikationsgenerators hervorhebt. Der visuelle Stil sollte modern und effizient sein, ergänzt durch eine selbstbewusste Stimme, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird, um Lösungen zu vermitteln.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Interne Bewusstseinsgenerator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Video-Updates für Ihr Team, um die interne Kommunikation und das Mitarbeiterengagement mit AI-gestützten Tools zu steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer internen Nachricht. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video aus Skripten, um Ihre Worte in ein dynamisches Video zu verwandeln, was die Inhaltserstellung für wichtige Ankündigungen oder Updates effizient und reibungslos macht.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Agenten
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre interne Nachricht zu präsentieren. Dies gewährleistet einen professionellen und konsistenten Ton in all Ihren Mitteilungen, wodurch Updates zuverlässig und klar werden.
3
Step 3
Anpassen und Markenbildung
Integrieren Sie die Identität Ihres Unternehmens mit unseren Branding-Kontrollen, indem Sie Logos und Unternehmensfarben hinzufügen. Dies hilft, eine vertraute und optisch ansprechende Erfahrung für Mitarbeiter zu schaffen und Ihre Botschaft zu verstärken.
4
Step 4
Generieren und Einbinden
Erstellen Sie Ihr endgültiges Video mit einer überzeugenden Sprachgenerierung und teilen Sie es mühelos. Dynamische, AI-gestützte interne Videos steigern das Mitarbeiterengagement und die allgemeine interne Bewusstseinsbildung erheblich.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Internes Lernen und Entwicklung skalieren

Entwickeln Sie eine größere Anzahl ansprechender interner Kurse und erweitern Sie effektiv die Reichweite für alle Mitarbeiter für kontinuierliche Lerninitiativen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die interne Kommunikation verbessern?

HeyGen fungiert als AI-Interner Kommunikationsgenerator, der HR- und interne Kommunikationsteams befähigt, dynamische AI-Videos zu erstellen. Dies gewährleistet klare Botschaften und einen konsistenten Ton, was das Mitarbeiterengagement und die interne Bewusstseinsbildung innerhalb der Organisation erheblich steigert.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Videos für interne Bewusstseinsbildung?

HeyGen bietet robuste Funktionen zur Inhaltserstellung, darunter anpassbare AI-Avatare, Text-zu-Video-Funktionalität und professionelle Sprachgenerierung. Nutzer können auch verschiedene Vorlagen & Szenen nutzen, um schnell wirkungsvolle professionelle Ankündigungen und Materialien zur Mitarbeitereinarbeitung zu erstellen.

Wie hilft HeyGen HR- und internen Kommunikationsteams, Zeit zu sparen?

HeyGen ist ein leistungsstarkes zeitsparendes Werkzeug für HR- und interne Kommunikationsteams, indem es die Videoinhaltserstellung automatisiert. Es ermöglicht eine effiziente Skalierung der Kommunikationsbemühungen, indem komplexe Richtlinienänderungen und routinemäßige Ankündigungen in ansprechende Videoformate umgewandelt werden, ohne umfangreiche Produktionsressourcen.

Kann HeyGen bei Richtlinienänderungen und Materialien zur Mitarbeitereinarbeitung helfen?

Ja, HeyGen eignet sich perfekt zur Erstellung professioneller Ankündigungen, Richtlinienänderungen und überzeugender Materialien zur Mitarbeitereinarbeitung. Seine AI-Videoagenten-Fähigkeiten gewährleisten klare Botschaften und einen konsistenten Ton in allen wichtigen internen Inhalten, was eine bessere organisatorische Ausrichtung fördert.

