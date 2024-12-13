Interner Ankündigungsvideo-Maker zur Einbindung Ihres Teams
Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Unternehmensankündigungsvideos mit Text-zu-Video aus Skripten, um Ihr Team informiert und verbunden zu halten.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein inspirierendes 60-sekündiges Mitarbeiter-Spotlight-Video, das eine kürzliche Teamleistung oder einen individuellen Beitrag feiert und sich an das gesamte Unternehmen richtet. Der visuelle und akustische Stil sollte warm und interviewartig sein, mit motivierender Erzählung und sanfter Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung für eine klare Übermittlung und automatische Untertitel, um die Zugänglichkeit für alle Zuschauer zu gewährleisten.
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Unternehmensankündigungsvideo, um die Kernwerte des Unternehmens zu stärken oder ein positives Kultur-Update zu teilen, das sowohl für bestehende Mitarbeiter als auch für neue Mitarbeiter gedacht ist. Der visuelle Stil sollte professionell und inspirierend sein, im Einklang mit dem Unternehmensbranding, begleitet von aufbauender instrumentaler Musik. Verwenden Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um schnell den Ton zu setzen und Medienbibliothek-/Stock-Unterstützung für hochwertige visuelle Inhalte zu integrieren.
Entwickeln Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Video, um ein bevorstehendes internes Webinar oder Teamevent anzukündigen, speziell für eine Zielabteilung oder funktionsübergreifende Teams. Dieses interne Kommunikationsvideo mit AI sollte einen dynamischen und informativen visuellen Stil mit lebendigen Grafiken und einem energetischen Soundtrack aufweisen. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte, um das Video für verschiedene interne Plattformen zu optimieren und AI-Avatare für eine persönliche Note zu integrieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Interne Schulung und Onboarding verbessern.
Verbessern Sie das Lernen und die Bindung der Mitarbeiter, indem Sie schnell ansprechende AI-gestützte Schulungsvideos und Onboarding-Module erstellen.
Interne Lerninhalte entwickeln.
Produzieren Sie mühelos eine größere Menge hochwertiger interner Kurse und Bildungsinhalte für Ihre Mitarbeiter mit AI-Video.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen unsere internen Ankündigungsvideos verbessern?
HeyGen verwandelt Ihre interne Kommunikation in ansprechende Inhalte mit einer fortschrittlichen AI-Videoplattform. Es ermöglicht Ihnen, professionelle Videos für Unternehmensankündigungen effizient zu erstellen und sicherzustellen, dass Ihre Botschaften klar bei den Mitarbeitern ankommen.
Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung überzeugender Mitarbeiterkommunikation?
HeyGen bietet leistungsstarke kreative Werkzeuge wie AI-Avatare und nahtlose Text-zu-Video-Konvertierung, die es Ihnen ermöglichen, hochwertige interne Videos zu erstellen. Sie können auch verschiedene Videovorlagen nutzen, um schnell professionellen und ansprechenden Inhalt für Ihr Team zu produzieren.
Ist es einfach, mit HeyGen hochwertige interne Videos für verschiedene Unternehmensupdates zu produzieren?
Ja, HeyGen vereinfacht die Erstellung hochwertiger interner Kommunikationsvideos mit AI und macht es zu einem einfachen Video-Maker für all Ihre Unternehmensupdates. Die intuitive Plattform ermöglicht es Ihnen, Branding anzuwenden und mühelos professionelle interne Videos zu erstellen.
Wie kann HeyGen über Ankündigungen hinaus unsere internen Videobedürfnisse unterstützen?
HeyGen geht über Unternehmensankündigungsvideos hinaus, um vielfältige interne Videobedürfnisse zu unterstützen, einschließlich umfassender Schulungsvideos und ansprechender Mitarbeiter-Onboarding-Inhalte. Sie können diese internen Videos einfach erstellen und in Ihrer Organisation teilen, um die Kommunikation insgesamt zu verbessern.