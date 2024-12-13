Interner Ankündigungsvideo-Maker zur Einbindung Ihres Teams

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Unternehmensankündigungsvideos mit Text-zu-Video aus Skripten, um Ihr Team informiert und verbunden zu halten.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges internes Ankündigungsvideo, um eine neue Produktfunktion oder ein internes Tool vorzustellen. Dieses Video, das sich an alle Mitarbeiter richtet, sollte einen energetischen und modernen visuellen Stil mit beschwingter Hintergrundmusik haben. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um schnell die Erzählung zu generieren, ergänzt durch ansprechende AI-Avatare, um die wichtigsten Botschaften effektiv zu vermitteln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein inspirierendes 60-sekündiges Mitarbeiter-Spotlight-Video, das eine kürzliche Teamleistung oder einen individuellen Beitrag feiert und sich an das gesamte Unternehmen richtet. Der visuelle und akustische Stil sollte warm und interviewartig sein, mit motivierender Erzählung und sanfter Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung für eine klare Übermittlung und automatische Untertitel, um die Zugänglichkeit für alle Zuschauer zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Unternehmensankündigungsvideo, um die Kernwerte des Unternehmens zu stärken oder ein positives Kultur-Update zu teilen, das sowohl für bestehende Mitarbeiter als auch für neue Mitarbeiter gedacht ist. Der visuelle Stil sollte professionell und inspirierend sein, im Einklang mit dem Unternehmensbranding, begleitet von aufbauender instrumentaler Musik. Verwenden Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um schnell den Ton zu setzen und Medienbibliothek-/Stock-Unterstützung für hochwertige visuelle Inhalte zu integrieren.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Video, um ein bevorstehendes internes Webinar oder Teamevent anzukündigen, speziell für eine Zielabteilung oder funktionsübergreifende Teams. Dieses interne Kommunikationsvideo mit AI sollte einen dynamischen und informativen visuellen Stil mit lebendigen Grafiken und einem energetischen Soundtrack aufweisen. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte, um das Video für verschiedene interne Plattformen zu optimieren und AI-Avatare für eine persönliche Note zu integrieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Interne Ankündigungsvideo-Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre interne Kommunikation schnell in ansprechende Videoankündigungen mit AI-gestützten Tools, um Ihre Botschaft effektiv an jeden Mitarbeiter zu übermitteln.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von vorne
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller Videovorlagen, einschließlich gebrandeter Optionen, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihre Ankündigung perfekt anzupassen.
2
Step 2
Konvertieren Sie Text in Video
Fügen Sie Ihr Ankündigungsskript ein, und unsere Plattform wandelt es in ein Video mit natürlichen Voiceovers und ansprechenden visuellen Elementen um, die Ihre Worte zum Leben erwecken.
3
Step 3
Verbessern Sie mit visuellen Elementen und Branding
Laden Sie einfach Unternehmensmedien hoch oder nutzen Sie unsere umfangreiche Stock-Bibliothek. Wenden Sie Ihre Branding-Kontrollen wie Logos und Farben an, um Konsistenz zu gewährleisten und Ihre Unternehmensidentität zu stärken.
4
Step 4
Teilen Sie über interne Plattformen
Erstellen Sie Ihr fertiges internes Ankündigungsvideo und teilen Sie es mühelos mit den Mitarbeitern über magische Links, E-Mail oder direkte Uploads auf Ihr Unternehmensintranet und andere interne Plattformen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Ansprechende Unternehmensupdates und Kulturvideos liefern

Erstellen Sie inspirierende und informative interne Ankündigungen, um eine starke Unternehmenskultur zu fördern und die Mitarbeiter auf dem Laufenden und motiviert zu halten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere internen Ankündigungsvideos verbessern?

HeyGen verwandelt Ihre interne Kommunikation in ansprechende Inhalte mit einer fortschrittlichen AI-Videoplattform. Es ermöglicht Ihnen, professionelle Videos für Unternehmensankündigungen effizient zu erstellen und sicherzustellen, dass Ihre Botschaften klar bei den Mitarbeitern ankommen.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung überzeugender Mitarbeiterkommunikation?

HeyGen bietet leistungsstarke kreative Werkzeuge wie AI-Avatare und nahtlose Text-zu-Video-Konvertierung, die es Ihnen ermöglichen, hochwertige interne Videos zu erstellen. Sie können auch verschiedene Videovorlagen nutzen, um schnell professionellen und ansprechenden Inhalt für Ihr Team zu produzieren.

Ist es einfach, mit HeyGen hochwertige interne Videos für verschiedene Unternehmensupdates zu produzieren?

Ja, HeyGen vereinfacht die Erstellung hochwertiger interner Kommunikationsvideos mit AI und macht es zu einem einfachen Video-Maker für all Ihre Unternehmensupdates. Die intuitive Plattform ermöglicht es Ihnen, Branding anzuwenden und mühelos professionelle interne Videos zu erstellen.

Wie kann HeyGen über Ankündigungen hinaus unsere internen Videobedürfnisse unterstützen?

HeyGen geht über Unternehmensankündigungsvideos hinaus, um vielfältige interne Videobedürfnisse zu unterstützen, einschließlich umfassender Schulungsvideos und ansprechender Mitarbeiter-Onboarding-Inhalte. Sie können diese internen Videos einfach erstellen und in Ihrer Organisation teilen, um die Kommunikation insgesamt zu verbessern.

