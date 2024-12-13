Interner Ankündigungsvideo-Generator für klare Kommunikation

Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Unternehmensankündigungen mit unserer Text-zu-Video-Funktion aus Skripten für nahtlose interne Kommunikation.

Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video, das ein neues Software-Update für unsere technischen Teams erklärt, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten nutzen, um eine präzise Darstellung komplexer Details zu gewährleisten. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit klaren Grafiken und deutlichen Demonstrationen, während der Ton autoritativ und leicht verständlich bleibt. Dieser interne Ankündigungsvideo-Generator ermöglicht es uns, wichtige Updates schnell zu verbreiten und HeyGen als KI-gestütztes Tool für effiziente technische Kommunikation hervorzuheben.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein ansprechendes 45-sekündiges unternehmensweites Ankündigungsvideo für alle Mitarbeiter, um eine neue Unternehmensinitiative vorzustellen. Verwenden Sie einen KI-Avatar von HeyGen, um die Botschaft zu übermitteln und der Präsentation ein modernes und zugängliches Gefühl zu verleihen. Der visuelle Stil sollte lebendig und ermutigend sein, gepaart mit einem fröhlichen und freundlichen Voiceover, um eine effektive interne Kommunikation durch ein professionelles Unternehmensankündigungsvideo zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das Unternehmensrichtlinien und -kultur detailliert beschreibt. Strukturieren Sie den Inhalt so, dass er sehr informativ und einladend ist, und integrieren Sie Untertitel/Untertitel über HeyGen, um die Zugänglichkeit und das Verständnis für alle Lernenden zu verbessern. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und freundlich sein, mit einfachen Animationen und relevantem Stockmaterial, begleitet von einem klaren, unterstützenden Voiceover, was es zu einem hervorragenden Beispiel für ein effektives Schulungsvideo macht.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges internes Kommunikationsvideo, das sich an Teamleiter und Projektmanager richtet und neue kollaborative Funktionen in unserem Projektmanagement-Tool vorstellt. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell eine polierte und wirkungsvolle Botschaft zusammenzustellen. Der visuelle Stil sollte modern und energetisch sein, mit schnellen Schnitten und On-Screen-Text, um wichtige Punkte hervorzuheben, unterstützt von einem energischen und prägnanten Voiceover, das die Leistungsfähigkeit von Videovorlagen zur Verbesserung der Teamkollaborationsfunktionen demonstriert.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der interne Ankündigungsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Unternehmensankündigungen mit KI-gestützter Videoproduktion, um klare und ansprechende interne Kommunikation zu gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Fügen Sie Ihren Ankündigungstext ein oder geben Sie ihn direkt in den "Text-zu-Video aus Skript"-Editor ein. Diese Funktion dient als Grundlage für Ihre Botschaft und ermöglicht eine schnelle Inhaltseingabe.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "KI-Avataren", um Ihre Ankündigung zu präsentieren. Dies ermöglicht eine personalisierte und ansprechende Übermittlung Ihrer internen Kommunikation.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Passen Sie das Branding an, indem Sie das Logo Ihres Unternehmens, Markenfarben und andere visuelle Assets mit den "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" integrieren, um ein konsistentes Unternehmensbild zu wahren.
4
Step 4
Generieren und Teilen
Produzieren Sie Ihr internes Ankündigungsvideo auf Knopfdruck. Nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um Ihr Video für jede Plattform vorzubereiten und eine effektive Verbreitung an alle Mitarbeiter zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Interne Ankündigungen optimieren

.

Produzieren Sie schnell fesselnde interne Ankündigungsvideos und Unternehmensupdates mit KI-Videoerstellung aus Text.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen KI für eine effiziente Videoproduktion?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI, um Textskripte in ansprechende Videos mit realistischen KI-Avataren und KI-Sprechern zu verwandeln. Diese leistungsstarke Text-zu-Video-Generator-Funktionalität rationalisiert den Produktionsprozess und macht hochwertige Videos für all Ihre Kommunikationsbedürfnisse zugänglich.

Welche Art von internen Kommunikationsvideos kann HeyGen produzieren?

HeyGen ist ein idealer Generator für interne Ankündigungsvideos, der Teams befähigt, eine Vielzahl von internen Kommunikationsmitteln zu erstellen. Produzieren Sie mühelos professionelle Unternehmensankündigungen, umfassende Onboarding-Videos für Mitarbeiter, ansprechende Schulungsvideos und mehr, um Ihre Belegschaft informiert und verbunden zu halten.

Können Benutzer ihr Branding in HeyGen-Videos anpassen?

Ja, HeyGen bietet robuste Tools zur Anpassung des Brandings in all Ihren Videos. Sie können nahtlos das Logo Ihres Unternehmens, Farben und andere visuelle Elemente integrieren, indem Sie unsere anpassbaren Videovorlagen verwenden, um eine konsistente Markenidentität zu wahren.

Bietet HeyGen Funktionen für die Teamzusammenarbeit bei Videoprojekten?

Absolut, HeyGen ist als umfassende KI-Videoplattform konzipiert, die Funktionen für die Teamzusammenarbeit beinhaltet. Dies ermöglicht es mehreren Teammitgliedern, gemeinsam an Videoprojekten zu arbeiten, Feedback zu teilen und den Content-Erstellungsprozess effizient zu gestalten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo