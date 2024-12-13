Praktikanten-Orientierungs-Video-Generator: HR-Onboarding vereinfachen

Steigern Sie das Engagement der Praktikanten und optimieren Sie das Training, indem Sie dynamische Videos mit KI-Avataren erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Wie wäre es mit einem umfassenden 60-sekündigen Onboarding-Video für Mitarbeiter, das für alle neuen Mitarbeiter konzipiert ist und wesentliche Unternehmensrichtlinien sowie Teamvorstellungen erklärt? Der visuelle und akustische Stil sollte sauber, informativ und professionell sein, wobei Text-zu-Video aus dem Skript verwendet wird, um Genauigkeit zu gewährleisten, und Untertitel für Barrierefreiheit, um es zu einem effektiven Schulungsvideo zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Werbevideo, das sich an HR-Profis und Manager richtet und die Effizienz eines Onboarding-Video-Makers veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte dynamisch und inspirierend sein, mit schnellen, nahtlosen Szenenübergängen unter Verwendung von Vorlagen und Szenen aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um schnell professionellen Mitarbeiter-Engagement-Inhalt zu produzieren.
Beispiel-Prompt 3
Lassen Sie uns ein wirkungsvolles 50-sekündiges Orientierungs-Video für neue Praktikanten erstellen, das die Unternehmenskultur und -werte hervorhebt. Der visuelle Stil sollte einladend und personalisiert sein, mit dynamischen Übergängen und einer warmen, einladenden Voiceover-Generierung, um einen starken ersten Eindruck zu hinterlassen. Nutzen Sie das Seitenverhältnis-Resizing und Exporte, um sicherzustellen, dass der Inhalt auf verschiedenen Plattformen vielseitig einsetzbar ist für unseren Praktikanten-Orientierungs-Video-Generator.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Praktikanten-Orientierungs-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und professionelle Praktikanten-Orientierungsvideos, die jedem neuen Mitarbeiter ein willkommenes und informatives Erlebnis bieten.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Wandeln Sie mühelos Ihre schriftlichen Praktikanten-Orientierungsinhalte in gesprochene Worte um. Unsere fortschrittliche Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript verwandelt Ihren Text in natürlich klingende Voiceovers, was die Inhaltserstellung schnell und einfach macht.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von KI-Avataren, um Ihr Unternehmen zu repräsentieren. Diese virtuellen Präsentatoren werden Ihre Orientierungsbotschaft professionell übermitteln und das Engagement der neuen Praktikanten steigern.
3
Step 3
Passen Sie mit Branding an
Stärken Sie die Identität Ihres Unternehmens, indem Sie Ihre Branding-Kontrollen anwenden. Integrieren Sie mühelos Ihr Logo, Ihre Markenfarben und andere visuelle Elemente, um ein konsistentes und professionelles Praktikanten-Onboarding-Erlebnis zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald das Video fertiggestellt ist, exportieren Sie Ihr Mitarbeiter-Onboarding-Video einfach in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen. Teilen Sie es auf Ihren bevorzugten Plattformen oder LMS, um allen neuen Mitarbeitern zugängliche und konsistente Informationen bereitzustellen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fördern Sie ein positives Onboarding-Erlebnis

Liefern Sie inspirierende und einladende KI-generierte Videos, um die Unternehmenskultur und -werte zu vermitteln und neue Praktikanten von ihrem ersten Tag an zu motivieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Praktikanten-Orientierungsvideos vereinfachen?

HeyGen dient als fortschrittlicher KI-Video-Generator, der die Produktion wirkungsvoller Praktikanten-Orientierungsvideos vereinfacht. HR-Profis können seine Text-zu-Video-Fähigkeiten und vielfältigen Videovorlagen nutzen, um schnell ansprechende Inhalte für neue Mitarbeiter zu erstellen und dabei erheblich Zeit und Ressourcen zu sparen.

Welche KI-Funktionen bietet HeyGen für eine effiziente Produktion von Mitarbeiter-Onboarding-Videos?

HeyGen nutzt leistungsstarke KI-Avatare und ausgefeilte Text-zu-Video-Technologie, um die Produktion von Mitarbeiter-Onboarding-Videos zu beschleunigen. Sie können natürliche KI-Voiceovers direkt aus Ihrem Skript generieren, um eine hochwertige und konsistente Erzählung für alle Ihre Schulungsvideos sicherzustellen.

Kann HeyGen die Markenkonsistenz für meine Mitarbeiter-Schulungs- und Onboarding-Videos gewährleisten?

Absolut. HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo und die Farbpalette Ihres Unternehmens in alle Ihre Mitarbeiter-Onboarding-Videos zu integrieren. Dies gewährleistet ein professionelles und konsistentes Markenerlebnis, das von Anfang an ein stärkeres Mitarbeiterengagement fördert.

Unterstützt HeyGen Barrierefreiheit und Integration für Onboarding-Inhalte neuer Mitarbeiter?

Ja, HeyGen verbessert die Barrierefreiheit für neue Mitarbeiter, indem es automatisch Untertitel für alle Videos generiert. Während HeyGen keine direkte LMS-Integrationsfähigkeit hat, bietet die Plattform einfache Exportoptionen, die einen nahtlosen Upload in jedes LMS oder interne Plattform für Ihre Schulungsvideos ermöglichen.

