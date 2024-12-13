Video Maker für Innenarchitektur-Ausrichtung für atemberaubende Visualisierungen

Erstellen Sie beeindruckende virtuelle Rundgänge und Marketingvideos. Generieren Sie mühelos fotorealistische Renderings aus Ihrem Skript mit unserer Text-zu-Video-Funktion.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein lebendiges 15-Sekunden-Video für soziale Medien, perfekt für DIY-Heimdekorateure, das schnelle Tipps bietet, wie man personalisierte Designempfehlungen erhält. Der visuelle Stil sollte trendig und schnelllebig sein, begleitet von peppiger, energetischer Musik und ansprechenden Bildunterschriften auf dem Bildschirm, die HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen nutzen, um einen schnellen, inspirierenden Leitfaden aus Ihrem AI-Innenarchitektur-Tool zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein immersives 45-Sekunden-Video für virtuelle Rundgänge für Immobilienmakler, das potenzielle Käufer durch eine Immobilie mit detaillierten 3D-Grundrissen führt. Der visuelle und akustische Stil sollte anspruchsvoll und einladend sein, mit ruhiger, eleganter Hintergrundmusik, und ein AI-Avatar von HeyGen sollte als virtueller Gastgeber fungieren, der die wichtigsten Merkmale und Annehmlichkeiten klar erläutert.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein elegantes 60-Sekunden-Marketingvideo, das sich an gehobene Kunden einer Innenarchitekturfirma richtet und die einzigartigen Designstile und Projektfähigkeiten der Firma durch atemberaubende fotorealistische Renderings zeigt. Das Video sollte eine dynamische und inspirierende visuelle Ästhetik haben, gepaart mit orchestraler oder raffinierter zeitgenössischer Hintergrundmusik, und HeyGens Voiceover-Generierung nutzen, um eine polierte, autoritative Markenbotschaft zu übermitteln.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Video Maker für Innenarchitektur-Ausrichtung funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Innenarchitekturkonzepte und virtuellen Staging-Visualisierungen in ansprechende, professionelle Videos für Präsentationen, Marketing und Kundenabstimmung.

Laden Sie Ihre Design-Assets hoch
Beginnen Sie mit dem Hochladen Ihrer hochwertigen Bilder, fotorealistischen Renderings oder 3D-Grundrisse. Nutzen Sie die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung der Plattform, um Ihre Visualisierungen zu verbessern und einen überzeugenden Hintergrund für Ihre Designgeschichten zu schaffen.
Erstellen Sie Ihr Design-Story-Skript
Entwickeln Sie ein detailliertes Skript, das Ihre Innenarchitekturvision, virtuelle Staging-Konzepte oder Kundenangebote umreißt. Dieses Skript bildet die Grundlage für Ihr Video und nutzt die Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre Botschaft genau zu vermitteln.
Generieren Sie professionelle Voiceovers
Verwandeln Sie Ihr Skript in eine natürlich klingende Erzählung mit fortschrittlicher Voiceover-Generierung. Wählen Sie aus verschiedenen Stimmen, um den Ton und Stil Ihres Innenarchitekturprojekts perfekt zu treffen und eine klare und ansprechende Kommunikation zu gewährleisten.
Exportieren und teilen Sie Ihre Vision
Finalisieren Sie Ihr Video mit präzisen Branding-Kontrollen, indem Sie Ihr Logo und bevorzugte Farbschemata hinzufügen. Exportieren Sie dann Ihr Video in verschiedenen Seitenverhältnissen und Auflösungen, sodass es bereit ist, in sozialen Medien, auf Websites oder in Kundenpräsentationen geteilt zu werden.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Designprojekte und virtuelle Rundgänge

Präsentieren Sie Designkonzepte, virtuelles Staging und Kundenangebote durch professionelle, ansprechende AI-Videos für klare Kommunikation und Wirkung.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Innenarchitektur-Präsentationen verbessern?

HeyGen dient als "AI-Video-Maker", der Innenarchitekten ermöglicht, "fotorealistische Renderings" und Designkonzepte in überzeugende "Marketingvideos" zu verwandeln. Erstellen Sie mühelos "virtuelle Rundgänge" und dynamische Präsentationen, die verschiedene "Designstile" und "Möbelanordnungen" in Ihrem "Designportfolio" präsentieren.

Kann ich mit HeyGen professionelle Marketingvideos aus einem Skript erstellen?

Absolut! HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion ermöglicht es Ihnen, schriftliche Inhalte mühelos in polierte "Marketingvideos" und "Erklärvideos" zu verwandeln. Kombinieren Sie dies mit fortschrittlicher "Voiceover-Generierung" und anpassbaren "Vorlagen & Szenen" für wirkungsvolle Videoanzeigen.

Bietet HeyGen Branding-Kontrollen und AI-Avatare für Geschäftsvideos?

Ja, HeyGen bietet umfassende "Branding-Kontrollen", um Ihr Logo und Ihre Markenfarben nahtlos zu integrieren und Konsistenz in all Ihren Inhalten zu gewährleisten. Nutzen Sie lebensechte "AI-Avatare", um Informationen professionell zu präsentieren, ideal für "Immobilienmakler" und "Innenarchitekten", die "Kundenangebote" und "Social-Media-Videos" erstellen.

Welche visuellen Möglichkeiten bietet HeyGen zur Präsentation von Designprojekten?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Designvisualisierungen zu verbessern, indem Sie nahtlos "Bilder Ihrer Designs" und "fotorealistische Renderings" integrieren. Erstellen Sie ansprechende "virtuelle Rundgänge" und "Produktdemovideos", um "AI-Raumdesign"-Konzepte effektiv hervorzuheben und "bearbeitbare 3D-Home-Designs" mit beeindruckender Klarheit zu präsentieren.

