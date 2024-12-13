Interaktiver Video-Maker: Steigern Sie Engagement & Konversionen

Erstellen Sie ein 1-minütiges technisches Schulungsvideo für Unternehmens-L&D-Manager, das zeigt, wie ein interaktiver Video-Maker das Onboarding von Mitarbeitern verbessern kann. Der visuelle Stil sollte professionell und lehrreich sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen und animierten Overlays, begleitet von einer freundlichen und ermutigenden Stimme. Das Video demonstriert komplexe "Video-Branching"-Szenarien und eingebettete "Fragen" für Wissensüberprüfungen, wobei HeyGens AI-Avatare und Voiceover-Generierung genutzt werden, um einen personalisierten Lernpfad zu liefern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein überzeugendes 90-sekündiges Produktdemonstrationsvideo für Produktvermarkter, das die dynamischen Fähigkeiten eines interaktiven Video-Makers hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte modern, ansprechend und sehr informativ sein, mit klaren Grafiken, mitreißender Hintergrundmusik und präziser Erzählung. Veranschaulichen Sie, wie klickbare "Hotspots" zusätzliche Produktdetails enthüllen und wie integriertes "Analytics-Tracking" wertvolle Einblicke in das Zuschauerverhalten bietet, indem Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion für effiziente Inhaltserstellung und Untertitel für Barrierefreiheit nutzen.
Stellen Sie sich vor, Sie produzieren ein 45-sekündiges Marketingvideo für Kleinunternehmer, das personalisierte Kundenreisen betont, die mit einem interaktiven Video-Maker erreichbar sind. Dieses Video sollte einen dynamischen, visuell ansprechenden und überzeugenden Stil annehmen, mit lebendigen Farben und einer einladenden, selbstbewussten Stimme. Demonstrieren Sie die Kraft der "Bedingten Logik", um Inhalte basierend auf den Entscheidungen der Zuschauer anzupassen, und integrieren Sie nahtlos "Formulare" zur Lead-Erfassung, alles effizient erstellt mit HeyGens Vorlagen & Szenen und unterstützt durch seine umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
Erstellen Sie ein 2-minütiges technisches Support-Video für Softwareentwickler, das einen komplexen Leitfaden zur Fehlerbehebung mit einem interaktiven Video-Maker demonstriert. Die visuelle und akustische Präsentation muss detailliert, systematisch und leicht verständlich sein, mit klaren Schritt-für-Schritt-Visualisierungen und einer ruhigen, instruktiven Stimme. Zeigen Sie, wie "Playlists" verschiedene Module für ein umfassendes Lernerlebnis organisieren können und nutzen Sie das "Video-Schneidewerkzeug", um Anweisungen zu verfeinern und so ein optimales Seherlebnis auf verschiedenen Geräten mit HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte zu gewährleisten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Interaktive Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre statischen Videos mühelos in dynamische, entscheidungsgetriebene Erlebnisse, die die Aufmerksamkeit des Publikums fesseln und wertvolle Daten sammeln.

1
Step 1
Erstellen oder Hochladen Ihres Videos
Beginnen Sie mit dem Importieren Ihrer vorhandenen Videoinhalte oder nutzen Sie die Tools der Plattform zur Erstellung neuer Videos. Sie können die integrierte Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um geeignete Assets zu finden.
2
Step 2
Interaktive Elemente hinzufügen
Bereichern Sie Ihr Video, indem Sie an entscheidenden Momenten klickbare Schaltflächen und Hotspots platzieren. Diese dynamischen interaktiven Ebenen ermöglichen es den Zuschauern, Entscheidungen zu treffen oder direkt im Video auf weitere Informationen zuzugreifen.
3
Step 3
Zuschauerreisen definieren
Implementieren Sie bedingte Logik, um personalisierte Video-Branching-Pfade basierend auf den Entscheidungen der Zuschauer zu erstellen. Dies führt jeden Einzelnen durch ein einzigartiges, relevantes Inhaltserlebnis.
4
Step 4
Teilen und Leistung analysieren
Veröffentlichen Sie Ihr interaktives Video und teilen Sie es auf verschiedenen Plattformen. Überwachen Sie seine Effektivität mit integriertem Analytics-Tracking, um das Zuschauerengagement und die Entscheidungspunkte zu verstehen.

Erweitern Sie die Reichweite von Bildungskursen

Entwickeln und liefern Sie effizient umfassendere Online-Kurse, um ein breiteres globales Publikum von Lernenden zu erreichen.

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit AI?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, mühelos professionelle Videos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen. Sie können Skripte in überzeugende visuelle Inhalte verwandeln, wodurch die Erstellung hochwertiger Multimedia-Inhalte für jedermann zugänglich wird.

Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo zu integrieren, Markenfarben auszuwählen und benutzerdefinierte Schriftarten zu verwenden. Dies stellt sicher, dass jedes mit HeyGen produzierte Video eine konsistente und professionelle Markenidentität beibehält und Ihre Marketingstrategie stärkt.

Wie unterstützen HeyGens Vorlagen eine effiziente Videoproduktion?

HeyGen bietet eine vielfältige Bibliothek professioneller Vorlagen und Szenen, die Ihren Videoproduktionsprozess optimieren. Diese vorgefertigten Layouts ermöglichen eine schnelle Anpassung und Bearbeitung, sodass Sie polierte Videos ohne umfangreiche Videobearbeitungswerkzeuge erstellen können.

Können HeyGen-Videos für verschiedene Plattformen angepasst werden?

Ja, HeyGen unterstützt die Anpassung des Seitenverhältnisses und verschiedene Exportoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos für jede Plattform optimiert sind. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, Ihre Videoprojekte problemlos über soziale Medien, Websites oder Präsentationen zu teilen und das Zuschauerengagement zu maximieren.

