Interaktiver Schulungsvideo-Maker für ansprechendes Lernen

Gestalten Sie mühelos ansprechende Schulungsvideos mit AI-Avataren, um die Teilnahme der Lernenden zu steigern.

389/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 60-sekündiges Anleitungsvideo für ein Verkaufsteam, das eine neue Produktfunktion demonstriert, indem es AI-Avatare zur Erstellung von Schulungsvideos einsetzt. Der visuelle Stil sollte professionell und energiegeladen sein, ergänzt durch eine selbstbewusste und klare Audioerzählung. Zeigen Sie, wie ein AI-Avatar komplexe Informationen effektiv präsentieren kann.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Anleitungsvideo für Produktnutzer, das eine häufige Aufgabe mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen erklärt. Der visuelle Stil sollte sauber und instruktiv sein, mit einer beruhigenden, vertrauensvollen Stimme, die den Nutzer durch die Anleitung führt. Dieser Vorschlag betont die effiziente Videoproduktion für schnelle Tutorials.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein modernes 45-sekündiges Werbevideo für ein Marketingteam, das wichtige Markenbotschaften durch animierte Videos hervorhebt. Der visuelle Stil sollte elegant und trendig sein, mit einem energiegeladenen, zeitgemäßen Soundtrack. Integrieren Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die visuelle Erzählung und das Engagement zu verbessern.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein interaktiver Schulungsvideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und personalisierte Schulungsvideos mit AI-gestützten Tools, die komplexe Informationen in zugängliche Lernerfahrungen verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Grundlage
Beginnen Sie Ihr Projekt, indem Sie eine professionelle "Vorlage" auswählen oder Ihr Skript eingeben. Dieser optimierte Ansatz hilft Ihnen, den Videoproduktionsprozess schnell zu starten.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Erwecken Sie Ihre Inhalte zum Leben, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von "AI-Avataren" wählen, um Ihre Schulung zu präsentieren, oder laden Sie Ihre eigenen Medien hoch, um das Video zu personalisieren.
3
Step 3
Verfeinern und personalisieren
Verbessern Sie Ihr Video mit realistischen "AI-Voiceovers" in verschiedenen Sprachen oder zeichnen Sie Ihren Bildschirm und Ihre Kamera auf, um komplexe Themen klar zu erklären.
4
Step 4
Veröffentlichen und teilen
Finalisieren Sie Ihre "Schulungsvideos", indem Sie Untertitel hinzufügen und sie dann in verschiedenen Seitenverhältnissen für eine nahtlose Verteilung über Plattformen exportieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende Erklärvideos

.

Erstellen Sie schnell ansprechende kurze Schulungsvideos und Erklärclips, die perfekt für fokussiertes Lernen oder schnelle Updates sind.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Schulungsvideos helfen?

HeyGen ermöglicht die Erstellung wirklich ansprechender Schulungsvideos durch den Einsatz von AI-Avataren und einer robusten Suite von AI-Video-Tools. Sie können Skripte in dynamische Videoinhalte verwandeln, was das Schulungserlebnis für L&D-Teams wirkungsvoller macht.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effektiven Schulungsvideo-Maker?

Als leistungsstarker Schulungsvideo-Maker bietet HeyGen gebrauchsfertige Vorlagen und die Möglichkeit, AI-Voiceovers aus Ihrem Skript zu generieren, was die Videoproduktion vereinfacht. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell hochwertige Anleitungs- und Schulungsvideos zu erstellen, ohne komplexe Videobearbeitung.

Kann ich Schulungsvideos für meine Marke mit HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen unterstützt umfangreiche Anpassungen für Ihre Schulungsvideos, um Markenkonsistenz zu gewährleisten. Sie können Branding-Kontrollen für Logos und Farben nutzen und aus einer Vielzahl von AI-Avataren und Szenen wählen, um einzigartige und professionelle animierte Videos zu erstellen.

Unterstützt HeyGen verschiedene Formate für Schulungsvideoinhalte?

Absolut, HeyGen ist eine vielseitige Plattform für all Ihre Schulungsvideos und unterstützt alles von AI-generierten Inhalten bis hin zu Bildschirm- und Kameraaufnahmen. Diese Flexibilität hilft L&D-Teams, umfassende und interaktive Schulungsvideoinhalte zu erstellen, die auf unterschiedliche Lernbedürfnisse zugeschnitten sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo