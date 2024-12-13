Erstellen Sie ansprechende interaktive Bildungs-Videolektionen

Verwandeln Sie Ihre Bildungsinhalte in dynamische Lektionen mit AI-Avataren für ein verbessertes Schülerverständnis.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Bildungsvideo für Schüler der Mittelstufe, das sie herausfordert, ein historisches Rätsel mit kritischem Denken zu lösen. Das Video sollte einen dynamischen visuellen Stil mit cartoonartiger Animation und spielerischen Soundeffekten verwenden, alles zum Leben erweckt durch nahtlose Text-zu-Video-Umsetzung aus Skriptgenerierung, um das Verständnis der Schüler durch Gamifizierung und Aktivitäten zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein fokussiertes 30-sekündiges Unterrichtssegment, das auf Schüler der Oberstufe zugeschnitten ist, um die wichtigsten Prinzipien der Algebra zusammenzufassen und sofort eine formative Bewertungsfrage zu stellen. Dieses Video benötigt einen klaren, akademischen visuellen Stil mit deutlichen Textmarkierungen auf dem Bildschirm und einer ruhigen, informativen Stimme, um die Zugänglichkeit und das Behalten für alle Lernenden zu gewährleisten, indem präzise Untertitel/Captions als Quizaufforderung erscheinen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein ansprechendes 50-sekündiges interaktives Video vor, das sich an Pädagogen und Lehrplanentwickler richtet und zeigt, wie einfach sie Lektionen erstellen können, die ein tieferes Engagement fördern. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, unter Verwendung verschiedener vorgefertigter Vorlagen & Szenen, um unterschiedliche Unterrichtsszenarien zu veranschaulichen, ergänzt durch eine inspirierende Stimme und moderne instrumentale Musik, die effiziente Inhaltserstellung betont.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie interaktive Bildungs-Videos funktionieren

Verwandeln Sie Ihre Bildungsinhalte in ansprechende Erlebnisse, die Schüler aktiv einbeziehen und ein tieferes Verständnis fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwickeln Sie ein klares Skript für Ihre Lektion, um die Grundlage für Ihr interaktives Bildungsvideo mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion zu schaffen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Präsentation
Wählen Sie einen AI-Avatar aus HeyGens vielfältiger Bibliothek, der als Präsentator für Ihre Bildungsinhalte dient und eine konsistente und ansprechende Bildschirmpräsenz gewährleistet.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente hinzu
Bereichern Sie Ihre Lektion mit visuellen Elementen und Hintergrundmusik aus der Medienbibliothek, um Schlüsselkonzepte zu verstärken und die Aufmerksamkeit der Schüler zu halten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Exportieren Sie Ihr fertiges Bildungsvideo im gewünschten Seitenverhältnis, sodass es bereit ist, in Plattformen integriert zu werden, die interaktive Funktionen und formative Bewertungsfragen unterstützen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Animieren Sie Bildungsinhalte mit AI-Erzählungen

Verwandeln Sie komplexe Themen, wie historische Ereignisse, in lebendige und interaktive Bildungsvideos für fesselnde Lernerfahrungen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Lehrern helfen, ansprechende interaktive Bildungsvideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Lehrern und Administratoren, einfache Skripte in dynamische interaktive Videolektionen mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu verwandeln. Dies erlaubt die schnelle Erstellung hochwertiger Bildungsinhalte, die das Schülerverständnis verbessern, ohne komplexe Videoproduktionsfähigkeiten zu benötigen.

Welche interaktiven Funktionen bietet HeyGen für das Lernen und die Bewertung von Schülern?

HeyGen unterstützt die Integration interaktiver Elemente in Bildungsvideos, wie Inline-Fragen und Video-Quizze. Diese Werkzeuge ermöglichen formative Bewertungen und Gamifizierung, um sicherzustellen, dass die Schüler aktiv mit dem Unterrichtsmaterial interagieren und es verstehen.

Kann HeyGen die Erstellung zugänglicher Bildungsressourcen für K-12 und Fernunterricht erleichtern?

Ja, HeyGen ermöglicht die Erstellung zugänglicher und lehrplankonformer interaktiver Videolektionen, die für K-12 und Fernunterricht geeignet sind. Mit Funktionen wie Sprachgenerierung und Untertiteln/Captions können Lehrer sicherstellen, dass ihre Inhalte alle Schüler effektiv erreichen und vielfältige Bildungsressourcen unterstützen.

Wie einfach ist es, mit den AI-Tools von HeyGen professionelle Bildungsvideos zu produzieren?

HeyGen vereinfacht den Videoproduktionsprozess, sodass Lehrer problemlos professionelle Bildungsvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video aus Skripten erstellen können. Nutzer können Vorlagen nutzen, das Branding anpassen und eine Medienbibliothek verwenden, um effizient ansprechende Unterrichtsressourcen und Lehrpläne zu entwickeln.

