Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Tutorial-Video für vielbeschäftigte Kleinunternehmer, das zeigt, wie man eine wichtige Software-Integration mühelos einrichtet. Der visuelle Stil sollte hell und ermutigend sein, mit einem freundlichen AI-Avatar, der die Zuschauer durch jeden Schritt führt, begleitet von einer fröhlichen, klaren Stimme. Nutzen Sie die leistungsstarken AI-Avatare von HeyGen, um Ihr Tutorial zum Leben zu erwecken und komplexe technische Prozesse für Ihr Publikum zugänglich und ansprechend zu gestalten.

