Intake-Training-Video-Generator: Erstellen Sie schnell ansprechende Kurse

Transformieren Sie Ihren Mitarbeiter-Onboarding- und Kundenaufnahmeprozess. Verwenden Sie unsere AI-Avatare, um schnell professionelle, ansprechende Schulungsvideos aus jedem Skript zu erstellen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Anleitungsvideo für neue IT-Mitarbeiter, das die kritischen Schritte des Systemzugangs und der Sicherheitsprotokolle demonstriert. Das Video sollte einen professionellen AI-Avatar zeigen, der die Zuschauer durch jedes technische Detail mit klarer, prägnanter Sprache führt, um ein sofortiges Verständnis komplexer Verfahren zu gewährleisten und Fehler während der Einarbeitung zu minimieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein prägnantes 90-sekündiges Video für Vertriebs- und Kunden-Onboarding-Teams, das den neuen effizienten Kundenaufnahmeprozess detailliert beschreibt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um ein detailliertes Verfahrensskript in eine animierte Sequenz zu verwandeln, präsentiert mit einem sauberen, instruktiven visuellen Stil und einer selbstbewussten, beruhigenden Stimme, um die ersten Kundeninteraktionen zu optimieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Schulungsmodul für Projektmanager, wie man effektiv Projektanforderungen mit einer neuen digitalen Plattform sammelt. Verwenden Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um einen dynamischen, professionellen visuellen Stil zu schaffen, der Popup-Text-Erklärungen und einen unterstützenden Audiotrack integriert, um den Prozess der 'Requirements Intake Videos Template' für eine optimale Kursgestaltung klar darzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Ankündigungsvideo für globale Teams, das die Vorteile der Nutzung von AI-Videoerstellung für interne Kommunikation vorstellt. Das Video sollte einen modernen, vielfältigen visuellen Stil mit dynamischen visuellen Hinweisen annehmen und HeyGens fortschrittliche Voiceover-Generierungsfunktion nutzen, um wichtige Informationen in mehreren Sprachen zu präsentieren und so die Zugänglichkeit und das klare Verständnis über verschiedene Sprachgruppen hinweg zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Intake-Training-Video-Generator funktioniert

Vereinfachen Sie Ihr Mitarbeiter-Onboarding und Ihre Mitarbeiterschulung, indem Sie schnell professionelle, AI-gestützte Intake-Videos mit anpassbaren Inhalten und Avataren erstellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Schulungsinhalte
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Schulungsskripts oder der Umwandlung vorhandener Materialien in eine dynamische Erzählung. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion verwandelt Ihren Text in ansprechende Dialoge und legt den Grundstein für Ihre Intake-Videos.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Vorlage
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren, und wählen Sie dann eine professionelle Vorlage, die zu Ihrem Mitarbeiter-Onboarding- oder Kundenaufnahmeprozess passt. Dies ermöglicht eine schnelle AI-Videoerstellung.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Stimme
Personalisieren Sie Ihre Schulungsvideos, indem Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke mit unseren Branding-Kontrollen anwenden. Verbessern Sie die Klarheit mit AI-generierten Voiceovers, um einen konsistenten und professionellen Ton für Ihre Mitarbeiterschulung sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und Bereitstellen
Sobald die Videos fertiggestellt sind, exportieren Sie Ihre hochwertigen Intake-Trainingsvideos einfach, indem Sie unsere Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen nutzen, um sie an verschiedene Plattformen anzupassen. Setzen Sie sie über Ihre Kanäle ein, um neue Mitarbeiter effizient einzuarbeiten oder Ihren Kundenaufnahmeprozess zu optimieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Themen für Schulungen

.

Vereinfachen Sie komplexe Themen, wie z.B. im Gesundheitswesen, um klare und effektive Intake- und Bildungsvideos für Lernende zu produzieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos für Schulungen?

HeyGen dient als fortschrittlicher AI-Video-Generator, der es Benutzern ermöglicht, Text schnell in professionelle AI-Videos zu verwandeln. Seine intuitive Plattform und ausgeklügelten AI-Tools rationalisieren den gesamten AI-Videoerstellungsprozess, was es ideal für Mitarbeiterschulungen und Onboarding macht.

Kann HeyGen AI-Avatare zur Erstellung von mehrsprachigen Schulungsinhalten nutzen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Benutzern, ansprechende Intake-Trainingsvideos mit realistischen AI-Avataren zu erstellen. Mit leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen und umfassender mehrsprachiger Unterstützung stellt HeyGen sicher, dass Ihre Schulungsvideos bei einem vielfältigen globalen Publikum Anklang finden.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für die effiziente Strukturierung von AI-Videokursen?

HeyGen bietet robuste AI-Tools, einschließlich anpassbarer Vorlagen und Szenen, um Benutzern die einfache Erstellung von Kursen zu ermöglichen. Diese Funktionen, kombiniert mit Drag-and-Drop-Funktionalität, erlauben die schnelle Entwicklung umfassender AI-Video-Kursinhalte, perfekt für detaillierte Mitarbeiterschulungen.

Bietet HeyGen Funktionen zur Erstellung von gebrandeten Requirements-Intake-Videos?

HeyGen rationalisiert den Kundenaufnahmeprozess, indem es die schnelle Produktion hochwertiger Intake-Videos ermöglicht. Seine Branding-Kontrollen erlauben es Ihnen, Ihr Logo und Ihre Farben nahtlos zu integrieren, sodass alle Inhalte der Requirements Intake Videos Template perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo