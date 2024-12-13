4

Step 4

Exportieren und Bereitstellen

Sobald die Videos fertiggestellt sind, exportieren Sie Ihre hochwertigen Intake-Trainingsvideos einfach, indem Sie unsere Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen nutzen, um sie an verschiedene Plattformen anzupassen. Setzen Sie sie über Ihre Kanäle ein, um neue Mitarbeiter effizient einzuarbeiten oder Ihren Kundenaufnahmeprozess zu optimieren.