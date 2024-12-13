Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein 30-sekündiges Werbevideo für die Markteinführung eines neuen Produkts, das sich an Kleinunternehmer richtet. Der visuelle Stil ist lebendig und schnell, begleitet von mitreißender Musik, alles mühelos generiert mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihre Ideen in atemberaubende AI-Videoerstellung zu verwandeln.

Video Generieren