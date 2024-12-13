Versicherungs-Onboarding-Video-Maker: Vereinfachen Sie Kundenreisen

Erstellen Sie personalisierte Onboarding-Videos mit KI-Avataren, um komplexe Versicherungsverträge leicht verständlich zu machen und die Kundenzufriedenheit zu steigern.

442/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für bestehende Kunden, die eine Verlängerung in Betracht ziehen, kann ein 45-sekündiges personalisiertes Video die Kundenbindung und das Onboarding erheblich verbessern. Dieses Video sollte einen warmen, direkten visuellen Stil annehmen und HeyGens Text-zu-Video-Fähigkeiten nutzen, um den Kunden namentlich anzusprechen und spezifische personalisierte Video-Vorteile hervorzuheben, wodurch der Verlängerungsprozess individueller und wertvoller wirkt.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 75-sekündiges Erklärvideo für potenzielle Kunden, das den Prozess der Schadensmeldung oder das Verständnis spezifischer Vertragsmerkmale klärt und so das gesamte Kundenerlebnis verbessert. Dieses Video sollte professionelle Vorlagen und Szenen nutzen, um Informationen klar und prägnant zu präsentieren, wobei ein informativer, aber zugänglicher visueller und auditiver Stil beibehalten wird, unterstützt durch eine Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für visuelle Klarheit.
Beispiel-Prompt 3
Wie können Sie die Kundenzufriedenheit für neue Kunden schnell verbessern? Ein 30-sekündiges Willkommensvideo für neue Interessenten, das darauf ausgelegt ist, die Agentur und ihre Kernwerte schnell vorzustellen, ist die Antwort. Dieses Video sollte einen energetischen und einladenden visuellen Stil aufweisen und HeyGens klare Voiceover-Generierung und präzise Untertitel nutzen, um maximale Reichweite und Verständnis zu gewährleisten und von Anfang an starke Kundenbeziehungen zu fördern.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Versicherungs-Onboarding-Video-Maker funktioniert

Vereinfachen Sie das Kunden-Onboarding und erklären Sie komplexe Verträge klar mit personalisierten, KI-gestützten Videos, die Engagement und Verständnis verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Onboarding-Skript
Beginnen Sie damit, Ihre Vertragsdetails oder Willkommensnachricht in den Skripteditor zu schreiben oder einzufügen. Unsere Plattform wandelt Ihren Text direkt in ein Video um.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer KI-Avatare, um Ihre Marke zu repräsentieren. Diese digitalen Präsentatoren werden Ihr Skript mit Klarheit und Professionalität vortragen.
3
Step 3
Passen Sie mit visuellen Elementen an
Verbessern Sie Ihr Video mit professionellen Vorlagen und Szenen, indem Sie Ihr Firmenlogo, Ihre Markenfarben und relevante Medien aus unserer umfangreichen Bibliothek hinzufügen.
4
Step 4
Generieren und Bereitstellen Ihres Videos
Sobald Sie mit Ihrem Video zufrieden sind, starten Sie den endgültigen Generierungsprozess. Unsere Plattform bietet eine End-to-End-Videogenerierung und liefert ein poliertes und einsatzbereites Asset für Ihre Kunden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Personalisieren Sie Vertragserklärungen

.

Erstellen Sie personalisierte Videoerklärungen für verschiedene Vertragstypen, um sicherzustellen, dass jeder Kunde maßgeschneiderte Informationen erhält, die für seine Versicherung relevant sind.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unseren Versicherungs-Onboarding-Prozess verbessern?

HeyGen verwandelt Ihr Versicherungs-Onboarding mit personalisierten Videoerlebnissen. Erstellen Sie mühelos ansprechende Onboarding-Videos, die komplexe Verträge klar erklären und so ein besseres Kundenverständnis und Engagement fördern. Dies führt zu einer verbesserten Kundenzufriedenheit und -bindung.

Ist es möglich, personalisierte Versicherungsvideos mit KI-Avataren zu erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochgradig personalisierte Versicherungsvideos zu erstellen. Sie können professionelle Videos mit KI-Avataren generieren und Text-zu-Video aus einem Skript umwandeln, sodass jeder Versicherungsnehmer relevante und ansprechende Informationen erhält, die auf seine Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Was macht HeyGen zu einer kosteneffizienten Lösung für die Produktion von Versicherungsvideos?

HeyGen bietet eine End-to-End-Videogenerierungsplattform, die die Zeit und Kosten, die mit der traditionellen Videoproduktion verbunden sind, drastisch reduziert. Nutzen Sie professionelle Vorlagen und KI-gestützte Voiceover-Generierung, um effizient hochwertige Versicherungs-Erklärvideos zu produzieren, ohne umfangreiche Ausrüstung oder Studiozeit.

Wie verbessert HeyGen das gesamte Kundenerlebnis für Versicherungsnehmer?

HeyGen verbessert das Kundenerlebnis erheblich, indem es ansprechende und leicht verständliche Videoinhalte direkt an die Versicherungsnehmer liefert. Von der Erklärung der Vorteile bis hin zur detaillierten Darstellung von Vertragsverlängerungen verbessert personalisiertes Video für Versicherungen das Verständnis, baut Vertrauen auf und stärkt Kundenbeziehungen, was die Bindung erhöht.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo