Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Inhaber von Versicherungsagenturen und Marketingmanager, das demonstriert, wie der AI-Videogenerator von HeyGen komplexe Versicherungskonzepte in klare Erklärvideos verwandelt. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit dynamischen Textanimationen und einer sauberen Ästhetik, ergänzt durch eine energische und autoritative Stimme. Heben Sie die Effizienz hervor, vollständige Videos aus einem einfachen Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion zu erstellen, mit professionellen AI-Avataren.

