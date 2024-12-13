Versicherungswerbevideo-Ersteller: Erstellen Sie schnell ansprechende Anzeigen

Erstellen Sie wirkungsvolle Versicherungs-Promo-Videos in Minuten, indem Sie AI-Avatare verwenden, um komplexe Policen klar und ansprechend zu erklären.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo für Kleinunternehmer, das komplexe gewerbliche Versicherungsoptionen erläutert. Verwenden Sie einen professionellen und sauberen Infografik-Stil mit einer ruhigen, informativen Audioerzählung. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um die Informationen effektiv zu strukturieren.
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Promo-Video für bestehende Kunden, das neue Premium-Vorteile oder Treueprogramme ankündigt. Dieses Video sollte einen energetischen und dynamischen visuellen Stil mit einem peppigen Hintergrundmusiktrack aufweisen. Erzeugen Sie überzeugende Audios mit HeyGens Sprachgenerierung, um die wichtigsten Vorteile hervorzuheben.
Gestalten Sie ein prägnantes 20-sekündiges Social-Media-Video für potenzielle Kunden, das einen schnellen Tipp gibt, warum Versicherung wichtig ist. Der visuelle Stil sollte schnell und leicht verständlich sein, mit einem gesprächigen und direkten Audioton. Sorgen Sie für breite Zugänglichkeit, indem Sie HeyGens Untertitel zu den dynamischen Visuals hinzufügen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Versicherungswerbevideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Versicherungswerbevideos mit AI, indem Sie Ihre Botschaften in ansprechende visuelle Inhalte für effektive Reichweite verwandeln.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie Ihr Projekt, indem Sie aus einer Bibliothek professioneller "Versicherungsvideo-Vorlagen" auswählen. Diese gebrauchsfertigen Designs bieten eine starke Grundlage für Ihre Anzeige.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript hinzu
Geben Sie das Skript Ihrer Anzeige ein. Unsere "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion verwandelt Ihren Text sofort in gesprochene Dialoge und bereitet die Bühne für ansprechende Inhalte.
3
Step 3
Personalisieren Sie mit einem AI-Schauspieler
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", um Ihre Versicherungsbotschaft zu präsentieren. Passen Sie deren Aussehen und Stimme an Ihre Marke an.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Anzeige
Überprüfen Sie Ihre finalen "Promo-Videos". Verwenden Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um Ihre fertige Versicherungsanzeige im optimalen Format für alle Ihre Vertriebskanäle herunterzuladen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenreferenzen

Bauen Sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit auf, indem Sie Erfolgsgeschichten von Kunden in überzeugende, AI-gestützte Videoreferenzen verwandeln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Versicherungswerbevideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Versicherungswerbe- und Promo-Videos effizient mit seinem fortschrittlichen AI-Video-Ersteller zu produzieren. Sie können eine Vielzahl von Versicherungsvideo-Vorlagen und AI-Schauspielern nutzen, um Ihre kreative Vision ohne komplexe Bearbeitung zum Leben zu erwecken.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Versicherungserklärvideos?

HeyGen bietet einen robusten Online-Video-Ersteller mit einem Drag-and-Drop-Editor, um Ihre Versicherungserklärvideos vollständig anzupassen. Nutzen Sie realistische AI-Avatare, erzeugen Sie natürlich klingende Sprachübertragungen mit Text-to-Speech und fügen Sie automatische Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit und das Engagement zu erhöhen.

Können Versicherungsagenten mit HeyGen problemlos professionelle Videoinhalte erstellen?

Absolut! HeyGen ist als intuitiver Online-Video-Ersteller konzipiert, der es Versicherungsagenten ermöglicht, problemlos professionelle Videoinhalte zu erstellen. Mit einer umfangreichen Medienbibliothek und anpassbaren Vorlagen können Sie schnell Videos erstellen, die für soziale Medien und Kundenkommunikation optimiert sind.

Wie vereinfacht HeyGen den Videoproduktionsprozess mit AI?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion, indem es leistungsstarke AI-Funktionen integriert, die Text in dynamische Videos verwandeln. Unsere Plattform bietet eine Vielzahl von AI-Schauspielern und AI-Avataren, kombiniert mit fortschrittlichem Text-to-Speech, um die Produktion von hochwertigen Inhalten ohne Kameras oder komplexe Software zu erleichtern.

