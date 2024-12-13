HeyGen vereinfacht den Prozess, um "Ihre fertigen Videos zu teilen und zu exportieren", und bietet flexible Optionen, die zu verschiedenen Plattformen passen. Die Plattform unterstützt "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte", um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte für die Verbreitung über verschiedene Kanäle optimiert sind.