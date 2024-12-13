Erstellen Sie ein 1-minütiges Video, das sich an L&D-Manager in Unternehmen richtet und zeigt, wie ein "Instructor Training Generator" innerhalb einer "KI-gestützten Trainingsplattform" die Erstellung von ansprechendem Schulungsmaterial vereinfacht. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, mit animierten Diagrammen und sauberen Übergängen, begleitet von einer ruhigen, autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion, um Rohtexte in dynamische Szenen zu verwandeln, in denen "KI-Avatare" komplexe Themen erklären und die Effizienzgewinne bei der Schulung neuer Ausbilder hervorheben.

