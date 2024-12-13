Der Prozess zur Erstellung von "Schulungsvideos" mit HeyGen ist einfach: Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGens "Text-zu-Video"-Technologie generiert das Video. Sie können dann leichte "Videobearbeitungen" vornehmen, um Ihre Inhalte zu verfeinern und Ihre Schulungsmaterialien einfach "Exportieren und Teilen".