Instruktor-geführter Video-Maker: Erstellen Sie mühelos ansprechende Schulungen

Verwandeln Sie Ihre Skripte mühelos in dynamische Bildungs-Videos mit HeyGens leistungsstarken AI-Avataren für all Ihre Schulungsbedürfnisse.

Beispiel-Prompt 1
Präsentieren Sie in einem 90-sekündigen Video, wie L&D-Teams effizient technische Schulungsvideos erstellen können, indem sie die robusten Untertitel-/Caption-Funktionen von HeyGen für Barrierefreiheit und Klarheit nutzen. Der visuelle Stil sollte demonstrativ sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen und prägnanten Textüberlagerungen, ergänzt durch eine präzise, erklärende Stimme, die sicherstellt, dass kritische technische Details vom Publikum leicht verstanden werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo für Online-Kurs-Ersteller, die ihre globale Reichweite erweitern möchten, und heben Sie die Einfachheit hervor, mehrsprachige Videos durch HeyGens fortschrittliche Voiceover-Generierung zu erstellen. Das Video sollte ansprechende, global inklusive Visuals und verschiedene Voiceover-Töne enthalten, die nahtlose Sprachübergänge zeigen, um die umfangreiche Unterstützung der Plattform für diverse Zielgruppen zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Erklärvideo für Bildungsinhalts-Ersteller, das zeigt, wie ein Bildungs-Video-Maker schnell visuell reichhaltige Inhalte mit HeyGens umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und flexiblen Vorlagen & Szenen produzieren kann. Der visuelle Stil sollte dynamisch sein, mit schnellen Schnitten und vielfältigem Stock-Material, unterstützt von einem lebhaften, informativen Audiotrack, der Effizienz und kreative Freiheit an das Publikum vermittelt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Instruktor-geführte Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Lehrinhalte in ansprechende Videolektionen mit AI-Avataren, dynamischen Visuals und nahtloser Produktion, um Lernen zugänglich und wirkungsvoll zu machen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Lehrinhalte. Geben Sie Ihre Lehrpunkte und Erklärungen ein, und unsere Plattform wandelt Ihren Text mithilfe fortschrittlicher Text-zu-Video-AI in ein dynamisches Videoskript um.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Instruktor
Wählen Sie aus einer Vielzahl lebensechter AI-Avatare, die als Ihr Bildschirm-Instruktor dienen. Diese AI-Avatare präsentieren Ihre Lektion und sorgen für eine professionelle und ansprechende Präsenz in Ihren Schulungsvideos.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Verbesserungen hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit relevanten Visuals. Integrieren Sie Bilder, Videos und Musik aus unserer umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung oder laden Sie Ihre eigenen Materialien hoch, um Ihre Konzepte klar zu veranschaulichen.
4
Step 4
Branding anwenden & exportieren
Passen Sie Ihr Video mit dem Logo und den Farben Ihrer Marke mithilfe unserer intuitiven Branding-Kontrollen an. Sobald es fertig ist, exportieren Sie Ihr hochwertiges instruktorgeführtes Video, bereit für jede LMS-Plattform oder zum Teilen.

Anwendungsfälle

Komplexe Bildungsinhalte klären

Verwandeln Sie komplexe Themen in leicht verständliche, ansprechende Videolektionen, um das Verständnis und die Bildungsergebnisse der Schüler zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von ansprechenden Bildungsinhalten unterstützen?

HeyGen befähigt Online-Kurs-Ersteller und L&D-Teams, hochwertige Schulungsvideos und Bildungsinhalte mit AI-Avataren und fortschrittlicher Text-zu-Video-AI-Technologie zu produzieren. Dies ermöglicht eine effiziente Aufnahme und Bereitstellung von Lektionen und macht es zu einem idealen instruktorgeführten Video-Maker.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von AI-Avataren und Stimmen?

HeyGen bietet robuste AI-Avatare, die Ihr Skript mit natürlicher Voiceover-Generierung präsentieren können, und verwandelt Text mühelos in Video. Nutzer können aus einer Vielzahl von AI-Avataren und Stimmen wählen, um eine professionelle Präsentation für jedes Bildungs- oder Schulungsvideo zu gewährleisten.

Wie erleichtert HeyGen die effiziente Videobearbeitung und -produktion für L&D-Teams?

HeyGen optimiert die Videoproduktion für L&D-Teams mit benutzerfreundlichen Videobearbeitungsfunktionen, einschließlich Vorlagen und umfassender Medienbibliothek/Stock-Unterstützung. Dies ermöglicht die schnelle Erstellung von hochwertigen Schulungsvideos, sodass sich Teams auf den Inhalt statt auf komplexe Produktion konzentrieren können.

Unterstützt HeyGen die Erstellung mehrsprachiger Videos für ein globales Publikum?

Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung mehrsprachiger Videos durch fortschrittliche Voiceover-Generierung und automatische Untertitel. Dies ermöglicht Kurs-Erstellern, ein vielfältiges globales Publikum mit lokalisierten Bildungsinhalten effektiv zu erreichen.

