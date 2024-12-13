Instruktorgeführter Video-Generator: AI für fesselnde Kurse

Stärken Sie Ihren Unterricht mit einem AI-Video-Generator. Erstellen Sie mühelos fesselnde Bildungs-Videos mit den AI-Avataren von HeyGen.

Erstellen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie ein AI-Video-Generator ihre Marketingbemühungen vereinfachen kann. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit schnellen Schnitten und ansprechenden Grafiken, ergänzt durch eine optimistische, selbstbewusste Stimme. Heben Sie die Einfachheit hervor, Ideen in überzeugende Inhalte zu verwandeln, indem Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen nutzen, um zu demonstrieren, wie man professionelle Videos aus einfachem Text generiert und dabei effektiv Text zu Video AI einsetzt, um Zeit und Ressourcen zu sparen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein professionelles 60-sekündiges Anleitungsvideo für Online-Kurs-Ersteller, das die Leistungsfähigkeit eines instruktorgeführten Video-Generators zur Erstellung hochwertiger Lernmodule demonstriert. Verwenden Sie einen klaren visuellen Stil mit subtilen Animationen und einer ruhigen, informativen Stimme, die sich darauf konzentriert, komplexe Informationen klar zu vermitteln. Zeigen Sie die AI-Avatare-Funktion von HeyGen, um zu veranschaulichen, wie personalisierte Instruktoren das Engagement der Schüler in Lehrvideos verbessern können, ohne eine Kamera zu benötigen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Schulungsvideo für HR- und Schulungsabteilungen, das die Effizienz bei der Erstellung wirkungsvoller Schulungsvideos betont. Der visuelle Stil sollte professionell, aber zugänglich sein, mit einer freundlichen, beruhigenden Stimme, die die Erzählung leitet. Heben Sie die Voiceover-Generierungsfunktion von HeyGen hervor, um zu demonstrieren, wie man hochwertige Voiceovers hinzufügt, um Klarheit und Konsistenz in allen internen Kommunikationsmitteln zu gewährleisten und komplexe Verfahren leicht verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein kreatives 45-sekündiges Video für K-12-Lehrer vor, das HeyGen als ultimativen Bildungs-Video-Maker bewirbt. Die visuelle Erzählung sollte lebendig und fantasievoll sein, mit animierten Elementen und einem inspirierenden Soundtrack, um das Engagement aufrechtzuerhalten. Nutzen Sie die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen, um schnell visuell ansprechende Inhalte zusammenzustellen und zu veranschaulichen, wie dynamische Visuals und sorgfältig ausgewählte Hintergrundmusik Standardlektionen in fesselnde Bildungserlebnisse verwandeln können.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein instruktorgeführter Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Schulungsmaterialien mühelos in fesselnde, professionelle Lehrvideos mit AI-Avataren und fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und wählen Sie einen Avatar
Beginnen Sie damit, Ihr Schulungsskript in die Plattform einzufügen. Wählen Sie dann aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer "AI-Avatare" Ihren Bildschirm-Instruktor aus, um die Bühne für Ihr Video zu bereiten.
2
Step 2
Generieren Sie Voiceovers und verfeinern Sie den Inhalt
Nutzen Sie fortschrittliche "Text-zu-Video AI", um Ihr Skript automatisch in natürlich klingende Voiceovers zu konvertieren. Passen Sie Tempo, Betonung und Aussprache an, um perfekt zu Ihrem Lehrton zu passen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle und Branding-Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie relevante Visuals, Bildschirmaufnahmen oder Medien aus unserer Bibliothek einfügen. Wenden Sie die "Branding-Kontrollen" Ihrer Marke wie Logos und Farben an, um ein konsistentes professionelles Erscheinungsbild zu bewahren.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr fertiges Video
Sobald Ihr Lehrvideo fertig ist, "exportieren" Sie es im gewünschten Seitenverhältnis und in der gewünschten Auflösung. Sie können es dann problemlos auf Plattformen wie YouTube oder Ihrem LMS teilen, um Ihr Publikum effektiv zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Themen klären

Verwandeln Sie komplexe Themen, wie medizinische Inhalte, in leicht verständliche Lehrvideos, um das Verständnis und die Bildungsergebnisse zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Lehrvideos mit AI verbessern?

Der leistungsstarke AI-Video-Generator von HeyGen verwandelt Ihre Skripte in dynamische Lehrvideos mit realistischen AI-Menschen-Avataren und hochwertigen Voiceovers. Dies vereinfacht die Erstellung von überzeugenden Bildungsinhalten erheblich.

Welche Fähigkeiten machen HeyGen zu einem idealen instruktorgeführten Video-Generator?

HeyGen ermöglicht es Benutzern, fesselnde Schulungsvideos und Bildungsinhalte mit lebensechten AI-Avataren und hochwertigen Voiceovers zu produzieren. Es dient als umfassender instruktorgeführter Video-Generator und eliminiert die Notwendigkeit für komplexe Studio-Setups.

Unterstützt HeyGen mehrsprachige Optionen für Bildungs-Video-Maker?

Absolut. HeyGen unterstützt die Erstellung von Bildungs-Videos in über 140 Sprachen und bietet robuste mehrsprachige Untertitel und professionelle Voiceover-Generierung, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte ein globales Publikum effektiv erreichen.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-generierten Videos aus Text?

HeyGen vereinfacht die AI-Video-Generierung, indem es Text effizient in Video umwandelt, komplett mit anpassbaren Vorlagen und Branding-Kontrollen. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle Lehrvideos ohne umfangreiche Produktionskosten zu erstellen.

