Gestalten Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für L&D-Teams, das eine neue Funktion in Ihrem internen CRM-System demonstriert. Der visuelle Stil sollte eine klare Bildschirmaufnahme mit hervorgehobenen Elementen sein, ergänzt durch eine präzise Sprachübertragung und wesentliche Untertitel für die Barrierefreiheit. Nutzen Sie die Sprachübertragung von HeyGen, um jeden Schritt klar zu artikulieren und das technische Training für alle Teammitglieder leicht verständlich zu machen.
Produzieren Sie ein lebendiges 30-sekündiges Werbevideo, das darauf abzielt, Mitarbeiter für eine bevorstehende, von einem Ausbilder geleitete Schulungssitzung zu begeistern. Das Video sollte dynamische Übergänge und professionelles Stockmaterial aus der Medienbibliothek von HeyGen verwenden, untermalt von einem peppigen, motivierenden Soundtrack. Das Ziel ist es, Begeisterung für die Schulungsvideos zu wecken, indem professionell gestaltete Vorlagen und Szenen verwendet werden, um schnell und effektiv Aufmerksamkeit zu erregen.
Entwickeln Sie ein prägnantes 50-sekündiges Video für Branchenkollegen, das einen schnellen Tipp zu Best Practices im Projektmanagement teilt. Die visuelle Präsentation sollte modern und im Infografik-Stil sein, mit klaren Textüberlagerungen, gepaart mit einer selbstbewussten und artikulierten KI-Stimme, die den Inhalt liefert. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, um Ihren schriftlichen Rat in ein poliertes, wirkungsvolles Wissensstück zu verwandeln.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Videoersteller für von Ausbildern geleitete Schulungen funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Schulungsinhalte mühelos in dynamische, ansprechende Videos mit KI und optimieren Sie Ihre Bildungs-Videoproduktion.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe oder dem Hochladen Ihrer Schulungsinhalte. Unsere Plattform verwendet Text-zu-Video aus Skripten, um Ihren Text in ein dynamisches Video zu verwandeln, das für einen KI-Ausbilder bereit ist.
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Ausbilder
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihren Ausbilder darzustellen. Passen Sie deren Aussehen und Stimme an Ihre Marke und Ihren Schulungsstil an, um Ihre Bildungsinhalte ansprechend zu gestalten.
Step 3
Fügen Sie visuelle und Audioelemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Schulungsvideo mit relevanten visuellen Elementen und einer professionellen Sprachübertragung. Sie können auch Hintergrundmusik hinzufügen und Untertitel für eine breitere Zugänglichkeit einfügen.
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr von einem Ausbilder geleitetes Schulungsvideo perfekt ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen und Auflösungen. Teilen Sie Ihre hochwertigen Schulungsvideos auf all Ihren Lernplattformen.

Entmystifizieren Sie komplexe Themen

Zerlegen Sie komplexe Konzepte in technischen Schulungen oder Bildungsinhalten in leicht verständliche Videos, um das Lernen für alle zugänglich und effektiv zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen das visuelle Engagement von Bildungsinhalten steigern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, fesselnde Schulungsvideos mit realistischen KI-Avataren und animierten Präsentationen zu erstellen, die standardmäßige Bildungsinhalte in dynamische Lernerfahrungen verwandeln. Nutzen Sie unsere anpassbaren Vorlagen und den Charakter-Builder, um visuell beeindruckende Erklärvideos zu erstellen, die bei Ihrem Publikum wirklich Anklang finden.

Was macht HeyGen zu einem effizienten Videoersteller für von Ausbildern geleitete Schulungen?

HeyGen rationalisiert die Produktion von Schulungsvideos, indem es Text schnell mit KI-Sprachübertragungen und einer umfangreichen Bibliothek professionell gestalteter Vorlagen in Videos umwandelt. Dies reduziert erheblich die Zeit und Ressourcen, die normalerweise für die Erstellung hochwertiger Anleitungsvideos erforderlich sind, und macht es zu einem idealen Werkzeug zur Videoproduktion für L&D-Teams.

Wie unterstützt HeyGen L&D-Teams bei der Erstellung mehrsprachiger Schulungsvideos?

HeyGen befähigt L&D-Teams, ein globales Publikum zu erreichen, indem es fortschrittliche KI-Übersetzungen und mehrsprachige Optionen für Sprachübertragungen und Untertitel bietet. Dies stellt sicher, dass Ihre Mitarbeiterschulungen und technischen Schulungsvideos weltweit zugänglich und wirkungsvoll sind und Sprachbarrieren für Ihre Bildungsinhalte überwinden.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für die Markenbildung von Schulungsvideos?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, einschließlich robuster Branding-Kontrollen, um Ihr Logo, Ihre Farben und Textüberlagerungen nahtlos in Schulungsvideos zu integrieren. Sie können auch unsere professionell gestalteten Vorlagen und Szenen nutzen, um die Markenkonsistenz in all Ihren Projekten zur Erstellung von Bildungs-Videos zu wahren.

