Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Anleitungsvideo für Lehrkräfte oder Online-Kursentwickler, das ein komplexes wissenschaftliches Konzept demonstriert. Der visuelle und akustische Stil sollte modern, hell und lehrreich sein und mit einer freundlichen, artikulierten Stimme präsentiert werden. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um die Inhalte mühelos zu strukturieren, und fügen Sie klare Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit für verschiedene Lernende zu verbessern.
Entwickeln Sie ein 1-minütiges Onboarding-Video für Mitarbeiter, das sich an HR-Profis und Onboarding-Spezialisten richtet und Unternehmensrichtlinien-Updates erklärt. Dieses Video erfordert einen korporativen, beruhigenden visuellen Stil mit Schwerpunkt auf Klarheit und Zugänglichkeit, ergänzt durch eine ruhige, leitende Stimme. Verwandeln Sie bestehende Textressourcen in ein ansprechendes visuelles Erlebnis mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion und passen Sie AI-Avatare an, um Ihre Marke für ein professionelles Erscheinungsbild zu repräsentieren.
Produzieren Sie ein umfassendes 2-minütiges Schulungsvideo für globale Schulungsmanager, das Produktmerkmale in mehreren Sprachen demonstriert. Das Video sollte einen dynamischen, inklusiven und visuell vielfältigen Stil aufweisen, der nahtlos verschiedene Sprachen mit einer energetischen, klaren Stimme präsentiert. Nutzen Sie HeyGens fortschrittliche AI-Avatare und leistungsstarke Voiceover-Generierung, um mühelos mehrsprachige Videos zu erstellen und eine gleichbleibende Qualität über alle Versionen hinweg für ein weltweites Publikum zu gewährleisten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Generator für videobasierte Schulungen funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Schulungsinhalte mühelos in ansprechende, videobasierte Schulungen mit HeyGens leistungsstarker AI, entwickelt für L&D-Teams.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihr Schulungsmaterial oder ein detailliertes Skript direkt in den Editor von HeyGen einzugeben. Unsere Text-zu-Video-Funktion bereitet Ihre Inhalte für einen AI-Instruktor vor.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihren Instruktor darzustellen. Dieser Avatar wird Ihr Skript mit natürlichen Ausdrücken und Gesten präsentieren, um Ihre Bildungsinhalte ansprechend zu gestalten.
3
Step 3
Fügen Sie Anpassungen und Stimmen hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit Hintergrundmusik, visuellen Elementen und passen Sie die Stimme des Avatars an. Sie können auch mehrsprachige Videos erstellen, um ein globales Publikum mühelos zu erreichen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald Ihr Schulungsvideo fertig ist, exportieren Sie es einfach in Ihrem gewünschten Format und in der gewünschten Auflösung. Sie haben professionelle Schulungsvideos, die für jede Plattform bereit sind und den Wissenstransfer vereinfachen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Bildungsinhalte

Verwandeln Sie komplexe Themen in klare, verständliche und ansprechende Videolektionen, um Bildungsergebnisse zu verbessern und komplexe Schulungsvideos zu vereinfachen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Avataren für Schulungsvideos?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, realistische AI-Avatare zu erstellen, die Schulungsvideoinhalte direkt aus Text liefern können. Die fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen vereinfachen den Prozess, indem sie Skripte in professionelle Bildungsinhalte verwandeln, ohne dass eine komplexe Produktion erforderlich ist.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung der Videozugänglichkeit und Integration?

HeyGen bietet robuste Funktionen wie automatische Untertitelgenerierung und fortschrittliche Voiceover-Generierung, um die Zugänglichkeit für alle Lernenden zu verbessern. Mit HeyGen erstellte Videos können nahtlos in verschiedene LMS-Plattformen integriert werden, was die Verteilung für Mitarbeiter-Onboarding und andere Schulungsprogramme vereinfacht.

Kann HeyGen unterschiedliche Inhaltsanforderungen mit seinem Bildungs-Video-Maker unterstützen?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen und unterstützt mehrsprachige Videos, was es zu einem idealen Bildungs-Video-Maker für L&D-Teams macht. Diese Flexibilität ermöglicht die Erstellung von ansprechenden und weltweit zugänglichen Bildungsinhalten mit individueller Markenanpassung.

Wie können L&D-Teams HeyGen für effizientes Mitarbeiter-Onboarding nutzen?

HeyGen bietet L&D-Teams leistungsstarke Werkzeuge, um schnell wirkungsvolle Onboarding- und Bildungsinhalte für Mitarbeiter zu erstellen. Mit anpassbaren Vorlagen und individuellen Branding-Optionen sorgt HeyGen für konsistente, professionelle Schulungsvideos, die sowohl ansprechend als auch effizient sind.

