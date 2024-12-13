Anleitungsvideo-Generator: Erstellen Sie Anleitungen mit AI

Erstellen Sie schneller klare Anleitungen und Schulungsvideos. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um Ihre Anweisungen zum Leben zu erwecken, ohne zu filmen.

Erstellen Sie eine 45-sekündige Anleitung, die den Prozess des Einloggens in ein neues Online-Portal für Erstnutzer demonstriert. Das Video sollte einen klaren, schrittweisen visuellen Stil mit ansprechenden Bildschirmaufnahmen haben, ergänzt durch eine freundliche und informative AI-Sprachausgabe. Dieses Anleitungsvideo nutzt HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um eine dynamische Erzählung zusammen mit einem hilfreichen AI-Avatar zu erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo, das die Vorteile eines nachhaltigen Lebensstils für ein allgemeines Publikum, das an Umweltthemen interessiert ist, darlegt. Die visuelle Ästhetik sollte lebendig und optimistisch sein, unter Einbeziehung relevanter Stock-Videos aus HeyGens Medienbibliothek und fröhlicher Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens 'Vorlagen & Szenen', um den narrativen Fluss zu organisieren und ein wirkungsvolles AI-Video-Generator-Ergebnis zu schaffen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 30-sekündiges Schulungsvideo über effektive E-Mail-Etikette für neue Mitarbeiter in einem Unternehmensumfeld. Das visuelle Design sollte professionell und prägnant sein, mit einem polierten AI-Avatar, der die wichtigsten Punkte vermittelt, unterstützt durch klare Untertitel für ein universelles Verständnis. Dieses prägnante Stück zeigt die Leistungsfähigkeit eines AI-Video-Generators für die schnelle Produktion von Schulungsmaterial.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Tutorial-Video, das erklärt, wie man grundlegende Smartphone-Fehlerbehebungen durchführt, und richtet sich an weniger technikaffine Personen. Der Stil des Videos sollte beruhigend und leicht verständlich sein, mit praktischen Demonstrationen und einer ruhigen, leitenden AI-Sprachausgabe für jeden Schritt. Stellen Sie sicher, dass das Endergebnis für verschiedene Social-Media-Plattformen anpassbar ist, indem Sie HeyGens Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte für dieses praktische Anleitungs-Video nutzen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Anleitungsvideo-Generator funktioniert

Produzieren Sie schnell ansprechende und informative Anleitungsvideos, Anleitungen und Schulungsinhalte mit modernster AI-Technologie.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Textes oder Skripts. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche Text-zu-Video aus Skript-Funktionen, um sofort Videoinhalte zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Anweisungen zu erzählen und Ihrem Video eine professionelle und konsistente Präsenz zu verleihen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit Elementen aus unserer Medienbibliothek und wenden Sie Ihre Branding-Kontrollen für ein poliertes, markengerechtes Erscheinungsbild an.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Anleitungsvideo, indem Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, bereit zur Verbreitung auf all Ihren gewünschten Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie die Gesundheitsbildung

Verwandeln Sie komplexe medizinische Informationen in klare, leicht verständliche Anleitungsvideos für bessere Lernergebnisse.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Anleitungsvideos und Anleitungen vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, mühelos professionelle Anleitungsvideos und ansprechende Anleitungen zu erstellen. Nutzen Sie unseren fortschrittlichen AI-Video-Generator, der realistische AI-Avatare und AI-Sprachausgaben bietet, um Skripte in klare, prägnante Schulungsmaterialien für jedes Publikum zu verwandeln.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Video-Generator für Schulungsmaterialien?

HeyGen zeichnet sich als effektiver AI-Video-Generator aus, indem es hyperrealistische AI-Avatare und hochwertige AI-Sprachausgaben bietet. Dies ermöglicht es Unternehmen, skalierbare, personalisierte Schulungsvideos und Onboarding-Dokumente zu produzieren, ohne umfangreiche Produktionsressourcen zu benötigen.

Kann ich die von HeyGen generierten AI-Videos für meine spezifische Marke und Inhalte anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen durch seine vielfältigen Vorlagen und robusten Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, jedes AI-Video an den einzigartigen Stil Ihrer Marke anzupassen. Passen Sie alles von AI-Avataren bis hin zu Szenen und Text-zu-Video-Inhalten einfach an.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung und Verteilung von SOPs und Onboarding-Dokumenten?

HeyGen vereinfacht die Erstellung dynamischer SOPs und ansprechender Onboarding-Dokumente durch seine intuitive Text-zu-Video-Plattform. Erstellen Sie klare Anleitungsvideos mit automatischen Untertiteln und teilen und exportieren Sie sie dann mühelos über verschiedene Plattformen, um das Verständnis und die Effizienz des Teams zu verbessern.

